Мужчины выбирают полных женщин отнюдь не из-за форм

Ни для кого не секрет, что многие мужчины больше предпочитают женщин с формами, нежели модных в наше время худышек. Любовь к полным дамам основана отнюдь не на их формах (хотя и это тоже становится причиной). Есть тут у нас любители булочек?
Как вы уже догадались, в первую очередь интерес мужчин связан с едой. Это ведь логично! Если женщина полная, значит она любит покушать. Если она любит покушать, значит умеет готовить и всегда накормит своего любимого. Особенно это ценят те мужчины, чьи женщины целыми дня употребляют диетические продукты, гречку и зелень.
На втором месте, по словам мужчин, являются обнимашки. Да-да! По мнению многих, полных женщин приятнее обнимать. На третьем месте оптимизм, чувство юмора и разговорчивость. Именно полные женщины, по мнению мужчин, являются веселее и жизнерадостнее худышек.
Помимо этого, полные женщины кажутся мужчинам здоровее и увереннее в себе. Они открытые, милые и менее капризны. Такие женщины способны справляться с трудностями и помогают в этом супругам.
Почти все мужчины, участвующие в опросе газеты Milliyet отметили, что выбирают полных женщин не только из-за еды и обнимашек, но и из-за пышных форм.
Стоит отметить, что речь идёт не о дамах с излишним весом, а о девушках с пышными формами. В любом случае специалисты подчёркивают, что в первую очередь следует следить за своим здоровьем, не морить себя голодом, но и не перееедать.
А теперь давайте устроим наш опрос. Каких женщины предпочитаете вы?
Источник:
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Ну да, чипсами, кока-колой и полуфабрикатами.
Даже с идеальным распределением жира в фигуре "песочные часы" таких натуральных параметров не будет.
т.к. возможно единственным шансом в жизни просто так не разбрасываются
-Э, слющай! Трусы жэньский 56-й размэр есть?
-Да, есть.
-Э, будут пакупать, тэлэфончик вазьми, да!
Да, есть такое, но процентов 80% это генетика и болезни.
От 4го размера натуральных и без недельной менструации. Обычно это норм...
Какие на.уй обнимашки с жирухами,их приятней обнимать?? Если только после литра водки.. и то врятли)