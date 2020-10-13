Друзья организовали группу поддержки для мужчин с проблемами психического здоровья

Два друга, которые и сами в прошлом боролись с расстройствами психического здоровья, создали на Facebook группу поддержки для мужчин, которые столкнулись с той же проблемой.
35-летний Дэн Ламберт и 31-летний Джек Лукас основали проект «Let’s Speak» в июне этого года, чтобы помочь разговориться мужчинам, нуждающимся в помощи или поддержке во время изоляции.
Менее чем за четыре месяца группа, в которой есть администратор, готовый помочь 24/7, собрала более 2000 участников и стала для мужчин безопасным местом, где они могут выговориться и обсудить любую проблему. Здесь им также указывают, где и как можно получить помощь и поддержку.
«Вы можете годами учиться в университете, получить самую высшую степень из возможных, но пока вы не испытаете это на себе, вы никогда не поймете, каково это, и именно это, как мне кажется, отличает нас», — говорит Джек.
«Мы не смотрим свысока, мы можем сказать кому-нибудь «мы знаем, каково тебе» — может, не до конца, потому что все мы разные, но довольно близко».
Закрытая группа дает мужчинам возможность поговорить о своих проблемах, а Дэн и Джек говорят, что в последних постах речь идет о депрессии, защитных реакциях, как справиться с долгами и где найти продовольственные банки.
Друзья, оба из Сток-он-Трента, также разместили приглашение в оффлайне — во Всемирный день психического здоровья они развесили на мостах плакаты, которые призывали всех, кто думает о самоубийстве, обратиться в их группу за помощью.
Дэн и Джек, которые помимо ведения группы работают полный рабочий день, открыто рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем и утверждают, что помощь другим помогает им самим.
«Помощь другим помогает моему психическому здоровью, так как я знаю, что был на их месте и боролся с депрессией и тревожностью», — сказал Дэн. — «Я могу понять, через что они проходят, и могу дать им совет, который помог мне, когда я страдал».
Джек согласился и добавил: «Я страдал от депрессии. Я оказался в самой ужасной ситуации — пытался покончить с собой. Я три года провел в тюрьме. Так что мое сражение с проблемами психического здоровья продолжалась очень долго».
«Когда у меня диагностировали депрессию, а потом помогли с ней, я понял, что самое лучшее, что я сделал в жизни — начал говорить о ней».
Джек и Дэн стремятся помочь другим заговорить о ней.
«Мы не являемся благотворительной организацией», — добавил Джек, — «мы просто группа, где мужчины могут поговорить, не боясь осуждений или стигм».
«Мужчин воспитывают жесткими, руководствуясь стигмой «мальчики не плачут», или им говорят «мужайся», и поэтому они молчат, и именно это мы жаждем изменить».
«Мы хотим положить конец молчанию и страданиям, пролить свет и поднять шум за всех мужчин во всем мире. Чтобы дать им понять, что плакать, гордиться своим психическим здоровьем и бороться с его проблемами вместе с другими — это нормально».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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