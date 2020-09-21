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Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм

Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм (3 фото)

Автор:
21 сентября 2020 13:17
Сообщество : Голая правда
Метки: голая правда   девушки   интересное   мужчины   плюс-сайз   полные женщины   фигуры   фото   
6472
3

Ни для кого не секрет, что многие мужчины больше предпочитают женщин с формами, нежели модных в наше время худышек. Любовь к полным дамам основана отнюдь не на их формах (хотя и это тоже становится причиной). Есть тут у нас любители булочек?

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Метки: голая правда   девушки   интересное   мужчины   плюс-сайз   полные женщины   фигуры   фото   
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65  комментариев
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88k
No Limits 4 часа назад
Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм
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1k
Kons 54 минуты назад
В смысле фигуры необходимое условие - стройная талия!

Остальное бонусы
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1k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
Была у меня одна такая в общаге:ж-опа шо два мешка картошки,сиськи маленькие,как попугаи в предыдущем посте,зато подкармливала меня,так и выжил
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4k
AMD 56 минут назад
Ссылка vk.com
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9k
Sergey Час назад
"Если она любит покушать, значит умеет готовить и всегда накормит своего любимого."
Ну да, чипсами, кока-колой и полуфабрикатами.
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306
Rabie Liz Час назад
Взаимообмен
ну вес не имеет значения, главное какой характер и цели у обоих.
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266
пенс Час назад
А у меня встречный вопрос. Какую вы бы выбрали? 80.60.80. 90.60.90. Или 96.60. 100. Ну просто интересно.
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266
пенс 59 минут назад
И что дебилы это ваш ответ на простой вопрос?
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173
PaulineWitch пенс 16 минут назад
Не знаю кто и почему Вам наставил столько минусов за этот вопрос, но как женщина, я бы стремилась к нижней границе нормы веса, а это соответствовало бы скорее всего 80х60х80. Но, к сожалению, с такими параметрами у меня недостаточно сил выполнять работу по своей специальности, и приходится довольствоваться средней нормой веса и не самыми изящными формами.
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647
Олеся пенс 14 минут назад
При 100 100 талия 60 это удалённые ребра или силиконовые сисяндры.
Даже с идеальным распределением жира в фигуре "песочные часы" таких натуральных параметров не будет.
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4k
ScorpioN Час назад
5 лет назад женился на худышке... с тех пор мы оба прибавили по 20кг (она после второго ребенка, а я за компанию), но люблю я ее от этого даже больше - теперь у нас общие предпочтения в еде, она не заморачивается над каждым лишним килограммом и от этого стала более открытой и весёлой... а раз она счастлива, то и я счастлив.
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4k
Elmaestro Час назад
а еще жирухи почти не изменяют,
т.к. возможно единственным шансом в жизни просто так не разбрасываются
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Грузин в магазине женского нижнего белья:
-Э, слющай! Трусы жэньский 56-й размэр есть?
-Да, есть.
-Э, будут пакупать, тэлэфончик вазьми, да!
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15k
Злобный Члегр 2 часа назад
"Стоит отметить, что речь идёт не о дамах с излишним весом, а о девушках с пышными формами." Более дебильной фразы придумать сложно. Как и более дебильного поста.
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1k
старый абрикос Злобный Члегр 46 минут назад
"Более дебильной фразы придумать сложно."- Тоже на троечку фраза.
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Мне лучше костями погреметь чем от чужого пота мокнуть
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21k
Inter 2 часа назад
дело не в пышных формах,а в видении гребанного целлюлита и дряблой кожи... есть полные дамы с упругой,ровной кожей,а есть худые с таким целлюлитом,что блевать охота
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4k
AMD Inter 54 минуты назад
Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм
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7k
Star Link 2 часа назад
Когда уже закончится этот идиотский стереотип, типа если толстый, то значит много жрет.
Да, есть такое, но процентов 80% это генетика и болезни.
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231
Дмитрий Star Link 59 минут назад
Только хотел об этом написать. Сюда стоит добавить, что очень часто еще и сказывается качество продуктов и культура питания. Есть можно мало, но разносить от недорогих продуктов будет так словно жрешь по 2 ведра за один присест.
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9k
Sergey Star Link 58 минут назад
Да неееее. Просто у них кость широкая. У меня была жирная соседка, так она, лежа весь вечер на диване перед теликом и жуя пачки чипсов, тоже говорила что генетика.
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239
andrey Star Link 4 минуты назад
процентов 80 - это большой рот и лень !
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1k
Leo 3 часа назад
Нет уж, только худышки!
Нет уж, только худышки!
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8k
Великий Кормчий 3 часа назад
На кости не бросаюсь.
От 4го размера натуральных и без недельной менструации. Обычно это норм...
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3k
tamin 3 часа назад
Я люблю с грулью! Не толстых, но и не как в анекдоте...они были такими худыми, что не сексом занимались, а стукались
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149
776166 3 часа назад
Автор, Ваш пост не заслуживает даже времени, потраченного на его критику. Так что нет.
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4k
Максус 3 часа назад
лучше разбиться о кости,чем утонуть в жиру)
Какие на.уй обнимашки с жирухами,их приятней обнимать?? Если только после литра водки.. и то врятли)
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462
neo 3 часа назад
Полных женщин чаще любят маленькие мужчинки: худые, невысокие. Глядя на такого мужчину с довольно высокой вероятностью можно сказать, что ему нравятся полные женщины. Компенсаторный механизм, наверное. Высоким, сильным мужчинам чаще нравятся или высокие, но стройные, или невысокие стройные. По крайней мере, я сплошь и рядом вижу этому подтверждения.
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3k
Sanar neo 3 часа назад
Вот замечал такое, у жены на работе есть женщина реально большая, я там тоже работал и нормально с ней общаюсь, на корпоротив приехал жену забирать она меня приобняла и чуть рёбра не переломала)) а у неё муж ещё худее чем я, посочувствовал пацану))
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328
im240 4 часа назад
жирных выбирают только диетологи
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