В Новосибирской области школьник забрался в дом к учительнице, зарезал её и ограбил

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Под Новосибирском Следственный комитет завершил расследование убийства учительницы, к которой в дом забрался ученик, чтобы ограбить её.
В июле 2020 года в Новосибирской области произошла трагедия. 16-летний ученик под наркотическими веществами забрался в дом к своему завучу, чтобы ограбить ей. Женщина обнаружила ребёнка, который пытался обчистить её квартиру. Она попыталась остановить её, но подросток схватил нож и зарезал её. После этого он украл у нее около 10 700 рублей. Теперь школьника обвиняют в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает MK.RU.
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