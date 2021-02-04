10 неожиданных фактов о клоунах

Клоуны могут рассмешить до слез и напугать до смерти. А откуда вообще взялись клоуны, и кто был первым клоуном в мире? Давайте разбираться!
Слово "клоун" появилось в XVI веке
Слово "клоун" известно в английском языке с 1560 года в значении "мужлан", "грубиян", "деревенщина". Считается, что оно происходит от исландского klunni, означающего неловкого человека.
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В 2016 году на планете наблюдалось нашествие злых клоунов
В 2016 году мир наблюдал нашествие шутников, переодевавшихся в злых клоунов и запугивавших простых прохожих, иногда - чуть ли не до смерти. Подобные случаи отмечались в США, Канаде, Великобритании и еще в 17 странах. Нашествие злых клоунов приобретало столь массовый характер, что в некоторых городах США было официально запрещено появляться на улице в клоунском одеянии.
У клоунов есть свой клуб
Международный клуб цирковых клоунов существует с 1947 года. Его создал цирковой энтузиаст Стэн Балт. Задачасоюза - способствовать обмену опытом и обучению профессии молодых клоунов.
Первый европейский клоун - британец
Первыми европейским клоунами-профессионалами можно назвать Уильяма Кемпа и Роберта Амина, работавших в шекспировском театре в XVII веке. А отцом современной клоунады называют британца Джозефа Гримальди. Именно он создал образ "белого" клоуна с намазанным краской лицом. Гримальди работал на подмостках лондонских театров в образе "белого клоуна" Джои с 1802 года. Долгое время среди европейских клоунов бытовала традиция - после заключения контракта с цирком приносить цветы на могилу Гримальди.
Клоуны красят лицо, чтобы преувеличить эмоции
Классический клоунский грим предназначен не для того, чтобы рассмешить, а в первую очередь, для ого, чтобы эмоции на лице изображались преувеличенно и гртескно. Кстати, большую нарисованную улыбку и брови тоже придумал Джозеф Гримальди.
Пеннивайз - самый страшный клоун
Таинственный и страшный клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга "Оно" считается самым страшным клоунским персонажем в кино и литературе.
Первый клоун-убийца появился на сцене в XIX веке
Тема страшного клоуна появилась в искусстве давно. Первым клоуном-убийцей в художественном творчестве стал Канио из оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы", который прямо во время представления из ревности убил жену и ее возлюбленного.
Шут - не клоун
Шут и клоун - не просто разные, а во многом противоположные профессии. Клоун играет заранее выученную роль - а шут изобретает шутки по ходу дела. Клоун заставляет смеяться над собой, а шут обычно высмеивает свою аудиторию. Наконец, клоун выступает перед толпой, а шут - перед штучной аудиторией: его юмор предназначен для знатного человека или короля.
Боязнь клоунов - это болезнь
В мировой классификации заболеваний упоминается коулрофобия - боязнь клоунов. Согласно опросу, проведенному в 2016 году, ей страдает примерно 7% жителей США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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