Друзья организовали группу поддержки для мужчин с проблемами психического здоровья

«Вы можете годами учиться в университете, получить самую высшую степень из возможных, но пока вы не испытаете это на себе, вы никогда не поймете, каково это, и именно это, как мне кажется, отличает нас», — говорит Джек.

«Мы не смотрим свысока, мы можем сказать кому-нибудь «мы знаем, каково тебе» — может, не до конца, потому что все мы разные, но довольно близко».

Закрытая группа дает мужчинам возможность поговорить о своих проблемах, а Дэн и Джек говорят, что в последних постах речь идет о депрессии, защитных реакциях, как справиться с долгами и где найти продовольственные банки.

Друзья, оба из Сток-он-Трента, также разместили приглашение в оффлайне — во Всемирный день психического здоровья они развесили на мостах плакаты, которые призывали всех, кто думает о самоубийстве, обратиться в их группу за помощью.