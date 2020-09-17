Тайна смерти Тесака: предсмертная записка и версии загадочной гибели

Близкие Максима уверены, что Тесак не мог покончить с собой. Его держали в СИЗО с 24 марта и должны были отправить в Москву. Адвокат Тесака Валентина Трофимик рассказала журналистам, что перед самоубийством у Максима якобы требовали подписать явку с повинной и он ничего не подписал. Отец Максима тоже не верит в его самоубийство. Он обратился к адвокату, который будет выяснять все подробности.

— Я считаю, что это полный бред, эта записка. Из неё просто торчат реальные уши. То есть я не могу поверить, чтобы человек, достаточно, в принципе, конфликтный и независимый, такой как Максим, написал: "Прошу не винить администрацию". Что это вообще такое? Какое ему дело до администрации? Да ему плевать всегда было! Однозначно надиктованный текст. Я думаю, что ему надиктовали и применяли при этом пытки, необходимо срочную экспертизу проводить, — заявил адвокат Алексей Михальчик.