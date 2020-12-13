FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 50 постов • 11 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество 
Остапу Бендеру на зависть: британка придумала "хлебную" схему обмана

Остапу Бендеру на зависть: британка придумала "хлебную" схему обмана (4 фото)

Автор:
13 декабря 2020 00:18
Сообщество : Мошенничество
Метки: англия   деньги   инвесторы   мошенница   пекарня   хлеб   
2924
4
В 2015 году Франческа Баркер-Миллс открыла в английском городке Литтлборо пекарню The Barker Baker. За два года до этого она избежала тюрьмы за мошенничество и находилась на испытательном сроке.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: англия   деньги   инвесторы   мошенница   пекарня   хлеб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Александр 2 часа назад
Разогретую булку от свежей выпечки не отличить?!) А для запаха в помещении пекарни она пиво баночное кипятила?!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 36 минут назад
Турецкоподданный Остап Бендер знал 400 способов относительно честного способа отьема денег у населения. Ну а это уже 401й способ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
turyst 2 часа назад
Прямо тенденции, какая-то намечается...


Ссылка youtu.be
Прямо тенденции, какая-то намечается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
Alex Zx 2 часа назад
ну и где же картинка как юлия якубуня уронила отварную сосиску?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Миша 2 часа назад
Пекарня работает, хлебушек продаётся, покупатели выстроились в очередь... Что она там наплела местным изданиям это их проблемы, чистая реклама и маркетинг. ) Но этой жадной твари захотелось много и быстро. Незачем было связываться с инвесторами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey 2 часа назад
Остапа понесло! (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ Женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу Женщина притворилась неизлечимой больной, чтобы собрать деньги на свадьбу Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48514



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы
5
132
"Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
1
31
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
0
28
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#картинки#смешно#природа#авто авария#дтп#кино#разное
#фото#интересно#подборка#россия#люди#собака#актеры#еда#кот#рассказ
#прикол#история#интересное#забавно#позитив#авария#в мире#искусство#коты#ретро

На что жалуетесь?

Вернуться