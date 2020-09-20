Жительница Литвы - богиня фотошопа

Лиза Слизаускене из Литвы - несомненно, богиня фейсбука! Потому что каждый, кто случайно зайдет на ее страничку, не сможет удержаться от крика: "О боже!" Ее отфотошопленные фотоснимки так ужасны, что в этом, пожалуй, естьдаже нечто притягательное.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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