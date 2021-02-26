В Новосибирской области школьник забрался в дом к учительнице, зарезал её и ограбил

В июле 2020 года в Новосибирской области произошла трагедия. 16-летний ученик под наркотическими веществами забрался в дом к своему завучу, чтобы ограбить ей. Женщина обнаружила ребёнка, который пытался обчистить её квартиру. Она попыталась остановить её, но подросток схватил нож и зарезал её. После этого он украл у нее около 10 700 рублей. Теперь школьника обвиняют в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает MK.RU.