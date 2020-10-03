Собаки - лучшие друзья девушек!

22-летняя Ханна Квинтус живет в Игл Гроув, Айова, вместе со своим псом, двухлетним золотистым ретривером по кличке Джакс. Джакс - ее лучший друг, который поможет в любой ситуации: когда однажды она выпила лишнего и пришла домой, нетвердо стоя на ногах, джакс не только спас ее от падения, но и уложил в постель.