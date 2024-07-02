Погибший от лейкемии подросток может стать первым святым этого тысячелетия после «чудесных исцелений»

Папа римский Франциск подтвердил второе чудо, связанное с исцелением.
Подросток, погибший от лейкемии, может стать первым святым, объявленным католической церковью в этом тысячелетии. Папа римский Франциск уже признал два чуда, которые случились уже после смерти мальчика.
Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году в католической семье с итальянскими корнями, которая позже переехала в Милан. Мальчик с самого детства был очень набожным и добрым. При жизни Акутис активно занимался популяризацией христианского учения. Он создавал сайты для приходов, а также создал онлайн-портал, где описывалось каждое сообщенное евхаристическое чудо. За это его прозвали "инфлюенсером Бога".
Карло может стать святым после того, как папа римский признает как минимум два чуда и позволит канонизировать юношу. Два чуда уже признаны, все они произошли после смерти мальчика. В 2010 году в Бразилии мальчик с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы выздоровел после молитвы Акутису. Этот случай был официально зарегистрирован Ватиканом. Второе чудо произошло во Флоренции в 2022 году. Тогда девушка упала с велосипеда и была в критическом состоянии. Её мать молилась Акутису и девушка быстро пошла на поправку. В Ватикане заявили, что в тот же день ее дочь начала дышать без ИВЛ, потом смогла двигаться и говорить, через 10 дней ее выписали, а сканирование мозга не выявило полученную ранее травму, пишет The Times.
Оба этих чуда теперь позволяют причислить подростка к лику святых. Предполагаемые сроки канонизации не объявлены, но она, как пишет The Times, может произойти в следующем году.
Источник:
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Исцеленные лечились еще как то?
Насколько были "плохи" диагнозы?
А то щас заболею простудой, помолюсь макаронному монстру и исцелюсь через пару дней. Это будет считаться чудом?)) Признает ли ватикан макаронного монстра?) Мдя
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Вот тебе для общего развития. Чтобы хрень всякую не писАть.
https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2019-10/novye-svyatye-katolicheskoj-cerkvi-kanonizacii-13-oktyabrya.htmlhttps://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2019-10/novye-svyatye-katolicheskoj-cerkvi-kanonizacii-13-oktyabrya.html
Блажен, кто верует (с)
но мало осталось в мире такой веры. мельчают и люди, и дела их, и вера их.