Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами

В экранизации Гая Ричи многие поклонники диснеевских мультфильмов так и не смогли принять тот факт, что Джинна играет Уилл Смит. Актер в очередной раз, по их мнению, создал роль "пацанчика с района" - не таким они хотели увидеть Джинна. Разглядывая героя, некоторые отметили, что его тело и голова будто сращены - и оказались правы. От Смитта в Джинне была лишь голова - тело принадлежит его дублеру Адаму Бэзилу, каскадеру, игравшему в «Игре престолов» и «Лиге справедливости».

В данном конкретном случае не только мускулы, но и вся тушка Джинна оказалась от другого человека. Обман, как есть обман!