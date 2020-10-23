На Кубани мужчина зарубил топором бывшую, чтобы о ней не узнала новая любовница

Наверное каждый из нас знает, какими надоедливыми бывают бывшие. После расставания они лезут в личную жизнь, пытаются навязывать и разрушить новые отношения. На Кубани мужчина решил эту проблему радикально, и теперь ему не светит ни бывшей, ни нынешней.
39-летний дамский угодник сначала встречался с одной женщиной, но вскоре расстался с ней и нашёл себе новую пассию. Однако, бывшая женщина не отпускала его и 18 октября они встретились и поехали к нему домой. После утех бывшая заявила мужчине, что намерена сообщить его нынешней девушке о том, что они снова вместе. Похоже, кубанец не был готов к такому повороту событий и не собирался расставаться ни с кем. Он ударил бывшую любовницу по голове топором и убил её.
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После этого мужчина погрузил тело любовницы в багажник и отвёз в район села Гай-Кодзор. После этого убийца объездил ещё несколько сёл, где выбросил личные вещи убитой и оставил автомобиль. Дочери хватилась её мать, заявив в полицию о пропаже, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
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И думают, что если они женщины, то их никто не тронет.
А мужик просто дурак.