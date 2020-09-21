Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм

На втором месте, по словам мужчин, являются обнимашки. Да-да! По мнению многих, полных женщин приятнее обнимать. На третьем месте оптимизм, чувство юмора и разговорчивость. Именно полные женщины, по мнению мужчин, являются веселее и жизнерадостнее худышек.

Помимо этого, полные женщины кажутся мужчинам здоровее и увереннее в себе. Они открытые, милые и менее капризны. Такие женщины способны справляться с трудностями и помогают в этом супругам.