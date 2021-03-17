Все, что вам нужно знать об американской армии

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Армия - один из старейших институтов американского государства. Она даже старше самого государства! О том, как такое вышло, и о многом другом вы узнаете, познакомившись с подборкой удивительных фактов об армии США.
Армия США старше самих США
Решение о создании Континентальной армии во главе с Джорджем Вашингтоном было принято на Втором континентальном конгрессе в июне 1775 года, меж тем как США объявили о своей независимости в 1776-м. Так что формально американская армия образовалась до возникнования США.
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Армия США изобрела партизанскую войну
Генерал Фрэнсис Марион по прозвищу "Болотный лис" ввел в практику нападение на англичан малыми группами из лесной чащи. Атаковав врага, "партизаны" исчезали так же мгновенно, как и появлялись.
Цвет формы для армии выбрал Джордж Вашингтон
Вашингтон утвердил цвета армейской формы в 1779 году. С тех пор армия США несколько раз экспериментировала с расцветкой, но в 2010 году вернулась к варианту Вашингтона.
Армия США проводила химические опыты над населением
В 1950-60-х годах военные США несколько раз проводили опыты, распыляя в воздухе цинковый сульфид кадмия. С помощью этого флуоресцентного вещества они исследовали возможные пути и расстояния распространения химических и биологических поражающих веществ на случай войны.
До 1947 года у США официально не было ВВС
Нет, самолеты у США, конечно, были и раньше, но все они входили в состав пехотных подразделений. Лишь в 1947 году авиация была выделена в отдельный род войск.
В армии США есть специальное подразделение скептиков
В специализированное подразделение министерства оороны, носящее прозвище "Красные", традиционо набирают выпускников факультета зарубежных военных и культурных исследований Левенвортского универрситета. Их здача - подвергать и оспаривать любое решение армейского руководства. Второе их прозвище - "адвокаты дьявола".
Треть армии северян составляли иммигранты
Несмотря на то, что в гражданской войне северяне сражались за освобождение негров, чернокожих в их армии было лишь около 10%, зато иммигранты в первом поколении составляли не меньше трети.
Первая в США подлодка была использована во время Войны за независимость
Подлодка "Turtle", управлявшаяся рулем и педалями, была использована для того, чобы потопить британский корабль, но потерпела неудачу.
В армии США во время Второй мировой служили специалисты по кока-коле
Во время Второй мировой войны президент Coca-Cola Роберт Вудрафф заявил, что каждый воюющий солдат должен иметь возможность приобрести бутылку кока-колы за $1. Чтобы мечта стала явью, в армиипоявились офицеры, ответственные за колу. В их обязанности входило следить за тем, чтобы сладкой газировки всегда было в достатке.
На трех военных - один гражданский
На сегодня в армии США числится чуть более миллиона военнослужащих, включая резервистов, и 330 000 гражданских служащих.
Знаменитые очки Ray-Ban придумали в армии
Генерал-лейтенант ВВС США Джон Маккриди заказал компании Bausch & Lomb очки для пилотов и при этом снижали вероятность головокружения и головных болей из-за излишнего освещения. Компания справилась с задачей.
До Второй мировой в армии США использовали свастику в качестве символа
Военнослужащие 45-й пехотной бригады носили на рукаве свастику в честь индейцев, для которых она была священнм знаком. Но когда свастику стали использовать нацисты, пехотинцы отказались от нее, заменив на гром-птицу - еще одного персонажа индейских легенд.
Военные США десятилетиями отравляли океан
С 1945 по 1970-е годы армия США сбросила на океанское дно в прибрежных водах миллионы тонн горчичного и нервно-паралитического газа, а также около 400 тысяч мин, химических бомб и других вооружений, отслуживших свое. Сейчас даже сами военные в точности не знают мест этих опасных захоронений.
Военные ША урановые пули
Пули из отработанного урана еще содержат достаточно энергии, чтобы прожечь борт машины и обеспечить детонацию находящихся внутри боеприпасов.
Отец американской армии был геем
Первым генеральным инспектором армии США был прусский офицер, барон Фредерик фон Штаубен. Именно он насадил в разношерстной армии зачатки воинской дисциплины. Примечательно, что за океан он попал, бежав из франции, где ему грозило церковное наказание за гомосексуализм.
Армия США выселила жителей целого острова ради военной базы
Около 1000 жителей острова Диего Гарсия, принадлежащего Британии, были выселены с острова на Мафрикий, поскольку, по межгосударственному договору, на Диего Гарсии должна была разместиться американская военная база. Чтобы Маврикий согласился дать приют переселенцам, властям острова заплатили 650 тысяч фунтов (650 миллионов рублей).
В армии США служат 500 собак
Военные собаки любой специализации проходят 16 часов тренировок в месяц и аттестацию раз в квартал.
Армия США - крупный землевладелец
В собственности армии находятся 24 000 квадратных миль земли, что примерно равно территории небольшого штата.
Армия США разбросана по миру
В распоряжении армии США имеется около 800 военных баз в 74 странах планеты.
Большинство президентов служили в армии
Из 46 президентов США 31 служил в армии, в том числе 24 - в военное время.
Армия - пожиратель батареек
Для выполнения трехдневной задачи взводу из 30 человек требуется запас батареек весом более 150 килограммов для питания всех специальных устройств и приборов.
Армия США - главный картограф
Военные немало сделали для составления карт страны. Так, в XIX веке именно офицеры стали участниками экспедиции Льюиса и Кларка, которая составила подробные карты западной части страны.
Армия США потратила 1400 снарядов на один аэростат
В 1942 гоуд артиллерия обороны в Лос-Анджелесе насмерть перепугала жителей Лос-Анджелеса: военные объявили об атаке на город и мужественно отбивали ее, выпустив по врагу около 1400 снарядов. "Врагом" оказался отвязавшийся метеорологический зонд.
Вашингтон не хотел командовать армией
Первый командующий армией США занял свой пост с большой неохотой: Джордж Вашингтон заявлял, что у него нет необходимого опыта, и согласился встать во главе войск лишь после долгих уговоров.
Первый робот поступил на службу в армию США в 1968 году
Первый шагающий военный робот, прозванный Сэмом, называли "шагающим грузовиком". Он был предназначен для переноски обрудования, весил больше тонны и был крайне неудобен в использовании, поскольку с трудом подчинялся контролю оператора. Словом, служба у Сэма не слишком задалась.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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