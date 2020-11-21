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В Германии арестовали гея-каннибала

В Германии арестовали гея-каннибала (4 фото)

Автор:
21 ноября 2020 14:43
Сообщество : Криминал
Метки: германия   людоед   парк   полиция   трэш   убийство   
2267
4
Пару недель назад в одном из парков Берлина были обнаружены человеческие кости, с которых было удалено мясо. Полицейские не растерялись и пустили по следу собак.

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Метки: германия   людоед   парк   полиция   трэш   убийство   
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19  комментариев
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3k
panama Час назад
Да пусть жрут друг друга , педигрипалы мать их
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2k
Том Джоуд 7 минут назад
Если есть одно отклонение от нормального, за ним следует другое. Природу не победить. Как бы не пытались.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 8 минут назад
Полицейские не растерялись и пустили по следу собак.
----
Какое НЕОЖИДАННОЕ и НЕОРДИНАРНОЕ решение!!!!
Браво полицейским!
Браво собакам!
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21k
Е-Лена 12 минут назад
А действительно! Почему педерастом быть можно - и даже привилегии получишь - а жрать людей - нельзя?! Или тут загвоздка именно в том, что сожрал такого же педераста?...
И что Шарли Ебдо скажет по этому поводу? Же суи педераст или же суи людоед?...
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27k
winergy2012 Е-Лена Минуту назад
Же суи толерантность.
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37k
Андрей 17 минут назад
Он гей потому что канибал, или канибал потому что гей?
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410
qwer Полчаса назад
Да пусть жрут друг-друга. Не жалко, даже приветствую.
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Фу бл, те еще затейники.
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5k
Кот 41 минуту назад
А почему они не уважают его права? Где европейская толерантность?
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757
Traki 44 минуты назад
А еще говорят, что геи и мухи не обидят и детей усыновляют только лишь по доброте своих сердец. А на самом деле воно как
И детей насилуют и друг дружку пожирают.
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8k
Бендер Родригес Час назад
Не вчитываясь в суть поста :
- "В Германии арестовали гея-каннибала"..
- " Глотал? "..
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12k
Владислав Грецов Час назад
да уж...натуралист епть...гомосапиенс
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556
евгений Час назад
он хотя бы трахнул его?
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1k
The mask евгений 45 минут назад
Тебе реально интересно?
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556
евгений The mask 7 минут назад
Разумеется. Я, как читатель, должен знать полную картину произошедшего
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2k
BornFree25 Час назад
"Людоед пытался отмазаться, что он психически нездоров, но врачи с ним не согласились." Ну правильно, геи же добились, что гомосексуализм официально исключили из списка психических заболеваний, так что сидеть теперь будет по полной
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37k
Александр Час назад
В этой новости прекрасно все
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6k
Pillin Alex Час назад
Мыло пытался варить...
Мыло пытался варить...
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The mask Час назад
А был бы чёрный, то мог бы и отмазаться. Культурные, мол, особенности.
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