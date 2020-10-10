Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами

Даже супергероям верить на 100% нельзя! Не все актеры ради роли истязают себя в спортзале - некоторые просто примеряют накладные мускулы. А кто-то не рискует и доверяет сыграть часть своего тела другому.
Известны актеры, которые ради роли готовы на все: они меняют вес, тренируются, бреются налысо и совершают другие трансформации с внешностью. Но в ряде случаев очертания тела и мускулатуры поменяли накладками или гримом. А то и вовсе прибегли к "липосакции" или нарастили мышцы компьютерным путем.
Уилл Смит - "Алладин"
В экранизации Гая Ричи многие поклонники диснеевских мультфильмов так и не смогли принять тот факт, что Джинна играет Уилл Смит. Актер в очередной раз, по их мнению, создал роль "пацанчика с района" - не таким они хотели увидеть Джинна. Разглядывая героя, некоторые отметили, что его тело и голова будто сращены - и оказались правы. От Смитта в Джинне была лишь голова - тело принадлежит его дублеру Адаму Бэзилу, каскадеру, игравшему в «Игре престолов» и «Лиге справедливости».
В данном конкретном случае не только мускулы, но и вся тушка Джинна оказалась от другого человека. Обман, как есть обман!
В данном конкретном случае не только мускулы, но и вся тушка Джинна оказалась от другого человека. Обман, как есть обман!
Винни Джонс — «Люди Икс. Последняя битва»
Даже немаленькому ( рост 185 см) и довольно устрашающего вида Джонсу не хватило собственных мускулов для роли в новой части франшизы «Люди Икс». Актеру пришлось носить латексную амуницию. Вряд ли она была удобной.
Джеффри Дин Морган - "Хранители"
Джеффри Дину Моргану, как и многим другим актерам "Хранителей" Зака Снайдера, пришлось носить накладной костюм, имитирующий мускулатуру. Эта одежда была неудобна, тело в ней потело, а ходить в нем приходилось весь съемочный день. Впрочем, Морган не особенно жаловался на судьбинушку, а вот его коллега Мэттью Гуд неоднократно рассказывал, сколько мук претерпел в костюме Озимандии.
"300 спартанцев"
В этом фильме, несмотря на тренировки, практически всем актерам придавали дополнительный объем мускулатуры с помощью визажа. Используя грим светлых и темных оттенков, на теле рисовали отчетливый рельеф, красиво выделяющийся в свете софитов. Так современные блогерши изменяют форму носа, делая его более узким, и скул, добиваясь большей их очерченности.
Больше всех в фильме досталось Дэвиду Уэнэму, исполнителю роли Дилия. Но оно того стоило.
Больше всех в фильме досталось Дэвиду Уэнэму, исполнителю роли Дилия. Но оно того стоило.
Роберт Дауни-младший — «Мстители. Финал»
А вот Роберт Дауни младший не желал истязать себя голодом для финальной части "Мстителей". И хотя гонорар актера составил $75 000 000, он доверил транформацию своего тела компьютерным мастерам. Те истощили героя Дауни и довели его до нужной кондиции - ровно такой, какая могла бы быть у человека, блуждавшего в космосе 22 дня без еды.
Кевин Дюранд — «Люди Икс. Начало. Росомаха»
В этом фильме Кевину Дюранду пришлось претерпеть сразу две трансформации. Даже до мутации в бочкообразного гиганта, для которого актер надевал огромный костюм из многих слоев латекса, ему "наращивали" бицепсы и грудную клетку.
Пол Уокер -"Форсаж 6»
О том факте, что Уокер носил накладную мускулатуру, рассказала компания Flex Design Customs - производитель этих костюмов на своем официальном сайте.
Ханью Чжан - "Mr Six"
Возможно, эта кинолента 2015 года не особенно известна российским зрителям, хотя была представлена на разных международных фестивалях, в том числе в Торонто и Венеции. В китайском драматическом боевике рассказывается об отошедшем от дел воре в законе, который восстанавливает свою старую банду, чтобы защитить сына от молодой команды уличных беспредельщиков. Главный герой щеголяет мускулистым телом, которое актер получил благодаря специальному костюму.
Актеры Болливуда
Что касается Болливуда, то здешние актеры тоже любят щеголять мускулами, показывая, какие они крутые.
Салман Хан
Но индийцы, обласканные славой, совсем не стремятся держать себя на строгой диете и потому уже в довольно молодом возрасте обзаводятся брюшком. Для ролей они используют накладную мускулатуру или средства визажа - последним способом создается визуальный эффект упругого объема на месте дряблого жирка.
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