FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4464 поста • 994 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами

Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами (14 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   актеры   голливуд   интересно   кино   мускулы   накладки   роли   
2196
14
1
Даже супергероям верить на 100% нельзя! Не все актеры ради роли истязают себя в спортзале - некоторые просто примеряют накладные мускулы. А кто-то не рискует и доверяет сыграть часть своего тела другому.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Болливуд   актеры   голливуд   интересно   кино   мускулы   накладки   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Игорь 2 часа назад
Всюду ложь и обман.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Djeff 7 минут назад
Всё натуральное...
Всё натуральное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хью́берт Полчаса назад
Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. 48 минут назад
Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
сегодня любая субтильная блоха может играть кого угодно... главное, найти своего "вайнштейна"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) 16 актеров, которые как две капли воды похожи на своих героев 16 актеров, которые как две капли воды похожи на своих героев Эти актеры могут быть кем угодно: 10 актеров-хамелеонов Эти актеры могут быть кем угодно: 10 актеров-хамелеонов Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам! Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам! Самые всеядные актеры Голливуда Самые всеядные актеры Голливуда Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63858



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россияне, что опять у нас случилось с ценами?
2
862
Россияне, что опять у нас случилось с ценами?
"Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным
2
226
"Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
0
5
Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
23
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#авария#кино#автомобили#позитив#актеры#люди#собаки
#факты#животные#интересное#авто авария#москва#картинки#сша#дети#подборка#пандемия
#юмор#россия#интересно#дтп#природа#СССР#шоу бизнес#комментарии#собака#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться