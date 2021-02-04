10 неожиданных фактов о клоунах

Шут и клоун - не просто разные, а во многом противоположные профессии. Клоун играет заранее выученную роль - а шут изобретает шутки по ходу дела. Клоун заставляет смеяться над собой, а шут обычно высмеивает свою аудиторию. Наконец, клоун выступает перед толпой, а шут - перед штучной аудиторией: его юмор предназначен для знатного человека или короля.