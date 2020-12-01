В Москве уволили водителя трамвая, который выбросил пассажира из салона

Мосгортранс уволил водителя трамвая за грубое нарушение правил поведения с пассажирами. Во время проверки вагона на конечной остановке водитель увидел пассажира и попросил покинуть трамвай. Пассажир отказался. После словесной перепалки мужчина выбросил несговорчивого пассажира из салона, а затем пнул его.
Столичного вагоновожатого отстранили от работы за дискредитацию «огромного коллектива профессиональных и ответственных водителей городского транспорта». Об этом сообщили в дептрансе Москвы. Неподобающее поведение работника сняли очевидцы на конечной остановке трамваев «Богородское».
На кадрах видно, как сотрудник долго спорит с мужчиной в салоне, а затем выволакивает его за шкирку на улицу, а после пинает.
В Мосгортрансе провели служебную проверку и подтвердили, что водитель «нарушил утверждённый регламент необходимых действий при подобных ситуациях». Работник должен был вызвать сотрудников полиции, а не самоуправствовать.
На кадрах видно, как сотрудник долго спорит с мужчиной в салоне, а затем выволакивает его за шкирку на улицу, а после пинает.
В Мосгортрансе провели служебную проверку и подтвердили, что водитель «нарушил утверждённый регламент необходимых действий при подобных ситуациях». Работник должен был вызвать сотрудников полиции, а не самоуправствовать.
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Легко отделался - только уволили...
p/s это ж пендель воспитания был))
На фига, все равно тебя за это не по хвалят, а то и сам по страдаешь. Не понимаю)
А я еще уверен, что вот эту хрень ему ни кто ни когда не разъяснял. И он, с высокой долей вероятности, просто не знал как поступать в данной ситуации и решал проблемы сам. Максимум дали под подпись, чтоб Ж прикрыть.
ну и воспитание сейчас не такое, раньше получил оплеуху за действие тупое и понял, что так не следует поступать, а сейчас толерантность мать ее