Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке

Сегодня около четырех часов дня в Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по людям на остановке и рейсовом автобусу. В результате погибли четыре человека, и еще трое ранены. По последним данным, стрелку всего 18 лет, он на машине, и у него с собой два охотничьих ружья.
Парень приехал из Нижнего Новгорода в село Большеорловское Борского района погостить у бабушки. Сегодня на него что-то нашло — он пошел на остановку и обстрелял автобус, после чего убежал в лес. Полиция обратилась к жителям Борского района Нижегородской области с просьбой не выходить из домов: преступника всё еще разыскивают.
Как сообщает mk.ru, парень сначала застрелил свою родственницу, потом вышел пошел на остановку и обстрелял автобус. По другим данным, пенсионерка тяжело ранена, но жива.
×
Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, рассказала телеграм-каналу "Подъем", что пострадали только люди на остановке, водитель и пассажиры остались невредимы.
"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, открывшего стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области", - сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, открывшего стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области", - сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Полиция распространила информацию:
"Монахов Данил Михайлович 2002 года рождения подозревается в убийстве, совершенном 12 октября 2020 года в п. Большеорловское.
При себе имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов. Может передвигаться на автомобиле "Киа Сид" белого цвета гос.номер Н783СМ или на "Киа Спектра" Н597СХ.
Скрылся в сторону лесного массива.
Соблюдайте меры осторожности, преступник вооружен".
"Монахов Данил Михайлович 2002 года рождения подозревается в убийстве, совершенном 12 октября 2020 года в п. Большеорловское.
При себе имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов. Может передвигаться на автомобиле "Киа Сид" белого цвета гос.номер Н783СМ или на "Киа Спектра" Н597СХ.
Скрылся в сторону лесного массива.
Соблюдайте меры осторожности, преступник вооружен".
Источник:
Ссылки по теме:
- "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию
- Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока
- Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка
- Смертельная наука: 10 ученых, погибших на месте исследования
- Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Надеюсь исчо кого нибудь убьет
Ты тогда на бояру набрал себе пожертвования?
«Данила был тихий, спокойный»: рассказ очевидцев происшествия
Один из соседей убитой женщины рассказал нам о том, как всё происходило в момент трагедии и о подозреваемом:
Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил порок сердца. Месяц назад купил ружье ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза. Стрелять начал с бабушки, у нее пулевое в живот и руку. Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошёл за дом и начал палить по случайным людям. После всего он скрылся в лесу, рассказали очевидцы.
По словам местных, в Большеорловском у него не было друзей. Ничего также не известно и о том, есть ли у него девушка.
Появился список погибших и пострадавших при стрельбе
Наш источник в правоохранительных органах сообщил нам список погибших и пострадавших при стрельбе в посёлке Большеорловское:
Погибли: Селезнев Николай, Напылов Сергей, Тихомиров Андрей.
Ранены: Монахова Галина (бабушка подозреваемого), Артюх Виктор, Жогонова Валентина.
Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника, сообщает официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.