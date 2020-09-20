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Жительница Литвы - богиня фотошопа

Жительница Литвы - богиня фотошопа (41 фото)

Автор:
20 сентября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Мор   забавно   смешно   соцсети   ужас ужас.   фейсбук   фоточки   фотошоп   
512
41
Лиза Слизаускене из Литвы - несомненно, богиня фейсбука! Потому что каждый, кто случайно зайдет на ее страничку, не сможет удержаться от крика: "О боже!" Ее отфотошопленные фотоснимки так ужасны, что в этом, пожалуй, естьдаже нечто притягательное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мор   забавно   смешно   соцсети   ужас ужас.   фейсбук   фоточки   фотошоп   
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13  комментариев
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92
чокнутый 4 часа назад
таких мастеров фотожопа на одноглазниках пруд пруди
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13k
Ego sum qui sum 56 минут назад
на патриарха нашего похожа и по роже и по окружающей цыганщине
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749
AGold Час назад
да ладно - кайфует человек
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14k
Anna 3 часа назад
количество выложенных сюда ото как бы намекает, что это сделала сама богиня фотошопа - так вот как ты выглядишь, болонка королевы
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11k
робт 3 часа назад
ну она под старость лет хоть чем то занята...
это не е*бучие сериалы смотреть сутками
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9k
Denissg 3 часа назад
У нее онлайн уроков нет?
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Anna Denissg 3 часа назад
друг просит?
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Denissg Anna 2 минуты назад
Почему друг? Сам хочу освоить продвинутый фотошоп и искусство композиции и дизайна.
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52k
Racer777 4 часа назад
А по ночам, она охотится на одиноких мужчин, которых насилует, убивает и ест...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
Старческий маразм в действии...
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7k
Кыся 4 часа назад
У бабули едет крыша... печально это.
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92
чокнутый Кыся 4 часа назад
уже съехала
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2k
VL 4 часа назад
Фууууу...
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Болонка королевы

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