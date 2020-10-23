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На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница

На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 10:17
Сообщество : Истории
Метки: Кубань   бывшие   измена   интересное   ревность   топор   убийство   фото   
2796
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Наверное каждый из нас знает, какими надоедливыми бывают бывшие. После расставания они лезут в личную жизнь, пытаются навязывать и разрушить новые отношения. На Кубани мужчина решил эту проблему радикально, и теперь ему не светит ни бывшей, ни нынешней.

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Метки: Кубань   бывшие   измена   интересное   ревность   топор   убийство   фото   
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23  комментария
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29
евгений 2 часа назад
Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью топора
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7k
alex9845 20 минут назад
А нехрен человеку жизнь портить. Сообщит она. Вот и насообщала.
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3k
qap Полчаса назад
На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница
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16k
Феникс 46 минут назад
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница
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1k
Ivan Час назад
Он явно имеет какую-то связь с Питером!
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Какая романтическая история!
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10
Виктор Назаренко 2 часа назад
Это плохо, брать пример с Питерцев....
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37k
Войнов Виктор Назаренко 44 минуты назад
Бездарное подражание. В Питере все гораздо культурнее - на аккуратные кусочки порежут и в чистые пакетики расфасуют - красота!
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304
Fevral 2 часа назад
Во люди живут - режут, бьют, красят, квасят...
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14k
Yorge 2 часа назад
Ну разумно,а что ему ещё с бывшей надо было делать.
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352
Nane First NameLast 2 часа назад
Да уж. Не оправдываю мужика, но бывшая могла бы жить. Если бы умела вовремя рот закрывать.
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1k
uuid Nane First NameLast Час назад
"Если бы умела вовремя рот закрывать." это и есть оправдание убийцы
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352
Nane First NameLast uuid Час назад
Не вырывайте фразу из контекста. Я же на писал "Не оправдываю мужика". Это не оправдание убийцы. Это возможность избежать вот таких спецэффектов с топором. На самом деле, любого человека можно довести до белого каления. А кто как будет реагировать - другой вопрос.
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Комментарий удален
−20
Князь Курбский 2 часа назад
Попался по глупому. Свалил бы из рашки пока все не утихнет, глядишь кого другого за него бы посадили
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41k
Цыц тут у меня Князь Курбский Час назад
Ты давай аккуратнее, тебя как бывшую тоже шлепнуть могут.)))
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156
Игорь Меншиков 2 часа назад
что то слишком радикально
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11k
Toxictofa 3 часа назад
Вся беда в том, что женщины не могут держать язык за зубами.
И думают, что если они женщины, то их никто не тронет.
А мужик просто дурак.
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10k
Марсианин 3 часа назад
"и теперь ему не светит ни бывшей, ни нынешней." - что за фраза такая? Смысл в ней каков?
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4k
sivanov1079 3 часа назад
Тупой еще тупее часть 4
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