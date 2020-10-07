Редкие цветные фото времен Второй мировой войны

Эта коллекция редких снимков времен Второй мировой войны представлена в книге «Вторая мировая война в цвете» Имперского военного музея в Лондоне. Большая часть публикуется впервые и проливает свет на «закулисную» сторону конфликта. Все фото представлены в исходном качестве, их не раскрашивали и не редактировали — эти снимки показывают мир точно таким, каким люди видели его в то время.
Во времена Второй мировой цветная пленка была редкостью: большинство снимков, сделанных во время войны, были черно-белыми, а цветная фотография в целом считалась относительно новой техникой. Именно поэтому эти фотографии так завораживают и удивляют.
Фотографии заказало Министерство информации Великобритании, когда получило в свое распоряжение немного пленки Kodachrome. Они решили провести с ней эксперимент и раздали ее своим официальным фотографам, которые отправились снимать разные локации, используя пленку очень экономно. Некоторые фотографии впоследствии попали в коллекцию Библиотеки Конгресса США.
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Наводчица Женского вспомогательного территориального корпуса на месте расположения 94-миллиметрового зенитного орудия. 1942 г.
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Бригада 16-го/5-го уланского полка 6-й танковой дивизии чистит ствол танка «Крестоносец» в Эль-Аруссе в Тунисе, 1943 г.
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Медсестры и экипаж на реабилитации в госпитале Королевских ВВС принцессы Марии в Хэлтоне, Бакингемшире, 1943 г.
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Рядовой 6-го батальона легкой пехоты Дарема Альфред Кампин во время боевой подготовки в Великобритании, 1944 г.
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Смотритель ПВО проводит инспекцию поврежденных зданий в Холборне, Лондоне. 1941 г.
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Британские парашютисты готовятся к тренировочному прыжку с самолета ВВС Дакота, базирующегося в Даун-Ампни в Уилтшире. 1944 г.
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Фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери объясняет стратегию союзников королю Георгу VI в передвижном командном центре в Голландии. 1944 г.
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Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр и верховные командующие в штаб-квартире Верховного главнокомандования союзных сил в Лондоне. 1944 год.
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Последний этап сборки бомбардировщиков Ланкастер на сборочном заводе Авро в Вудфорде, недалеко от Манчестера. 1943 г.
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Лейтенант Вернон Р. Ричардс 361-й истребительной группы пилотирует P-51D Мустанг по прозвищу «Тика IV» во время миссии по сопровождению бомбардировщиков, 1944 г.
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Орудийный расчет 140-мм гаубицы 75-го (Шропшир Йоменри) полка Королевской средней артиллерии во время боевых действий в Италии. 1943 г.
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Британские солдаты восхищаются кариатидами на Акрополе во время прогулки по Афинам. 1944 г.
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Командир эскадрильи и лучший пилот-истребитель Королевских ВВС Джеймс «Джонни» Джонсон позирует со своим «Спитфайром» и лабрадором Салли в Нормандии. 1944 г.
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Голландцы танцуют на улицах после освобождения Эйндховена союзными войсками. 1944 г.
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Французский моряк и солдаты армии США смотрят на Эйфелеву башню после освобождения Парижу. 1944 г.
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Немецкий солдат стреляет из ранцевого огнемета на поле высокой травы, СССР.
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Узники концлагеря Бухенвальд. 1945 г.
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Оператор токарного станка изготавливает детали для транспортных самолетов на заводе Объединенной авиастроительной корпорации в Форт-Уорте, штате Техас. 1942 г.
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Бывший заключенный концлагеря держит человеческую кость из кучи других костей, найденных в крематории Бухенвальда. 1945 г.
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Празднование освобождения Франции. 1944 г.
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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин на конференции в Ялте, Крым. 1945 г.
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Войска США готовы к высадке в Нормандии. 1944 г.
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Войска США в Кельне. 1945 г.
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ВВС США над Германией. 1945 г.
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Актриса Марлен Дитрих на пианино в окружении военных. Италия, 1945 г.
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Матрос авианосца ВМС США «Беннингтон» пишет на бомбе «За Гаэля!» в память о погибшем товарище. Тихий океан, 1945 г.
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Войска и снаряды выстраиваются на палубе линкора USS Нью-Мексико. Вторжение на Гуам, 1944 г.
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Танковая бригада в Форт-Ноксе. 1942 г.
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Американские военные наблюдают, как представители США и Японии подписывают документ о капитуляции последней. 1945 г.
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Солдат США на учениях в Форт-Ноксе. 1942 г.
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Немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», брошенный в сухом доке в Киле, Германии. Май 1945 г.
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Служащие Женского вспомогательного территориального корпуса за работой в штабе береговой артиллерии в Дувре, декабрь 1942 г.
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Дети на танке 3-го лондонского графства Йоманри «Шерман» на Сицилии, август 1943 г.
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Местные рабочие помогают механикам Королевских ВВС заменить двигатель у Локхида «Хадсон» в Юндуме в Гамбии. Апрель 1943 г.
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Женщины производят пули и снаряды для пушек на подземном заводе по производству боеприпасов в Уиррале, Мерсисайде, 1945 г.
Интересно как было снято это фото?
А немке Марлен Дитрих эти концерты перед солдатами союзников на родине в Германии до конца жизни так и не простили. Для них она была предательница.