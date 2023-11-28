Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком

Такого стюардессы ещё не видели.
29-летняя дама возвращалась с отдыха в Турции и начала принимать на грудь ещё до взлёта. В пути она совсем обезумела: стала смолить вейп, кричала на бортпроводников и бросалась на соседей.
Когда её пытались унять - орала, что ей всё равно, она якобы и так в чёрном списке «Аэрофлота».
Потом дебоширка уселась на своё место и стала приставать к соседу. В итоге доставила ему оральное удовольствие и даже тут её никто не смог остановить. Мужик поначалу вяло сопротивлялся, а потом откинулся в кресле и наслаждался таким неожиданным сервисом.
После этого пассажирка вновь набралась сил и побежала в хвост самолёта - там она вытряхнула мусор из мешков и стала искать какие-то деньги. В этот момент даже немного успокоилась и перестала бегать и кричать.
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Но вскоре начала кидаться всяким хламом в стюардесс. Когда же многострадальный борт наконец приземлился, буйную барышню забрали силовики. Она их встретила демонстрацией среднего пальца и отборным матом.
Сейчас алкопутешественница в отделении. Скорее всего, одними извинениями она тут не отделается.
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1. Почему не показали запись первой части "марлезонского балета", где был дуэт с мужиком?
2. Как себя чувствует после "происшествия" мужик? Все ли ему понравилось?
3. Как на это отреагировала его жена? Отвернулась или наблюдала?
решил, что таким образом хоть на какое то время заткнёт ей рот, откинулся в кресле и наслаждался
Десерт от отдыха