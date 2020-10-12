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Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке

Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке (5 фото)

Автор:
12 октября 2020 18:55
Сообщество : Криминал
Метки: Нижегородской   бабушка   бор   подросток   стрельба   трагедия   
1316
5
Сегодня около четырех часов дня в Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по людям на остановке и рейсовом автобусу. В результате погибли четыре человека, и еще трое ранены. По последним данным, стрелку всего 18 лет, он на машине, и у него с собой два охотничьих ружья.
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Метки: Нижегородской   бабушка   бор   подросток   стрельба   трагедия   
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9k
котегRUS 37 минут назад
вот и осень пришла
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28k
Юр21 Минуту назад
Твою ж мать... Вот натворил утырок...
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6k
Pillin Alex 4 минуты назад
Интересно где он ружья взял... и людей пострелял и самого теперь пристрелят.
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1k
Lefterov 5 минут назад
теперь присядет на пожизненное если не застрелится! А ведь молодой еще!!18 лет всего!!
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2k
Schumacher 7 минут назад
грустно
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7k
Фантом 8 минут назад
Тачка, оружие... Скорее всго у ребенка родители дебилы.
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−42
Князь Курбский 11 минут назад
Надо было Майбах или мусоровоз, с мусорами
Надеюсь исчо кого нибудь убьет
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−42
Князь Курбский 13 минут назад
Цыцка твря мамка уже сдохла от СПИДа?
Ты тогда на бояру набрал себе пожертвования?
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2k
Schumacher Князь Курбский 9 минут назад
накуй иди, грязь
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57k
Доктор Джонс 14 минут назад
Он слишком много играл в ГТА...
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11k
Алекс 19 минут назад
Если не зассыт себе башку снести то пожизненное. Во ништяк прожил....
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43k
Ибака Грозный 20 минут назад
В 18 лет, я уже в армии был!!! А тут такое....
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4k
кот базилий Ибака Грозный 13 минут назад
Сейчас в армию не ходят, не престижно.
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30k
Элек Мек Ибака Грозный 4 минуты назад
Не моё,из новостей...
«Данила был тихий, спокойный»: рассказ очевидцев происшествия
Один из соседей убитой женщины рассказал нам о том, как всё происходило в момент трагедии и о подозреваемом:

Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил порок сердца. Месяц назад купил ружье ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза. Стрелять начал с бабушки, у нее пулевое в живот и руку. Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошёл за дом и начал палить по случайным людям. После всего он скрылся в лесу, рассказали очевидцы.

По словам местных, в Большеорловском у него не было друзей. Ничего также не известно и о том, есть ли у него девушка.
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6k
Артём 23 минуты назад
Читаю комменты, а там сплошь "застрелить при задержании". Вот уж нет. 18-летнему уже можно дать пожизненное. И это будет его персональный ад.
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−42
Князь Курбский Полчаса назад
Молодец. У него в любом случае счет 0:4 больше одного то быть не может.
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43k
Ибака Грозный Князь Курбский 22 минуты назад
Мразота прибалтийская!!!
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20k
sportage030 Князь Курбский 20 минут назад
Нехерово было бы среди этих четверых увидеть тебя, мразота, и твоих родителей...
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41k
Цыц тут у меня Ибака Грозный 20 минут назад
Да шумер это, причем шумер-говномес.
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2k
Schumacher Князь Курбский 8 минут назад
накуй иди
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30k
Элек Мек Полчаса назад
Появился список погибших и пострадавших при стрельбе Наш источник в правоохранительных органах сообщил нам список погибших и пострадавших при стрельбе в посёлке Большеорловское: Погибли: Селезнев Николай, Напылов Сергей, Тихомиров Андрей. Ранены: Монахова Галина (бабушка подозреваемого), Артюх Виктор, Жогонова Валентина. Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника, сообщает официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Появился список погибших и пострадавших при стрельбе
Наш источник в правоохранительных органах сообщил нам список погибших и пострадавших при стрельбе в посёлке Большеорловское:
Погибли: Селезнев Николай, Напылов Сергей, Тихомиров Андрей.
Ранены: Монахова Галина (бабушка подозреваемого), Артюх Виктор, Жогонова Валентина.
Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника, сообщает официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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3k
Мих Полчаса назад
Все беды от дебильных дрищей.
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416
Шел мимо Полчаса назад
По взгляду видно что парень травмированный
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30k
Элек Мек Полчаса назад
Водитель автобуса, который обстрелял Монахов, рассказал полицейским, что еле успел уехать с места стрельбы, пишет LIFE. Когда он подъехал к остановке, то сначала услышал выстрелы за домом, а потом увидел, как пожилой мужчина в нескольких десятках метров от остановки упал, поднялся и побежал. А затем из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус. Водитель сразу дал по газам, чтобы спасти пассажиров.
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3k
TOROID Полчаса назад
"В результате четыре человека и еще трое раненых". Что случилось с четырьмя людьми? В каком они результате?
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Комментарий удален
−94
Князь Курбский 44 минуты назад
А он ли?
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30k
Элек Мек Князь Курбский 40 минут назад
Он ,он в бабушку свою стрелял,она выжила.
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−17
Cryptopunk 45 минут назад
Или психически болен или довели или и то и другое. Просто так 18 летний пацан не пойдёт в людей стрелять.
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15k
Андрей Иванов Cryptopunk 36 минут назад
Бабушка довела? Не те пирожки испекла?
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15k
Виталий Кот Андрей Иванов 17 минут назад
мда,с пирожками засада
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4k
кот базилий Виталий Кот 14 минут назад
Клей несвежий нюхал, крышу снесло и пошел "чертей гонять". Сейчас очухается и повесится на березе.
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26k
parallax 45 минут назад
Надеюсь нелюдь пристрелят при попытке сопротивления.
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−42
Князь Курбский parallax Полчаса назад
Особенно если это не он
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