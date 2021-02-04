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10 неожиданных фактов о клоунах

10 неожиданных фактов о клоунах (11 фото)

Автор:
04 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   клоунада   клоуны   неожиданно   познавательно   факты   цирк приехал   
800
11
Клоуны могут рассмешить до слез и напугать до смерти. А откуда вообще взялись клоуны, и кто был первым клоуном в мире? Давайте разбираться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   клоунада   клоуны   неожиданно   познавательно   факты   цирк приехал   
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8  комментариев
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399
Биолось 2 часа назад
А есть ещё Джаггало (Juggalo)
Такая аутентично-клоунская субкультура
А есть ещё Джаггало (Juggalo) Такая аутентично-клоунская субкультура
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28k
KiploksAKS 17 минут назад
Современные клоунские "маски" напрямую происходят от итальянской "комедии масок" 16 века. "Белый клоун" - Пьеро, "Рыжий клоун" - Арлекин.
Арлекин стал и первым "злым клоуном" - по сюжету многих представлений "комедии масок" он пугал отрицательного героя, изображая Смерть.
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7k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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19k
SerGProS 2 часа назад
10 неожиданных фактов о клоунах
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19k
SerGProS 2 часа назад
Мне больше такие клоуны нравятся
Мне больше такие клоуны нравятся
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4k
ваня панкин SerGProS 2 часа назад
мне тоже такие нравятся...

мне тоже такие нравятся...
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foggen2 SerGProS 53 минуты назад
С такими главное чтобы в самый ответственный момент шарик не лопнул.....)
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