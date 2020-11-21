- "В Германии арестовали гея-каннибала"..

Пару недель назад в одном из парков Берлина были обнаружены человеческие кости, с которых было удалено мясо. Полицейские не растерялись и пустили по следу собак.
А началась эта странная история, похожая на фильм ужасов, с того что Стефан Трогиш, электромеханик, 44 лет от роду решил найти себе для плотских утех партнёра на сайте знакомств для геев. Вот там-то он и познакомился с тёзкой, местным учителем химии Стефаном Р. Мужчины договорились о встрече в начале сентября этого года. Трогиш отправился на полуночное свидание, с которого ему было не суждено вернуться.
Стефан Р. был ничем не примечательный 41-летний мужчина и ничто в нём не выдавало его склонности к каннибализму. Уже гораздо позже полицейские проверят историю в его браузере и найдут страшные запросы типа «сможет ли человек выжить после отрезания пениса» и прочий контент, связанный с поеданием человеческой плоти. Представитель прокуратуры Мартин Стелтнер, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что «подозреваемый проявлял интерес к каннибализму. Он искал эту тему в Интернете».
А также во время обыска обнаружат пилу для костей с человеческой кровью, а также запас химикатов и пустой холодильник.
А также во время обыска обнаружат пилу для костей с человеческой кровью, а также запас химикатов и пустой холодильник.
Но вернёмся в парк, где две собаки уже вышли на след предполагаемого убийцы. Довольно быстро детективы оказались у квартиры учителя. Во время обыска подозреваемый сказал полиции, что хотел использовать химические вещества для изготовления мыла. Но его доводы были неубедительны, и сейчас полиция расследует, можно ли с помощью той химии растворять останки человеческого тела.
По данным Berliner Morgenpost, стало известно, что в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, следы крови, обнаруженные в квартире, принадлежат Трогишу. Это позволило арестовать гея-каннибала и поместить его в следственный изолятор. Полиция объявила вчера, что поиск пропавшего Трогиша теперь является расследованием убийства. Тесты показали, что и кости принадлежали тоже ему.
По данным Berliner Morgenpost, стало известно, что в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, следы крови, обнаруженные в квартире, принадлежат Трогишу. Это позволило арестовать гея-каннибала и поместить его в следственный изолятор. Полиция объявила вчера, что поиск пропавшего Трогиша теперь является расследованием убийства. Тесты показали, что и кости принадлежали тоже ему.
Впрочем, это не первое подобное дело в Германии. Так в 2000-х Армин Мейвес убил и съел Бернда Юргена Брандеса, тоже кстати гомосексуалиста. Людоед пытался отмазаться, что он психически нездоров, но врачи с ним не согласились. Сейчас каннибал отбывает пожизненное заключение.
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Какое НЕОЖИДАННОЕ и НЕОРДИНАРНОЕ решение!!!!
Браво полицейским!
Браво собакам!
И что Шарли Ебдо скажет по этому поводу? Же суи педераст или же суи людоед?...
- "В Германии арестовали гея-каннибала"..
- " Глотал? "..