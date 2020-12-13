Остапу Бендеру на зависть: британка придумала "хлебную" схему обмана

Сердобольные англичане выстраивались в очереди около заведения мошенницы. А несколько человек, в том числе и друзья женщины, предложили себя в качестве инвесторов.



Инвесторов она убедила, что работает при поддержке государства и что к любому вложенному в дело фунту, через несколько месяцев государство добавит ещё столько же. Для подтверждения своих слов, англичанка подделывала банковские документы и показывала выписки со счетов.



В какой-то момент Франческа завралась, рассказав инвесторам, что школы заключили с ней контракты на обучение детей выпечке, а также, что ВВС снимет о её деле документальный фильм , за который заплатит много денег. Инвесторы захотели вернуть часть инвестиций, но не смогли это сделать. И заявили в полицию.



Как выяснило следствие, на самом деле женщина ничего не пекла, а просто оптом покупала хлебобулочные изделия, разогревала их и продавала, как только что испечённый хлеб.

Даже помощницу, которую Франческа взяла к себе на работу, она умудрилась обмануть, выудить кучу денег и довести до попытки самоубийства.



С 2015 по 2017 Франческа присвоила 60000 фунтов стерлингов (5,8 млн рублей).