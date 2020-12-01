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Женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу

Женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу (2 фото)

Автор:
01 декабря 2020 12:01
Сообщество : Истории
Метки: англия   болезнь   девушка   деньги   мошенница   онкология   свадьба   
1060
2
До чего только может дойти людская жадность! Вот, например, англичанка Тони Стэнден придумала себе страшную болезнь.

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Метки: англия   болезнь   девушка   деньги   мошенница   онкология   свадьба   
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8  комментариев
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4k
Nobody Noname 40 минут назад
Не удивлюсь если через год-два её желание исполнится и она заболеет раком... и начнёт сбор средств, а никто не даст...
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585
Денис Пантюшев 6 минут назад
Я бы не стал себе придумывать болезни...
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4k
Leo Sun Полчаса назад
Дура. Она пока даже не представляет, что на самом деле обрекла себя на эту болезнь...
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2k
Max Lu 51 минуту назад
что ж друзья такие в неведоме, да ещё последние деньги отдают... ладно там на лечение или ещё что, но чтоб на торжество подарить последние деньги, потому что прихоть больной... это конечно дело каждого на что он деньги жертвует

ну а план у бабы был фиговый. как она планировала выбраться из этого чистой?
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94
Миша 52 минуты назад
Понять ее не сложно, с таким то личиком. Но поступок мерзкий.
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875
Шурман 55 минут назад
Я вот свою свадьбу помню . Если откинуть наряды и кольца то за ресторан и транспорт и тд было заплачено примерно 4500 евро , это был 2010 год 14 августа . Если добавить костюмы и платье это еще 3500 евро с кольцами . Если ты просто работаешь то эти бабки ты соберешь ну скажем за 2-3 месяца . Нафиг обманывать , нам гости на свадьбе подарили столько же денег сколько мы на нее потратили , через неделю улетели на тенерифы где 2 недели тусили и яхты снимали и водные скутеры и все экскурсии посетили .
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2k
Max Lu Шурман 46 минут назад
записываем:
- 9000 евро надо копить 3 месяца, следовательно по 3000 евро откладывать. в зависимости от растрат и семейного положения скажем надо зарабатывать 4000-5000 евро на руки...
- гостей звать в количестве, чтоб оплатили свадьбу. например 100 гостей, то каждый платит в среднем 90 евро, то есть пара уже дарит 180 евро. не верится...
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6k
Акакий Max Lu 41 минуту назад
это было время когда путин еще не всрал рубль до конца.
5000 евро на тот момент 225 тысяч рублей. Зарплата хорошая по тем временам но не то что прям редкость.
У меня в 2010 году была ЗП 150 учитывая что мне было 25 лет и 5 лет стажа всего (часть из которого совмещал с учебой на очном).
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