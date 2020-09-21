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Том Харди станет новым Бондом?

Том Харди станет новым Бондом? (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Дэниел Крейг   Том Харди   актеры   бондиана Джеймс Бонд   интересно   кино   кинофильмы   легендарная роль   
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43-летнего Тома Харди называют следующим исполнителем роли Джеймса Бонда. По слухам, Харди уже прошел прослушивание и утвержден на роль, и примерит смокинг агента 007 сразу после того, как 53-летний Дэниел Крейг выпустит на экраны свой пятый и последний фильм бондианы "Не время умирать".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэниел Крейг   Том Харди   актеры   бондиана Джеймс Бонд   интересно   кино   кинофильмы   легендарная роль   
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12  комментариев
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Тады лучше бы уж Камбербэтча.)
Тады лучше бы уж Камбербэтча.)
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
А ещё лучше...
А ещё лучше...
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6k
Колорад 18 минут назад
Фу-у, пронесло. А то ведь со всеми этими тенденциями в синематографе и в мире подумал, что это новая девушка Бонда.
:D
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−49
Alisher Alisher Полчаса назад
Или мистера Бина уж наконец
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−49
Alisher Alisher Полчаса назад
Харди это золото, мы за
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28k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Том Харди красавчик)))
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5k
SWR-SHKETY Час назад
Я потерял интерес к этим фильмам с приходом этого старого страшного мальчиколюба
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2k
Варяг Час назад
Том Харди станет новым Бондом?
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24k
Aleksandr Час назад
Том Харди станет новым Бондом?
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9k
Serg Час назад
по их же новым правилам должен же быть негр
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13k
AlexЕЙ Serg Час назад
Чьим правилам? 007 - Великобритания.
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5k
Bhaal Serg Час назад
Непросто негр, а трансгендер негр
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