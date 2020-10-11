«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма

Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс", снятый в 1984 году по пьесе Островского "Бесприданница", вызвал восторг у зрителей.
Но не менее эмоционально на него отреагировали и жители тех мест, где проходили съемки, ведь в ходе съемок произошло несколько происшествий, некоторые могли стоить жизни как членам съемочной группы, так и окружающим.
Искусственный туман
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
Последние сцены фильма снимались на Волге, окутанной густым туманом. Но не все знают, что туман там не настоящий. Режиссер несколько дней ждал, но в результате, решил ускорить процесс и привлечь пиротехников.
Те перевыполнили задачу, и зажгли несколько дымовых шашек. Вместо того, чтобы стелиться по реке, туман (а точнее, едкий дым) поднялся в город, и там начался транспортный коллапс.
После этого жители Костромы стали настороженно относиться к съемочной группе, некоторые писали жалобы.
Режиссер фильма Эльдар Рязанов был вынужден идти в городской совет, чтобы извиниться за свои необдуманные действия, приведшие к столь серьезным последствиям.
Сцена со стаканом
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
В фильме герой Михалкова Паратов стреляется с героем Александра Панкратова-Черного. Бравируя, Паратов ставит себе на голову стакан и предлагает выстрелить в него.
На самом деле, конечно, стрелять никто не собирался, а стакан должен был взорваться. Но пиротехники забыли положить Михалкову на голову смягчающую прокладку, и стакан взорвался прямо на шляпе.
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
Актер был в шоке, но избежал травмы, хотя чем это могло кончиться, одному Богу известно. Однако, рисковые были парни. Интересно, их хоть премии лишили?
Обида цыганки
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
Валентина Пономарева, исполнявшая все романсы в кинофильме, после выхода ленты в прокат, не увидела своего имени в титрах. Зрители полагали, что песни исполняет сама Лариса Гузеева.
Цыганская певица всерьез обиделась на режиссера за эту оплошность и избегала общения с ним долгие годы. Правильно, я бы тоже обиделся на ее месте.
В шаге от трагедии
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
Во время съемок последней сцены чуть было не погиб актер Андрей Мягков, игравший жениха Ларисы, Карандышева.
По сценарию, Карандышев плывет на лодке к пароходу, чтобы найти сбежавшую невесту. Но Мягков неудачно подплыл к пароходу, и лопасти колеса (пароход был колесный) опрокинули лодку и разбили ее на мелкие кусочки.
Все уже думали, что актер погиб, но ему чудом удалось спастись. Я рад, что всё обошлось, и Андрей Васильевич выбрался из этой передряги целым и невредимым.
Драки из-за Гузеевой
Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.
Исполнительница главной роли Лариса Гузеева тогда была 23-летней студенткой Ленинградского института театра, музыки и кино. Это была ее первая роль в кино.
Лариса обладала модельной внешностью, и это не могло не влиять на атмосферу вокруг юной актрисы. Она нравилась абсолютно всем мужчинам, и у съемочной группы даже возникали проблемы из-за этого.
Как-то раз, по свидетельству Александра Панкратова-Черного, к Ларисе стали приставать немецкие туристы, и ему с Михалковым пришлось прибегнуть к физической силе, чтобы защитить актрису. Говорят, что не обошлось без вмешательства правоохранительных органов.
Честно говоря, я понимаю немецких туристов, я бы тоже с удовольствием подрался за такую красавицу.
Источник:
- Закулисье голливудской классики
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«А цыган идёт» романс Андрея Петрова на слова Редьярда Киплинга в переводе Григория Кружкова, который впервые прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984) Также известен по первым двум словам текста «Мохнатый шмель».
Слова песни представляют собой сильно сокращённую версию перевода Кружкова, который называется «За цыганской звездой».
Исходное стихотворение Р. Киплинга The Gipsy Trail («Цыганская тропа») было опубликовано в номере журнала The Century за декабрь 1892 года. В 1919 году Киплинг включил его в полное собрание своих стихотворений (Inclusive Edition of Rudyard Kipling’s Verse)
Вместо «цыганской звезды кочевой» в оригинале стихотворения упоминается «цыганский паттеран» (Romany patteran) путеводный знак из двух перекрещённых растений разных пород. Стихотворение Киплинга вместе с пояснением о паттеране упоминается в романе Д. Лондона «Маленькая хозяйка большого дома»
но погубил так неумело...
Пииидарас! Пииидарааасина!