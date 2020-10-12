Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке

Сегодня около четырех часов дня в Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по людям на остановке и рейсовом автобусу. В результате погибли четыре человека, и еще трое ранены. По последним данным, стрелку всего 18 лет, он на машине, и у него с собой два охотничьих ружья.

0 Парень приехал из Нижнего Новгорода в село Большеорловское Борского района погостить у бабушки. Сегодня на него что-то нашло — он пошел на остановку и обстрелял автобус, после чего убежал в лес. Полиция обратилась к жителям Борского района Нижегородской области с просьбой не выходить из домов: преступника всё еще разыскивают.

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0 Источник: Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, рассказала телеграм-каналу "Подъем", что пострадали только люди на остановке, водитель и пассажиры остались невредимы.



"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, открывшего стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области", - сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

0 Источник: Полиция распространила информацию:

"Монахов Данил Михайлович 2002 года рождения подозревается в убийстве, совершенном 12 октября 2020 года в п. Большеорловское.

При себе имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов. Может передвигаться на автомобиле "Киа Сид" белого цвета гос.номер Н783СМ или на "Киа Спектра" Н597СХ.

Скрылся в сторону лесного массива.

Соблюдайте меры осторожности, преступник вооружен".