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Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком

Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком

Автор:
28 ноября 2023 16:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анталья   Видео   Москва   дебош   пассажирка   самолет   
2064
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Такого стюардессы ещё не видели.

29-летняя дама возвращалась с отдыха в Турции и начала принимать на грудь ещё до взлёта. В пути она совсем обезумела: стала смолить вейп, кричала на бортпроводников и бросалась на соседей.

Когда её пытались унять - орала, что ей всё равно, она якобы и так в чёрном списке «Аэрофлота».

Потом дебоширка уселась на своё место и стала приставать к соседу. В итоге доставила ему оральное удовольствие и даже тут её никто не смог остановить. Мужик поначалу вяло сопротивлялся, а потом откинулся в кресле и наслаждался таким неожиданным сервисом.

После этого пассажирка вновь набралась сил и побежала в хвост самолёта - там она вытряхнула мусор из мешков и стала искать какие-то деньги. В этот момент даже немного успокоилась и перестала бегать и кричать.

Но вскоре начала кидаться всяким хламом в стюардесс. Когда же многострадальный борт наконец приземлился, буйную барышню забрали силовики. Она их встретила демонстрацией среднего пальца и отборным матом.

Сейчас алкопутешественница в отделении. Скорее всего, одними извинениями она тут не отделается.

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Метки: Анталья   Видео   Москва   дебош   пассажирка   самолет   
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22  комментария
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45k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Кто еще надеялся в посте увидеть порнуху?
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18k
Голос Вселенной 13 секунд назад
Всего три вопроса. ТРИ!
1. Почему не показали запись первой части "марлезонского балета", где был дуэт с мужиком?
2. Как себя чувствует после "происшествия" мужик? Все ли ему понравилось?
3. Как на это отреагировала его жена? Отвернулась или наблюдала?
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12k
Трив Минуту назад
Один лишь мужик в выигрыше.
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25k
pssst 2 минуты назад
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9k
ишты 7 минут назад
Тема не раскрыта.
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298
Шэльмавье фон Шольценко 10 минут назад
Везде обман(
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1k
rgubaev 12 минут назад
На его месте должен был быть я!
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10k
МихА Полчаса назад
Мужик поначалу вяло сопротивлялся, а потом....
решил, что таким образом хоть на какое то время заткнёт ей рот, откинулся в кресле и наслаждался
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10k
Гомерчик Полчаса назад
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25k
ЦСКА Полчаса назад
А где контрольный в голову??
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698
Mazabest 38 минут назад
Повезло мужику))
Десерт от отдыха
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670
Аристарх Севидов 39 минут назад
Вот реально ни стыда ни совести... Ни видео
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36k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Классика
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220
ruslan d 45 минут назад
Да уж, погуляла ... На самом деле надо просто таких делать невыездными , чтоб страну не позорили . Думаю в Анталии она примерно так же отдыхала .
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2k
Илья 46 минут назад
А почему Он а не Я ?
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Antique computer 49 минут назад
А мужик пошел в кожвендиспансер.
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August

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