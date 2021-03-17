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Все, что вам нужно знать об американской армии

Все, что вам нужно знать об американской армии (26 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Вероятный противник   американская армия   интересно   информация   неожиданно   познавательно   сша   факты   
922
26
Армия - один из старейших институтов американского государства. Она даже старше самого государства! О том, как такое вышло, и о многом другом вы узнаете, познакомившись с подборкой удивительных фактов об армии США.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вероятный противник   американская армия   интересно   информация   неожиданно   познавательно   сша   факты   
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14k
Денис Полчаса назад
>>Армия США изобрела партизанскую войну
Чего???
Ещё Колумб до Америки не доплыл, а при захвате монголами территории Руси, были сотни случаев диверсий против войск монголов на захваченной территории
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3k
tamin Минуту назад
Армия США изобрела партизанская войну???ты там файзером привился что ли? Татаро-монгольское иго, римская империя и Британия? Османы и греки. Да блин там столько примеров.
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11k
alexis 6 минут назад
Треть армии северян составляли иммигранты (С) А остальные индейцы?
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39k
Элек Мек 8 минут назад
" Треть армии составляли эмигранты"....,мля вся америка окромя индейцем эмигранты.
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141
илья 10 минут назад
половина бред!
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29k
Юр21 10 минут назад
Урановые пули - это сильно!
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14k
Денис Полчаса назад
Перефразируя тов.Лаврова: "Пи***ы, бл***".
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20k
SerGProS Полчаса назад
>Пули из отработанного урана еще содержат достаточно энергии, чтобы прожечь борт машины и обеспечить детонацию находящихся внутри боеприпасов.<

Что за чушь.Бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран, обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные запреградные разрушения из-за очень высокой плотности сплава содержащего обедненный уран..
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5k
citrus1 SerGProS 9 минут назад
Да просто сука королевы не в теме и воспользовалась автопереводом
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