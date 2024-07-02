Погибший от лейкемии подросток может стать первым святым этого тысячелетия после «чудесных исцелений»

Подросток, погибший от лейкемии, может стать первым святым, объявленным католической церковью в этом тысячелетии. Папа римский Франциск уже признал два чуда, которые случились уже после смерти мальчика.

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году в католической семье с итальянскими корнями, которая позже переехала в Милан. Мальчик с самого детства был очень набожным и добрым. При жизни Акутис активно занимался популяризацией христианского учения. Он создавал сайты для приходов, а также создал онлайн-портал, где описывалось каждое сообщенное евхаристическое чудо. За это его прозвали "инфлюенсером Бога".