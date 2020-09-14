Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись

Частенько актёры говорят в кадре то, о чём не имеют ни малейшего понятия. Голливудские звёзды, изображая учёных, с умным видом рассказывают о гравитационных полях, периоде полураспада, а при этом и десятилетку не закончили. Но на то они и актёры, чтобы нам казалось, будто бы они не только красивые, но ещё и умные и не только понимают весь научный бред, который несут с экранов, но ещё и сами его придумали.

Майкл Фассбендер не интересуется новейшими технологиями, как раньше говорили, "с компьютером на вы", поэтому когда ему предложили сыграть Стива Джобса в биографии основателя Apple, он отказался, решив, что не подходит на роль. Снимал фильм Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб"), сценарий написал Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Американцы", "Несколько хороших парней"), так что коллеги актёра, его агент и родственники дружно покрутили у виска, а потом силой заставили его согласиться.

Сценарий дался Фассбендеру с трудом. Ему никак не удавалось присвоить себе малопонятные термины из максимально далёкой от него области знаний. Актёру всё казалось, что он глупо и неестественно выглядит в этой роли, и ему уже представлялись как толпы поклонников Джобса жгут его чучело на площадях. В интервью изданию The Irish Sun Фассбендер рассказывал: "Когда начались репетиции, я всё думал, как бы мне свалить с этой работы. Помню, как я сказал водителю: "Давай ты мне хлопнешь дверью по руке со всей силы, я получу перелом и тогда меня не будут снимать". К счастью, у Фассбендера хватило ума не калечить себя. Фильм вышел достойным, хоть и не стал кассовым хитом.