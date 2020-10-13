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Друзья организовали группу поддержки для мужчин с проблемами психического здоровья

Друзья организовали группу поддержки для мужчин с проблемами психического здоровья (4 фото)

Автор:
13 октября 2020 18:43
Сообщество : Жизнь
Метки: мужчины   поддержка   психическое здоровье   фейсбук   
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4

Два друга, которые и сами в прошлом боролись с расстройствами психического здоровья, создали на Facebook группу поддержки для мужчин, которые столкнулись с той же проблемой.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мужчины   поддержка   психическое здоровье   фейсбук   
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6  комментариев
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43k
noName Час назад
Так и вижу:случилась неппиятность муж-в слезы,дети-в слезы,жена-в слезы!брутальненько...
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30k
Опаньки 21 минуту назад
такая группа давно создана и успешно функционирует в Кащенко
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6k
kaboza 41 минуту назад
джэк и дэн походу друг у друга надрачивают, у реального мужика депресий нет, ибонехуй
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36k
doker 54 минуты назад
Дикие люди! У нас такие клубы давно существуют... И проблем психического здоровья намного меньше.

Дикие люди! У нас такие клубы давно существуют... И проблем психического здоровья намного меньше.
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55k
Опиум для народа Час назад
Инфантилы "бучие...
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
Группа поддержки за работой.
Группа поддержки за работой.
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