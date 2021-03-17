Все, что вам нужно знать об американской армии

Во время Второй мировой войны президент Coca-Cola Роберт Вудрафф заявил, что каждый воюющий солдат должен иметь возможность приобрести бутылку кока-колы за $1. Чтобы мечта стала явью, в армиипоявились офицеры, ответственные за колу. В их обязанности входило следить за тем, чтобы сладкой газировки всегда было в достатке.