Тайна смерти Тесака: предсмертная записка и версии загадочной гибели

В СИЗО Челябинска было обнаружено тело активиста Максима Марцинкевича, который известен борьбой с педофилами и наркоторговцами. Тесака должны были перевести в Москву, но тут стало известно о его смерти. Родные Максима категорически не верят в версию о самоубийстве и уже потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.
Максим Марцинкевич сидел в одиночной камере без камер видеонаблюдения. Пресс-служба регионального ФСИН признала самоубийство Марцинкевича и рассказала о реанимационных действиях медиков, которые ни к чему не привели.
Рядом с телом Тесака нашла лезвие и предсмертную записку.
— Уважаемая администрация СИЗО! Прошу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН, письмо по адресу. Вот номер… Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу "Протекционизм и коммунизм" и чёрный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать, - сказано в записке, опубликованной Life.
Теперь ФСИН Челябинска выясняет причины самоубийства. Если всё же докажут, что Марцинкевич покончил с собой и ранее уже высказывал мысли о самоубийстве, то работников СИЗО ждёт уголовное дело.
Марцинкевич был лидером запрещённой в России неонацистской организации "Формат-18". Свой первый срок Тесак получил за неофашистский дебош в клубе "Билингва". После окончания срока молодой человек написал книгу и освоил соцсети, где тоже прославился в шоу "Оккупай-педофиляй", в рамках которого участники устраивали ловлю педофилов.
Однако, второй раз тюрьму Тесак попал не из-за этого. В 2018-м году Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды написанной им книгой "Реструкт", а так же в хулиганстве и нанесения вреда имуществу. Тесак получил 10 лет.
Самоубийство или убийство?
Близкие Максима уверены, что Тесак не мог покончить с собой. Его держали в СИЗО с 24 марта и должны были отправить в Москву. Адвокат Тесака Валентина Трофимик рассказала журналистам, что перед самоубийством у Максима якобы требовали подписать явку с повинной и он ничего не подписал. Отец Максима тоже не верит в его самоубийство. Он обратился к адвокату, который будет выяснять все подробности.
— Я считаю, что это полный бред, эта записка. Из неё просто торчат реальные уши. То есть я не могу поверить, чтобы человек, достаточно, в принципе, конфликтный и независимый, такой как Максим, написал: "Прошу не винить администрацию". Что это вообще такое? Какое ему дело до администрации? Да ему плевать всегда было! Однозначно надиктованный текст. Я думаю, что ему надиктовали и применяли при этом пытки, необходимо срочную экспертизу проводить, — заявил адвокат Алексей Михальчик.
Существует ещё версия, согласно которой, Тесака могли убить его враги, коих он нажил ещё на свободе, борясь с педофилами и наркоторговцами. Во внимание так же стоит взять пост 2014 года, где Тесак заявил, что никогда не покончит с собой.
В одной из камер следственного изолятора покончил с собой осужденный Марцинкевич, следовавший через СИЗО Челябинска транзитом в Москву. Покойный Марцинкевич был известен в определенных кругах как Максим “Тесак” и пользовался там большим авторитетом. Перед смертью Максим “Тесак” оставил предсмертную записку, в которой просил сообщить о случившемся своей гражданской жене.
Источник:
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Да кому он нужен мстить ему! Человек присел на 10 лет или около того а с учетом всех его голодовок и не самого лучшего поведения по УДО ему не выйти. Он вообще не представляет никакой опасности для людей такого уровня, что могут заказать его убийство. Вы слишком много смотрите сериалов по НТВ и наивно думаете, что это так просто взять и убить человека в тюрьме. Тем более в одиночке. Потому как в случае смерти заключенного там у всех головы полетят. Тем более личность то известная и резонанс спрогнозировать просто.
Вы в качестве аргумента приводите некое письмо от 14 года...господа с момента написания 6 лет прошло... Я в свое время побыывал по ту сторону забора и скажу честно, мысли о самоубийстве там не редкость. Как собственно и не только мысли... Постоянно из за дня в день ты пребываешь в агрессивной среде и каждое мгновение должен контролировать каждый свой шаг и каждое действие и это очень выматывает эмоционально. А если еще с воли плохие вести то порой реально хочется все закончить..!!
Поэтому лично я вполне себе допускаю, что это самоубийство. Просто человек устал и сломался! Опять же, мы не знаем как он сидел. Возможно проблемы были с другими заключенными... опять же, вряд ли его грели хорошо. Родители у него как я слышал не из богатых. Поэтому не верьте слепо в теории заговоров. Чаще всего все гораздо проще в этой жизни, чем нам кажется.
И последнее. Удивляет, что многие его чуть ли не в герои записал. Вы серьезно!?)) Он просто зарабатывал бабло под лозунгами которые нравились людям!
Но вообще, мне почему то его немного жалко! Кто бы мог представить, что Тесак так закончит....
А собаке - собачья смерть.
И нет гарантии что эти люди не убьют любого из нас, если мы им не понравится или перешли дорогу.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
"Здравствуйте мои маленькие любители экстремизма. Поделюсь с вами одной историей. Встретил тут на пересылке одного слабого, не славянского человека - Фиму Бермана, так он кинулся меня обнимать, говорит - Ой, вэй, какие люди. Как дела у дяди в Житомире? Что с тетей Цилей? Продал ли Моня свой "Москвич". Я ему говорю, зиг хайль, а он мне - Ой, ну вы поглядите на этого поца, мальчик не узнает родного дядю. Мендель, прекрати ломать комедию, гестапо уже не в городе, зачем ты делаешь этот цирк? Я говорю, - бей жидов, а он, - Я вас умоляю, что сказал бы ваш дедушка, который держал ателье в Бердичеве? - Я русский националист, великий воин во славу Перуна... Шлимазл, с каких пор Марцинкевичи попадают в Вальхаллу? Ты себя видел? Твой отец приехал из Бердичева чтобы сделать из тебя человека, он думал устроить тебя стоматологом к дяде Мойше... С тибе смеется вся родня, Мендель, за нацистские цацки уже не платят. Вернее платят, но только на Украине, а ты видел курс гривны? Иди, как все наши, в юриспрудэнцию. Это всегда приносило доход бедному еврею....
Дальше все как в тумане... Еврею?! Папа, таки зачем ты мне ничего за это не рассказывал? Мои товарищи-нацисты могут посчитать это немножко некошерным. Неужели я еврей? Зиг хайл, мой фюрер. Как ты и завещал, даже в тюрьме я буду убивать этих проклятых жидов! Шабат шалом, православные. Вскрываю себе вены. На одного жида меньше станет в России. Умрем за расу и нацию.