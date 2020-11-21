- "В Германии арестовали гея-каннибала"..

Но вернёмся в парк, где две собаки уже вышли на след предполагаемого убийцы. Довольно быстро детективы оказались у квартиры учителя. Во время обыска подозреваемый сказал полиции, что хотел использовать химические вещества для изготовления мыла. Но его доводы были неубедительны, и сейчас полиция расследует, можно ли с помощью той химии растворять останки человеческого тела.

По данным Berliner Morgenpost, стало известно, что в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, следы крови, обнаруженные в квартире, принадлежат Трогишу. Это позволило арестовать гея-каннибала и поместить его в следственный изолятор. Полиция объявила вчера, что поиск пропавшего Трогиша теперь является расследованием убийства. Тесты показали, что и кости принадлежали тоже ему.