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В Москве уволили водителя трамвая, который выбросил пассажира из салона

В Москве уволили водителя трамвая, который выбросил пассажира из салона (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 13:41
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   москва   скандал   трамвай   
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Мосгортранс уволил водителя трамвая за грубое нарушение правил поведения с пассажирами. Во время проверки вагона на конечной остановке водитель увидел пассажира и попросил покинуть трамвай. Пассажир отказался. После словесной перепалки мужчина выбросил несговорчивого пассажира из салона, а затем пнул его.

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Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   москва   скандал   трамвай   
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292
Kroshka 2 часа назад
Это хулиганствро и должны были привлечь по административной статье....
Легко отделался - только уволили...
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9k
BWSHARK 44 минуты назад
Ха, так трамвай то 7-ка. Видимо на Комсомольской (площадь трех вокзалов), влезло какое-то бухое (как правило бомжеватого вида) быдло и решил покататься, погреться. Я на стороне водителя. Видимо поздно уже было и в салоне мужиков не нашлось, чтобы вытолкать это тулово.
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6
pereletind 54 минуты назад
Жалко мужика,просто у него здали нервы от ежедневного пьяного быдла
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450
... 57 минут назад
я вот тут почитал комменты и понял одно, до хрена желающих готовы разобраться с нарушителем не вызывая полицию, разобраться значит побить, мотивируя тем что так быстрее и время меньше потратится, но вот парадокс, ни одна падла не вылезет из машины в снегопад в пробке, чтобы расчистить дорогу лопатой от снега! а пиз.ды дать без разбора за компанию, то это всегда пожалуйста, и потом будут прикрываться словами типа он алкаш и таких убивать надо и т.д.
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213
deaddolfin Час назад
Меня одного удивляет конкретная съемка трамвая еще до конфликта? как по мне похоже на подставу
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294
Darki Час назад
Сейчас даже быдло не пнёшь,найдётся другое быдло которое снимет и наступит.Мир сук
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46
yd-1127010648 Час назад
Ну и дебилы. Водитель с тупицей обошелся как с тупицей. Увольнять-то за что?
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29k
Korolev 2 часа назад
Умом понимаю, что надо полицию вызывать, но сердцем чую, что мало он ему пнул...
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12k
Совранский 2 часа назад
Я против насилия. но я за водилу!
p/s это ж пендель воспитания был))
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
в чем причина конфликта непонятно...
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1k
maloy 2 часа назад
Честно не понимаю, зачем многие рвут себе глотку и бросаются на амбразуру за чужое имущество. Что здесь, зачем то полез драться с пассажиром, хотя мог спокойно вызвать полицию и курить бамбук, в ожидании её приезда, что разные сотрудники магазинов защищают добро от грабителей и тд и тп.

На фига, все равно тебя за это не по хвалят, а то и сам по страдаешь. Не понимаю)
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2
Elbarto maloy 38 минут назад
Объясню на пальцах. Я водитель автобуса, но контора таже самая. Водителя не поддерживаю и не осуждаю. Один из вариантов, почему так водитель поступил. Ты работаешь по 12-15 часов каждый день, график 5.2, но очень часто из за нехватки водителей требуют , именно требуют, что-бы водитель выходил на подработки. Получается 6.1 . Теперь встаем на место водителя. Он отработал 9-11 часов(без учета приезда в парк и сдачи автобуса(трамвая) обратно, +2-3часа еще), допустим 3-4 день. Неделя в разгаре, Ты уже устал, а до выходных(ного) еще пару дней. У тебя либо закончилась смена, либо остался последний круг, после которого тебе ехать в парк. Ты выходишь на конечной проверить салон(по трудовой инструкции обязаны это делать каждый круг). И там сидит в жопу обдолбаное, ссаное бухое чудовище, в состоянии овоща, с которым ты не договоришься, ввиду его невменяемости. Я больше чем уверен что водитель несколько раз пытался его убедить выйти, просил, может и угрожал. Такая ситуация с пьяным овощем в неадеквате происходит каждую неделю, по несколько раз, особенно в выходные дни рано с утра, или поздно вечером. И вот ты, [мат] тяжелой сменой, в предвкушении дороги домой, должен потратить еще кучу времени на разборки с полицией, БД, отписать кучу объяснительных за задержку рейса, за вызов полиции. Напомню, что выходной на следующий день тебе никто [мат] не даст, и вставать так же в 2-3-4 утра. Уверен что у водителя просто сдали нервы.
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9k
Олегbl4 Elbarto 18 минут назад
Т.е. усталость и желание попасть домой повод для наплевательства на закон? А то,что нервы сдали, так лучше сменить профессию водителя на что-нибудь более спокойное? Ночной сторож в детском саду, к примеру?
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4k
Ya 2 часа назад
Уверен что пассажир оказался тварью что водила просто не смог сдержаться. Часто и самому хочется многим врезать за хамское поведение в общественном месте, но подонки с камерами останавливают. Им то же хочется врезать за то что из за их лайков правонарушения остаются безнаказанными.
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8k
БарНалей Ya 2 часа назад
«нарушил утверждённый регламент необходимых действий при подобных ситуациях»

А я еще уверен, что вот эту хрень ему ни кто ни когда не разъяснял. И он, с высокой долей вероятности, просто не знал как поступать в данной ситуации и решал проблемы сам. Максимум дали под подпись, чтоб Ж прикрыть.
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9
Вот такой хреновый год Ya Час назад
что мешает вам снимать, включил камеру... и вмазал за дело?
ну и воспитание сейчас не такое, раньше получил оплеуху за действие тупое и понял, что так не следует поступать, а сейчас толерантность мать ее
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2
Elbarto БарНалей 36 минут назад
если не буйный и не просыпается, вызываешь скорую, если буйный - полицию. Несколько раз приходилось и тех и тех вызывать. Единственное что никто не учитывает, когда пациент буйный, как он будет полицию дожидаться. просто посидит или будет ломится на выход, громить салон и угрожать водителю
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2
Elbarto Вот такой хреновый год Полчаса назад
в автобусах и трамваях по 18-20 + камер, ниче включать не надо
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29k
Alex 2 часа назад
И по делом алкашу
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5k
Игорь 2 часа назад
снимают и комментируют - друзья бухаря?
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