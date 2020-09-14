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Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись

Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись (9 фото)

Автор:
14 сентября 2020 18:43
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   актёры   дикаприо   кино   кубрик   мстители   нолан   шоу бизнес   
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Актёрам не дают читать сценарий, мучают сложными терминами, загадками, тупыми диалогами, а фильмы получаются очень даже ничего.

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Метки: Звёздные войны   актёры   дикаприо   кино   кубрик   мстители   нолан   шоу бизнес   
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XoCTeJI 24 минуты назад
Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись
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никита джигурда 2 минуты назад
послушал я недавно как никита джигурда с одной певицей исполняет песню migla migla raca raca это вообще капец полный. лучше бы этого придурошного вообще не подпускали к сцене! это просто позорище. клиника тут бессильна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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