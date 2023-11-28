Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком

29-летняя дама возвращалась с отдыха в Турции и начала принимать на грудь ещё до взлёта. В пути она совсем обезумела: стала смолить вейп, кричала на бортпроводников и бросалась на соседей.

Когда её пытались унять - орала, что ей всё равно, она якобы и так в чёрном списке «Аэрофлота».

Потом дебоширка уселась на своё место и стала приставать к соседу. В итоге доставила ему оральное удовольствие и даже тут её никто не смог остановить. Мужик поначалу вяло сопротивлялся, а потом откинулся в кресле и наслаждался таким неожиданным сервисом.

После этого пассажирка вновь набралась сил и побежала в хвост самолёта - там она вытряхнула мусор из мешков и стала искать какие-то деньги. В этот момент даже немного успокоилась и перестала бегать и кричать.