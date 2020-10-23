На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница

39-летний дамский угодник сначала встречался с одной женщиной, но вскоре расстался с ней и нашёл себе новую пассию. Однако, бывшая женщина не отпускала его и 18 октября они встретились и поехали к нему домой. После утех бывшая заявила мужчине, что намерена сообщить его нынешней девушке о том, что они снова вместе. Похоже, кубанец не был готов к такому повороту событий и не собирался расставаться ни с кем. Он ударил бывшую любовницу по голове топором и убил её.