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Собаки - лучшие друзья девушек!

Собаки - лучшие друзья девушек! (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 18:12
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   дружба   друзья человека   животные   забавно   поддержка   собаки   четвероногий помощник   
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Пес по имени Джакс - незаменимый помощник для своей хозяйки - в том числе, в самой трудной ситуации: когда она нечаянно приняла лишнего и не может дойти до постели!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   дружба   друзья человека   животные   забавно   поддержка   собаки   четвероногий помощник   
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984k
Сергей 58 минут назад
Собаки - лучшие друзья девушек!
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
-"нечаянно приняла лишнего"-...
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11k
робт 47 минут назад
Ссылка coub.com
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