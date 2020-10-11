«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма

Кадр из х/ф «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984 год.

Последние сцены фильма снимались на Волге, окутанной густым туманом. Но не все знают, что туман там не настоящий. Режиссер несколько дней ждал, но в результате, решил ускорить процесс и привлечь пиротехников.

Те перевыполнили задачу, и зажгли несколько дымовых шашек. Вместо того, чтобы стелиться по реке, туман (а точнее, едкий дым) поднялся в город, и там начался транспортный коллапс.

После этого жители Костромы стали настороженно относиться к съемочной группе, некоторые писали жалобы.

Режиссер фильма Эльдар Рязанов был вынужден идти в городской совет, чтобы извиниться за свои необдуманные действия, приведшие к столь серьезным последствиям.

Сцена со стаканом