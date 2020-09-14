Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись

Актёрам не дают читать сценарий, мучают сложными терминами, загадками, тупыми диалогами, а фильмы получаются очень даже ничего.
Как Майкл Фассбендер чуть не хлопнул дверью
Частенько актёры говорят в кадре то, о чём не имеют ни малейшего понятия. Голливудские звёзды, изображая учёных, с умным видом рассказывают о гравитационных полях, периоде полураспада, а при этом и десятилетку не закончили. Но на то они и актёры, чтобы нам казалось, будто бы они не только красивые, но ещё и умные и не только понимают весь научный бред, который несут с экранов, но ещё и сами его придумали.
Майкл Фассбендер не интересуется новейшими технологиями, как раньше говорили, "с компьютером на вы", поэтому когда ему предложили сыграть Стива Джобса в биографии основателя Apple, он отказался, решив, что не подходит на роль. Снимал фильм Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб"), сценарий написал Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Американцы", "Несколько хороших парней"), так что коллеги актёра, его агент и родственники дружно покрутили у виска, а потом силой заставили его согласиться.
Сценарий дался Фассбендеру с трудом. Ему никак не удавалось присвоить себе малопонятные термины из максимально далёкой от него области знаний. Актёру всё казалось, что он глупо и неестественно выглядит в этой роли, и ему уже представлялись как толпы поклонников Джобса жгут его чучело на площадях. В интервью изданию The Irish Sun Фассбендер рассказывал: "Когда начались репетиции, я всё думал, как бы мне свалить с этой работы. Помню, как я сказал водителю: "Давай ты мне хлопнешь дверью по руке со всей силы, я получу перелом и тогда меня не будут снимать". К счастью, у Фассбендера хватило ума не калечить себя. Фильм вышел достойным, хоть и не стал кассовым хитом.
Майкл Фассбендер не интересуется новейшими технологиями, как раньше говорили, "с компьютером на вы", поэтому когда ему предложили сыграть Стива Джобса в биографии основателя Apple, он отказался, решив, что не подходит на роль. Снимал фильм Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб"), сценарий написал Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Американцы", "Несколько хороших парней"), так что коллеги актёра, его агент и родственники дружно покрутили у виска, а потом силой заставили его согласиться.
Сценарий дался Фассбендеру с трудом. Ему никак не удавалось присвоить себе малопонятные термины из максимально далёкой от него области знаний. Актёру всё казалось, что он глупо и неестественно выглядит в этой роли, и ему уже представлялись как толпы поклонников Джобса жгут его чучело на площадях. В интервью изданию The Irish Sun Фассбендер рассказывал: "Когда начались репетиции, я всё думал, как бы мне свалить с этой работы. Помню, как я сказал водителю: "Давай ты мне хлопнешь дверью по руке со всей силы, я получу перелом и тогда меня не будут снимать". К счастью, у Фассбендера хватило ума не калечить себя. Фильм вышел достойным, хоть и не стал кассовым хитом.
Непонятный Нолан
Но Фассбендер хотя бы знал, о чём фильм, в котором он играл. А вот Леонардо Дикаприо признался, что так и не "въехал" в "Начало". Он говорит, что добросовестно работал над своим персонажем, а что до сюжета, тот тут он полностью доверился Кристоферу Нолану. Дикаприо не уверен, есть ли в "Начале" какой-то смысл, и понятия не имеет, упал ли тот волчок или крутится до сих пор.
Нолан сначала смотрит свои фильмы, а потом их снимает— проплаченный бот (@Marushkov) September 6, 2020
"Довод" тоже оставил в недоумении не только зрителей, но и актёров. Роберт Паттинсон так описывал съёмки в "Доводе": "Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я её вообще неправильно понял". Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в картине главную роль в интервью GQ рассказал о своих проблемах со сценарием "Довода": "Я прочел сценарий и решил, что мне все понятно, но через какое-то время пришел к выводу, что это не так. Отвечая на ваш вопрос, скажу прямо: я до сих пор пытаюсь в нем разобраться".
Не тот Коэн
У некоторых режиссёров актёры готовы сниматься, даже если не понимают, что делают на площадке. И среди сценаристов есть такие рок-звёзды (кстати, Аарон Соркин, написавший сценарий "Стива Джобса", как раз из тех кинодраматургов, реплики которых просто жаждут произнести с экрана голливудские актёры). Билл Мюррей всегда мечтал поработать с братьями Коэнами ("Большой Лебовски", "Фарго", "Старикам тут не место"). Когда агент вручил ему сценарий фильма "Гарфилд", на котором была написано "автор Джоэл Коэн", то актёр согласился, не прочитав и странички написанного Коэном текста. Фильм был уже частично снят, Мюррею же надо было записать реплики за титульного анимационного персонажа. Во время просмотра черновой версии Мюррей, по своему собственному признанию, всё время думал: "Что за хрень сделал этот Коэн?" Оказалось, что сценарий написал тёзка одного из братьев Коэнов (про Гарфилда написал Joel Cohen, а тот самый Коэн - Joel Coen). Однако фильм собрал много денег, и Мюррей вновь озвучил Гарфилда в сиквеле.
Бредовые войны
Английский актёр Алек Гиннесс, сыгравший в "Новой надежде" Оби-Вана, был очень доволен гонораром за фильм (актёр получал процент от заработка Лукаса, который в свою очередь получал процент от сборов), но был очень недоволен диалогами. Говорят, что идея убить Об-Вана в финале принадлежала именно Гиннессу. Он посчитал, что смерть персонажа в глазах зрителя должна искупить весь тот бред, что несёт Оби-Ван. Однажды в интервью актёр признался, что ему было невыносимо произносить "ужасные, чертовски банальные реплики", написанные Лукасом. В том интервью Гиннесс также сказал: "Мне с лихвой хватило этого бреда". Правда, картина Гиннесу в итоге понравилась, особенно он отметил тот факт, что выстрелы и взрывы заглушили глупые реплики. Благодаря гонорару за "Звёздные войны" сэр Алек Гиннес мог себе позволить больше не сниматься в фильмах, которые считает бредом.
Звонок для учителя, а сценарий для режиссёра
Актёр, снимающийся в фильмах Marvel, должен уметь не только с невозмутимым видом произносить на камеру малопонятные ему псевдонаучные фразочки, но и уметь держать язык за зубами. Некоторые актёры, например, Марк Руффало, продолжали случайно "сливать" секреты "Мстителей", несмотря на подписки о неразглашении и денежные штрафы, поэтому создатели нашпигованной звёздами первой величины супергеройской эпопеи, вынуждены были пойти на беспрецедентные меры - актёрам не давали читать сценарий.
Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, жаловался журналистам, что получал только свои реплики и общее описание сцены. А ещё учтите, что снималось всё на зелёном фоне, так что актёрам не только приходилось фантазировать окружение, в котором они играют, но и контекст сцены.
Никто из актёров не знал, что Танос щелчком уничтожит полвселенной. У них были разные версии сценария, о щелчке узнали только в день съёмки финальной сцены фильма и то не все.
Бри Ларсон только начала работу над "Капитаном Марвел", когда очутилась на съёмочной площадке "Финала". Она понятия не имела, что там происходит, и из всего сценария читала только свои реплики.
Сыгравший Баки актёр Себастьян Стэн был уверен, что "Финал" завершается сценой свадьбы, пока не посмотрел сам фильм.
Большинство актёров получали лишь свои реплики, кому-то давали прочитать часть сценария в комнате под охраной и лишь Роберту Дауни-младшему режиссёры братья Руссо доверили прочитать сценарий целиком.
Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, жаловался журналистам, что получал только свои реплики и общее описание сцены. А ещё учтите, что снималось всё на зелёном фоне, так что актёрам не только приходилось фантазировать окружение, в котором они играют, но и контекст сцены.
Никто из актёров не знал, что Танос щелчком уничтожит полвселенной. У них были разные версии сценария, о щелчке узнали только в день съёмки финальной сцены фильма и то не все.
Бри Ларсон только начала работу над "Капитаном Марвел", когда очутилась на съёмочной площадке "Финала". Она понятия не имела, что там происходит, и из всего сценария читала только свои реплики.
Сыгравший Баки актёр Себастьян Стэн был уверен, что "Финал" завершается сценой свадьбы, пока не посмотрел сам фильм.
Большинство актёров получали лишь свои реплики, кому-то давали прочитать часть сценария в комнате под охраной и лишь Роберту Дауни-младшему режиссёры братья Руссо доверили прочитать сценарий целиком.
Энтони Хопкинс в интервью Entertainment Weekly так рассказывал о работе над сериалом "Мир Дикого Запада": "Когда после съёмок пилота сериалу дали зелёной свет, мне стало интересно, что будет дальше. Я спросил: "Что случится с моим героем?" Мне ответили, что не могут сказать. "Скажите хотя бы, что случится в следующей серии?" Мне опять не ответили. Каждые десять дней я получал сценарий, но часть реплик в нём была замазана". Сэр Энтони Хопкинс поставил создателям сериала условие, что ему расскажут историю персонажа полностью, потому что привык знать весь сценарий вдоль и поперёк.
Кстати, сам сериал Хопкинс не смотрел. Он вообще не смотрит ТВ: "Я прекратил смотреть ТВ. Не смотрю и знать не хочу. Это как ожирение. Вам говорят «Если будете плохо питаться, то начнете набирать вес, умрете от инфаркта, диабета» или что-то вроде того. И вот вы включаете телевизор. Если смотреть все подряд, то отравите свой мозг, физиологию, взгляд на жизнь. Превратитесь в циника, станете нигилистом, человеком несчастным".
Эван Рэйчел Вуд тоже не до конца представляла, что именно играет. Далеко не сразу она поняла, что играет разные режимы поведения одного робота.
Кстати, сам сериал Хопкинс не смотрел. Он вообще не смотрит ТВ: "Я прекратил смотреть ТВ. Не смотрю и знать не хочу. Это как ожирение. Вам говорят «Если будете плохо питаться, то начнете набирать вес, умрете от инфаркта, диабета» или что-то вроде того. И вот вы включаете телевизор. Если смотреть все подряд, то отравите свой мозг, физиологию, взгляд на жизнь. Превратитесь в циника, станете нигилистом, человеком несчастным".
Эван Рэйчел Вуд тоже не до конца представляла, что именно играет. Далеко не сразу она поняла, что играет разные режимы поведения одного робота.
Маленький актёр Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торренса в "Сиянии" Кубрика, тоже не знал, в каком именно фильме снимается. Кубрик не хотел загружать 5-летнего актёра кинговской мистикой, поэтому мальчик думал, что играет в семейной драме. Во время съёмок сцен с кровью, убийствами и полуразложившейся старухой в ванне, Дэнни не допускали на площадку.
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