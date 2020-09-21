Том Харди станет новым Бондом?

Поиски нового Бонда начались еще в 2016-м, когда 50-летний Дэниел Крейг заявил, что "с Бондом покончено" и он хочет "двигаться дальше". В качестве кандидатов, помимо Харди, назывались Эндрю Нортон, Том Хиддлстоун и даже Дэвид Бэкхем. Однако, так или иначе, Крейг продержался в роли суперагента еще несколько лет, однако, судя по всему, нынешний, пятый фильм бондианы действительно станет для него последним. Собственно, по сюжету "Не время умирать" Крейг играет Бонда-отставника, который наслаждается жизнью на Ямайке. Однако бывшие коллеги обращаются к нему за помощью, и ему приходится сразиться лицом к лицу со злодеем со знакомой фамилией Сафин, который пытается погубить мир с помощью новой технологии.