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Тайна смерти Тесака: предсмертная записка и версии загадочной гибели

Тайна смерти Тесака: предсмертная записка и версии загадочной гибели (8 фото)

Автор:
17 сентября 2020 13:40
Сообщество : Истории
Метки: Максим Марцинкевич   интересное   сизо   тесак   убийство   фото   челябинск   
3434
8

В СИЗО Челябинска было обнаружено тело активиста Максима Марцинкевича, который известен борьбой с педофилами и наркоторговцами. Тесака должны были перевести в Москву, но тут стало известно о его смерти. Родные Максима категорически не верят в версию о самоубийстве и уже потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.

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Метки: Максим Марцинкевич   интересное   сизо   тесак   убийство   фото   челябинск   
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28  комментариев
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Почитайте его полную биографию. И тогда вам его тоже захочется убить.
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3k
Александр 13 минут назад
Читаю комментарии и вижу, что каждый первый пишет про некую месть и заказ Тесака и просто не могу согласиться с этой теорией.
Да кому он нужен мстить ему! Человек присел на 10 лет или около того а с учетом всех его голодовок и не самого лучшего поведения по УДО ему не выйти. Он вообще не представляет никакой опасности для людей такого уровня, что могут заказать его убийство. Вы слишком много смотрите сериалов по НТВ и наивно думаете, что это так просто взять и убить человека в тюрьме. Тем более в одиночке. Потому как в случае смерти заключенного там у всех головы полетят. Тем более личность то известная и резонанс спрогнозировать просто.
Вы в качестве аргумента приводите некое письмо от 14 года...господа с момента написания 6 лет прошло... Я в свое время побыывал по ту сторону забора и скажу честно, мысли о самоубийстве там не редкость. Как собственно и не только мысли... Постоянно из за дня в день ты пребываешь в агрессивной среде и каждое мгновение должен контролировать каждый свой шаг и каждое действие и это очень выматывает эмоционально. А если еще с воли плохие вести то порой реально хочется все закончить..!!
Поэтому лично я вполне себе допускаю, что это самоубийство. Просто человек устал и сломался! Опять же, мы не знаем как он сидел. Возможно проблемы были с другими заключенными... опять же, вряд ли его грели хорошо. Родители у него как я слышал не из богатых. Поэтому не верьте слепо в теории заговоров. Чаще всего все гораздо проще в этой жизни, чем нам кажется.
И последнее. Удивляет, что многие его чуть ли не в герои записал. Вы серьезно!?)) Он просто зарабатывал бабло под лозунгами которые нравились людям!
Но вообще, мне почему то его немного жалко! Кто бы мог представить, что Тесак так закончит....
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Что бы он хорошего не сделал, для меня он останется нацистом.
А собаке - собачья смерть.
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4k
Club007 50 минут назад
Когда то Навальный закрыл его.
Когда то Навальный закрыл его.
Когда то Навальный закрыл его.
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572
Акроко Club007 3 минуты назад
Не удивительно если он открыто призывал к убийству по признаку национальности, расы и взглядов. Хоть нормальные люди категорически против тюремной расправы в отношении человека любых взглядов, но вот этот товарищ получил то, чего хотел другим и что активно практиковал в отношении других.
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14k
Слева танки Час назад
Ему спасибо за то, что он отловил некоторое количество педофилов и спас какое-то количество детей от их действий! Земля пухом!
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24k
Aqueronte Час назад
Неважно кем он был, его убили, это сделали преступники, убийцы, для которых жизнь человека ничего не стоит.
И нет гарантии что эти люди не убьют любого из нас, если мы им не понравится или перешли дорогу.
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7k
Шурум-бурум Час назад
просто его жидовская крыша от него отвернулась в самый неподходящий момент...
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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331
Ося Час назад
Вертухаи удавили.
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7k
harlamov Час назад
Вот еще такое письмо нашли:

"Здравствуйте мои маленькие любители экстремизма. Поделюсь с вами одной историей. Встретил тут на пересылке одного слабого, не славянского человека - Фиму Бермана, так он кинулся меня обнимать, говорит - Ой, вэй, какие люди. Как дела у дяди в Житомире? Что с тетей Цилей? Продал ли Моня свой "Москвич". Я ему говорю, зиг хайль, а он мне - Ой, ну вы поглядите на этого поца, мальчик не узнает родного дядю. Мендель, прекрати ломать комедию, гестапо уже не в городе, зачем ты делаешь этот цирк? Я говорю, - бей жидов, а он, - Я вас умоляю, что сказал бы ваш дедушка, который держал ателье в Бердичеве? - Я русский националист, великий воин во славу Перуна... Шлимазл, с каких пор Марцинкевичи попадают в Вальхаллу? Ты себя видел? Твой отец приехал из Бердичева чтобы сделать из тебя человека, он думал устроить тебя стоматологом к дяде Мойше... С тибе смеется вся родня, Мендель, за нацистские цацки уже не платят. Вернее платят, но только на Украине, а ты видел курс гривны? Иди, как все наши, в юриспрудэнцию. Это всегда приносило доход бедному еврею....

Дальше все как в тумане... Еврею?! Папа, таки зачем ты мне ничего за это не рассказывал? Мои товарищи-нацисты могут посчитать это немножко некошерным. Неужели я еврей? Зиг хайл, мой фюрер. Как ты и завещал, даже в тюрьме я буду убивать этих проклятых жидов! Шабат шалом, православные. Вскрываю себе вены. На одного жида меньше станет в России. Умрем за расу и нацию.
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4k
vitenok 2 часа назад
Говном своим подавился. Туда ему и дорога.
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35k
Вепс 2 часа назад
Нафига мне знать как умер этот неонацист?
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2k
kappaneed 2 часа назад
Не гоните, и не будете гонимы
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850
akurys Вепс 2 часа назад
Беда современного общества в том, что оно тупо и безграмотно до безобразия...Но даже для тупого , не знать разницы между неонацистом и националистом это уже край...Хотя о чем это я? Новое поколение выросло ,воспитанное айфонами...
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24k
Aqueronte Вепс Час назад
Чтобы в следующий раз не погиб кто-то ещё, ради ментовской галочки.
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35k
Вепс akurys 52 минуты назад
Нази скинхед, состоял в запрещенной в РФ неонацистской организации Формат 18, фотографий его зигующего и на фоне фашисткого флага тоже хватает, поищите сами в инете, я выкладывать эти помои не собираюсь. Да я знаю чем националист отличается от неонациста.
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850
akurys Вепс 10 минут назад
Любая организация в России может в легкую получить клеймо нацисткой, неонацисткой и экстремисткой и даже террористической, если пойдет против гомиков и педофилов... Ну а уж если еще и против власти , которая все это крышует, то шансов нет совсем... Такова реальность!
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Тайна смерти Тесака: предсмертная записка и версии загадочной гибели
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−8
Николай 3 часа назад
Да понятно, что его убили. Леонид Развожаев на стриме Максима Шевченко рассказывал как он сидел в этом красноярском СИЗО. При нём один раз человека "опустили", не давали спать по несколько суток, некоторых избивали. По его словам одно из самых страшных мест в России.
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2k
kappaneed Николай 2 часа назад
Кто убил, администрация?
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2k
kappaneed 2 часа назад
Ок, отвечу сам на свой вопрос), ссуки убили, с разрешения администрации, черные не вписались бы, мало власти... покойся с миром Макс Тесак
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2k
kappaneed Николай 2 часа назад
Николай, не опускают уже, просто просят сменить место жительства, уйти под шконку и это образно, даже мат в тюрьме не приветствуется, культуре можно только позавидовать), не дай Бог, присядите, будьте максимально учтивы
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Почему так? К куче здорового мяса и органов, к молодому телу прикручена кривая башка. Многие же люди, имея светлый добрый нрав, позитивный настрой на жизнь, получают хилое, больное физическое тело, зачастую неспособное даже самостоятельно передвигаться. Первый уничтожает этот дар Божий движением лезвия как ненужный, а второй карабкается, цепляясь за жизнь из последних сил и, порой, безуспешно?
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5k
z0_0b Борис Карабанов 2 часа назад
Своему богу и задай этот вопрос.
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347
Aurelian 3 часа назад
Неоднозначный персонаж. Но были у него и полезные проект. Спи спокойно Макс.
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