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В Новосибирской области школьник забрался в дом к учительнице, зарезал её и ограбил

В Новосибирской области школьник забрался в дом к учительнице, зарезал её и ограбил (1 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   подросток   следственный комитет   убийство   учитель   фото   школьники   
2251
1

Под Новосибирском Следственный комитет завершил расследование убийства учительницы, к которой в дом забрался ученик, чтобы ограбить её.

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Метки: Россия   интересное   подросток   следственный комитет   убийство   учитель   фото   школьники   
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13  комментариев
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
ну и нах ему жить. такой упырь не перевоспитается. будет всю жизнь баландой лакомиться за наш счёт
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598
Вальдемар 3 минуты назад
Сейчас начнется говно типа ребенок не виноват... тунеядец-омбудсмен взял ситуацию на контроль... депутат от ЛДПР сказал что всему виной отсутствие спортзалов для малоимущих... Нет, просто родился ублюдок и проявил себя. Такой биомусор держать не нужно вообще. Это баласт.
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2k
KL11 Полчаса назад
16 лет и уже под наркотой. Куда мир катится?
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 50 минут назад
Что, без 100 грамм падежи не вяжутся?
Это был он или она?
Или Покемонка поддалась влиянию толерастии? Существо двойного пола?
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6k
Pillin Alex Час назад
Еще и деньги на шторы наверное не сдал...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−51
12k
* Час назад
Он же всего лишь ребёнок! Жалко было завучу что-ли зарплату ему свою отдать?!
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Всем хорошего настроения
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Комментарий удален. Причина: флуд
−19
3k
Горожанин ростовский сырок Час назад
Не применяй к России украинские стандарты развития. Скачи тихо, не мешай другим.
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4k
Иван 2 часа назад
Какой милый ребёнок.
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9k
Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Даже не изнасиловал? Ну что за поколение растет? Учат их, учат... и телевидение и партия родная, а они ничего толком сделать не могут.
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41k
Митрий 2 часа назад
Надо к тебе, ксюх, такого школьника запустить. Чтоб ты не публиковала больше всякую х@йню.
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