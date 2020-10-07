Редкие цветные фото времен Второй мировой войны

Во времена Второй мировой цветная пленка была редкостью: большинство снимков, сделанных во время войны, были черно-белыми, а цветная фотография в целом считалась относительно новой техникой. Именно поэтому эти фотографии так завораживают и удивляют.

Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно. Некоторые фотографии впоследствии попали в коллекцию Библиотеки Конгресса США.