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Погибший от лейкемии подросток может стать первым святым этого тысячелетия после «чудесных исцелений»

Погибший от лейкемии подросток может стать первым святым этого тысячелетия после «чудесных исцелений»

Автор:
02 июля 2024 19:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Церковь   интересное   исцеления   католики   папа римский   подросток   фото   
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Папа римский Франциск подтвердил второе чудо, связанное с исцелением.

Подросток, погибший от лейкемии, может стать первым святым, объявленным католической церковью в этом тысячелетии. Папа римский Франциск уже признал два чуда, которые случились уже после смерти мальчика.

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году в католической семье с итальянскими корнями, которая позже переехала в Милан. Мальчик с самого детства был очень набожным и добрым. При жизни Акутис активно занимался популяризацией христианского учения. Он создавал сайты для приходов, а также создал онлайн-портал, где описывалось каждое сообщенное евхаристическое чудо. За это его прозвали "инфлюенсером Бога".

Карло может стать святым после того, как папа римский признает как минимум два чуда и позволит канонизировать юношу. Два чуда уже признаны, все они произошли после смерти мальчика. В 2010 году в Бразилии мальчик с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы выздоровел после молитвы Акутису. Этот случай был официально зарегистрирован Ватиканом. Второе чудо произошло во Флоренции в 2022 году. Тогда девушка упала с велосипеда и была в критическом состоянии. Её мать молилась Акутису и девушка быстро пошла на поправку. В Ватикане заявили, что в тот же день ее дочь начала дышать без ИВЛ, потом смогла двигаться и говорить, через 10 дней ее выписали, а сканирование мозга не выявило полученную ранее травму, пишет The Times.

Оба этих чуда теперь позволяют причислить подростка к лику святых. Предполагаемые сроки канонизации не объявлены, но она, как пишет The Times, может произойти в следующем году.

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Метки: Церковь   интересное   исцеления   католики   папа римский   подросток   фото   
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12  комментариев
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19k
Kucher 39 минут назад
Правильно. А врачи - антихристы такие, вообще тут ни при чём, только мешали больным выздоравливать.
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16k
Александр Сучков 9 минут назад
И этот ватихан, где давно процветает педофилия. Много-много лет. Нюню...
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20k
Bill 18 минут назад
Так теперь надо молиться Акутису? Иисус больше такими делами не занимается? Надо в Ватикане иконы обновить, а в аптеках развесить новые правила для бесплатных больных..
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154k
parallax 21 минуту назад
Молятся миллионы, а выздоравливают единицы. С тем же успехом можно играть в лото и надеяться на джэкпот. В последнем случае шансов будет даже больше.
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
А на дворе то не 1ый век..
Исцеленные лечились еще как то?
Насколько были "плохи" диагнозы?

А то щас заболею простудой, помолюсь макаронному монстру и исцелюсь через пару дней. Это будет считаться чудом?)) Признает ли ватикан макаронного монстра?) Мдя
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121
Alex Vlg Полчаса назад
Алюминь
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17k
ss 37 минут назад
"...может стать первым святым, объявленным католической церковью в этом тысячелетии."
---
Вот тебе для общего развития. Чтобы хрень всякую не писАть.

https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2019-10/novye-svyatye-katolicheskoj-cerkvi-kanonizacii-13-oktyabrya.htmlhttps://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2019-10/novye-svyatye-katolicheskoj-cerkvi-kanonizacii-13-oktyabrya.html
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9k
Тяжолый Орк 47 минут назад
я каждый день по утрам воскресаю, но нам с папой римским друг на друга обоюдо-монопенисуально
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20k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Ну что тут скажешь?
Блажен, кто верует (с)
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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