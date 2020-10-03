Собаки - лучшие друзья девушек!

Пес по имени Джакс - незаменимый помощник для своей хозяйки - в том числе, в самой трудной ситуации: когда она нечаянно приняла лишнего и не может дойти до постели!
22-летняя Ханна Квинтус живет в Игл Гроув, Айова, вместе со своим псом, двухлетним золотистым ретривером по кличке Джакс. Джакс - ее лучший друг, который поможет в любой ситуации: когда однажды она выпила лишнего и пришла домой, нетвердо стоя на ногах, джакс не только спас ее от падения, но и уложил в постель.
На видео видно, что пес внимательно следит за совей хозяйкой, и когда она, покачнувшись, начинает падать, немедленно приходит на помощь: поддерживает ее и подталкивает к кровати.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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