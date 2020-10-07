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Редкие цветные фото времен Второй мировой войны

Редкие цветные фото времен Второй мировой войны (36 фото)

Автор:
07 октября 2020 15:27
Сообщество : Военное
Метки: вов   вторая мировая война   редкие фото   старые фотографии   
1635
36

Эта коллекция редких снимков времен Второй мировой войны представлена в книге «Вторая мировая война в цвете» Имперского военного музея в Лондоне. Большая часть публикуется впервые и проливает свет на «закулисную» сторону конфликта. Все фото представлены в исходном качестве, их не раскрашивали и не редактировали — эти снимки показывают мир точно таким, каким люди видели его в то время.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вов   вторая мировая война   редкие фото   старые фотографии   
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8k
Serg2001 2 часа назад
Одного не могу понять, как официальный фотограф Великобритании мог спокойненько фотографировать немецкого солдата, стреляющего из ранцевого огнемета на поле высокой травы?
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
а чего там том круз делает?
а чего там том круз делает?
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91k
Дед Степан 42 минуты назад
Не плохо так расслабляются. Кому война....
Не плохо так расслабляются. Кому война....
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Говорите, НЕ раскрашенные?
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19k
Юрьевич Час назад
"Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно."

Интересно как было снято это фото?
"Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно." Интересно как было снято это фото?
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2k
Билли Бонс 2 часа назад
Если фотографии делали официальные фотографы ВС Британской Империи, то каким образом они могли запечатлеть немецкого огнеметчика на Восточном фронте?
А немке Марлен Дитрих эти концерты перед солдатами союзников на родине в Германии до конца жизни так и не простили. Для них она была предательница.
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2k
RALEXXX Билли Бонс Час назад
А генерала Дуайта Эйзенхауэра, который был этническим немцем и впоследствии стал президентом США, простили?
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