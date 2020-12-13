Остапу Бендеру на зависть: британка придумала "хлебную" схему обмана

В 2015 году Франческа Баркер-Миллс открыла в английском городке Литтлборо пекарню The Barker Baker. За два года до этого она избежала тюрьмы за мошенничество и находилась на испытательном сроке.
После открытия пекарни 28-летняя женщина дала интервью многим местным изданиям, где рассказала жалостливую историю. Якобы находясь на испытательном сроке, женщина полюбила печь и теперь хочет исправиться и вести законную жизнь. Также она рассказала, что наняла в помощники ещё одного бывшего преступника. И если у неё получится расшириться, то Франческа будет наставлять на путь истинный больше людей. Ещё женщина давала рекламу, в которой говорилась, что это социальное предприятие с поддержкой государства
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Сердобольные англичане выстраивались в очереди около заведения мошенницы. А несколько человек, в том числе и друзья женщины, предложили себя в качестве инвесторов.
Инвесторов она убедила, что работает при поддержке государства и что к любому вложенному в дело фунту, через несколько месяцев государство добавит ещё столько же. Для подтверждения своих слов, англичанка подделывала банковские документы и показывала выписки со счетов.
В какой-то момент Франческа завралась, рассказав инвесторам, что школы заключили с ней контракты на обучение детей выпечке, а также, что ВВС снимет о её деле документальный фильм , за который заплатит много денег. Инвесторы захотели вернуть часть инвестиций, но не смогли это сделать. И заявили в полицию.
Как выяснило следствие, на самом деле женщина ничего не пекла, а просто оптом покупала хлебобулочные изделия, разогревала их и продавала, как только что испечённый хлеб.
Даже помощницу, которую Франческа взяла к себе на работу, она умудрилась обмануть, выудить кучу денег и довести до попытки самоубийства.
С 2015 по 2017 Франческа присвоила 60000 фунтов стерлингов (5,8 млн рублей).
Инвесторов она убедила, что работает при поддержке государства и что к любому вложенному в дело фунту, через несколько месяцев государство добавит ещё столько же. Для подтверждения своих слов, англичанка подделывала банковские документы и показывала выписки со счетов.
В какой-то момент Франческа завралась, рассказав инвесторам, что школы заключили с ней контракты на обучение детей выпечке, а также, что ВВС снимет о её деле документальный фильм , за который заплатит много денег. Инвесторы захотели вернуть часть инвестиций, но не смогли это сделать. И заявили в полицию.
Как выяснило следствие, на самом деле женщина ничего не пекла, а просто оптом покупала хлебобулочные изделия, разогревала их и продавала, как только что испечённый хлеб.
Даже помощницу, которую Франческа взяла к себе на работу, она умудрилась обмануть, выудить кучу денег и довести до попытки самоубийства.
С 2015 по 2017 Франческа присвоила 60000 фунтов стерлингов (5,8 млн рублей).
Суд состоялся 10 декабря. Адвокат мошенницы пыталась получить для неё условный срок, ссылаясь на диагноз женщины – эмоционально нестабильное расстройство личности. Однако суд учёл, что это уже второй случай мошеннических действий и приговорил Франческу к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы.
А вот ещё одна мошенница: женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу
До чего только может дойти людская жадность! Вот, например, англичанка Тони Стэнден придумала себе страшную болезнь.
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