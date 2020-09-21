Том Харди станет новым Бондом?

43-летнего Тома Харди называют следующим исполнителем роли Джеймса Бонда. По слухам, Харди уже прошел прослушивание и утвержден на роль, и примерит смокинг агента 007 сразу после того, как 53-летний Дэниел Крейг выпустит на экраны свой пятый и последний фильм бондианы "Не время умирать".
Слухи о том, что Дэниел Крейг скоро покинет пост агента 007, ходили уже пару лет, причем Том Харди всегда назывался в числе основных кандидатов в средующие Бонды. И вот слухи обретают очертания. Говорят, в июне Харди с блеском прошел прослушивание, и ему уже официально предложен контракт.
Съемки нового фильма бондианы с Харди в главной роли начнутся вскоре после того, как на экраны выйдет пятый и последний фильм с участием Крейга "Не время умирать", премьера которого запланирована на ноябрь этого года. Правда, в связи с пандемией коронавируса премьера может задержаться до начала 2021 года, и тогда, скорее всего, отложится и представление Харди как нового Бонда. Но даже британские букмекеры считают, что от Харди роль Бонда не уйдет - ставки на него как на следующего агента 007 принимают по курсу 4 к 5.
Сам Харди пока стойко хранит молчание, дипломатично объясняя его журналистам актерскими суевериями. Он никогда не скрывал, что мечтает о роли Бонда, и теперь говорит, что, по актерскому поверью, не должен обсуждать роль, пока все не разрешится. "У нас, актеров, есть поверье: стоит начать говорить о роли раньше времени - и все, ты уже выбываешь из борьбы", - говорит он. Однако он не скрывал своей радости, что режиссером нового фильма бондианы станет Кристофер Нолан. "Это круто" - говорит Харди. - Это очень, очень круто!"
Поиски нового Бонда начались еще в 2016-м, когда 50-летний Дэниел Крейг заявил, что "с Бондом покончено" и он хочет "двигаться дальше". В качестве кандидатов, помимо Харди, назывались Эндрю Нортон, Том Хиддлстоун и даже Дэвид Бэкхем. Однако, так или иначе, Крейг продержался в роли суперагента еще несколько лет, однако, судя по всему, нынешний, пятый фильм бондианы действительно станет для него последним. Собственно, по сюжету "Не время умирать" Крейг играет Бонда-отставника, который наслаждается жизнью на Ямайке. Однако бывшие коллеги обращаются к нему за помощью, и ему приходится сразиться лицом к лицу со злодеем со знакомой фамилией Сафин, который пытается погубить мир с помощью новой технологии.
Первоначально 25-й фильм о Джеймсе Бонде должен был выйти на экраны в апреле, однако из-за пандемии съемки задержались, и релиз перенесли на ноябрь 2020-го. Точная дата несколько раз переносилась - сначала с 12 на 25, потом - на 8 ноября. По слухам, премьеру могут отложить и до начала 2021-го года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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