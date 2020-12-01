Женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу

До чего только может дойти людская жадность! Вот, например, англичанка Тони Стэнден придумала себе страшную болезнь.
29-летняя Тони притворилась онкобольной и этим сыграла на жалости своих друзей, которые открыли ей страничку на краудфандинге. Она придумала жалостливую историю про неизлечимую болезнь и последнее желание.
Она рассказала друзьям, что борется с раком. "Он поразил мой мозг, мои кости – он повсюду", – сказала женщина. И даже дала интервью местной газете. Последним желанием "умирающей" было выйти замуж, пока она в состоянии ходить и её может проводить к алтарю отец, который по-настоящему был болен раком.
Друзья были так поражены, что стали отдавать свои последние деньги. Всего было собрано 8500 фунтов стерлингов (864 000 рублей).
Отец девушки умер незадолго до свадьбы, но Тони решила не отменять её. Она показала поздравление своего отца, записанное заранее. По свидетельствам гостей, её мать и брат были подавлены на торжестве, а сама невеста веселилась по полной программе.
После свадьбы молодая жена со своим 52-летним супругом поехали в отель, а на следующий день рванули на медовый месяц в Турцию.
И хотя в начале 2020 года Тони рассказывала, что жить ей осталось около 2 месяцев, она снова начала сборы денег, чтобы бороться с болезнью и перед смертью попутешествовать. Так она с мужем посетила Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Италию.
Однако, после того как Тони рассказала друзьям, что успела переболеть коронавирусом, те начали подозревать обман. Однажды они позвонили ей, поставив на запись разговор, в ходе которого женщина призналась во лжи.
Она рассказала друзьям, что борется с раком. "Он поразил мой мозг, мои кости – он повсюду", – сказала женщина. И даже дала интервью местной газете. Последним желанием "умирающей" было выйти замуж, пока она в состоянии ходить и её может проводить к алтарю отец, который по-настоящему был болен раком.
Друзья были так поражены, что стали отдавать свои последние деньги. Всего было собрано 8500 фунтов стерлингов (864 000 рублей).
Отец девушки умер незадолго до свадьбы, но Тони решила не отменять её. Она показала поздравление своего отца, записанное заранее. По свидетельствам гостей, её мать и брат были подавлены на торжестве, а сама невеста веселилась по полной программе.
После свадьбы молодая жена со своим 52-летним супругом поехали в отель, а на следующий день рванули на медовый месяц в Турцию.
И хотя в начале 2020 года Тони рассказывала, что жить ей осталось около 2 месяцев, она снова начала сборы денег, чтобы бороться с болезнью и перед смертью попутешествовать. Так она с мужем посетила Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Италию.
Однако, после того как Тони рассказала друзьям, что успела переболеть коронавирусом, те начали подозревать обман. Однажды они позвонили ей, поставив на запись разговор, в ходе которого женщина призналась во лжи.
Разгневанные друзья тут же позвонили в полицию. На прошлой неделе Тони было предъявлено в мошенничестве и ей грозит реальный тюремный срок.
Интересно, она и мужа дурачила или он был с ней в сговоре?
Интересно, она и мужа дурачила или он был с ней в сговоре?
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ну а план у бабы был фиговый. как она планировала выбраться из этого чистой?
- 9000 евро надо копить 3 месяца, следовательно по 3000 евро откладывать. в зависимости от растрат и семейного положения скажем надо зарабатывать 4000-5000 евро на руки...
- гостей звать в количестве, чтоб оплатили свадьбу. например 100 гостей, то каждый платит в среднем 90 евро, то есть пара уже дарит 180 евро. не верится...
5000 евро на тот момент 225 тысяч рублей. Зарплата хорошая по тем временам но не то что прям редкость.
У меня в 2010 году была ЗП 150 учитывая что мне было 25 лет и 5 лет стажа всего (часть из которого совмещал с учебой на очном).