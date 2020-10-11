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«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма

«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма (7 фото)

Автор:
11 октября 2020 12:14
Метки: актеры   история фильма   кино   
478
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Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс", снятый в 1984 году по пьесе Островского "Бесприданница", вызвал восторг у зрителей.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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13k
Егор 48 минут назад
«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма
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17k
SerGProS 15 минут назад
Если кому интересно.
«А цыган идёт» романс Андрея Петрова на слова Редьярда Киплинга в переводе Григория Кружкова, который впервые прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984) Также известен по первым двум словам текста «Мохнатый шмель».
Слова песни представляют собой сильно сокращённую версию перевода Кружкова, который называется «За цыганской звездой».
Исходное стихотворение Р. Киплинга The Gipsy Trail («Цыганская тропа») было опубликовано в номере журнала The Century за декабрь 1892 года. В 1919 году Киплинг включил его в полное собрание своих стихотворений (Inclusive Edition of Rudyard Kipling’s Verse)
Вместо «цыганской звезды кочевой» в оригинале стихотворения упоминается «цыганский паттеран» (Romany patteran) путеводный знак из двух перекрещённых растений разных пород. Стихотворение Киплинга вместе с пояснением о паттеране упоминается в романе Д. Лондона «Маленькая хозяйка большого дома»
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 37 минут назад
Мне больше эта экранизация нравится
Ссылка youtu.be
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28k
Alex 42 минуты назад
А я-то подумал Гузеева всех строила
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3k
Дмитрий Григорьев 43 минуты назад
Как ты любил... Ты погубил
но погубил так неумело...

Пииидарас! Пииидарааасина!
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256
Fiverknot 48 минут назад
Гузеева красивая,пока рот не откроет))
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5k
workmen77 Fiverknot Полчаса назад
Да, так бывает. Обилие красоты компенсируется скудностью мозгов. Как еще один пример - Алферова - красавица, но как открывает рот, так такую глупость несет.
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71k
Я Только спросить. 54 минуты назад
Гузеева красивая женщина.. за нее можно и подраться..
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1.5M
Иван Кемеров Я Только спросить. 47 минут назад
Да уж. Товарищ Галкин - так спалиться.
Да уж. Товарищ Галкин - так спалиться.
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990k
Сергей Иван Кемеров 42 минуты назад
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71k
Я Только спросить. Иван Кемеров 41 минуту назад
Иван рад тебя видеть друже.. Да Гузеева так и не стала синдереллой..осталась тупая дура набитая.. драться за нее нет смысла..
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28k
Korolev 57 минут назад
«Жестокий романс»: почему местные жители и актеры с содроганием вспоминали съемки фильма
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