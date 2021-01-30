В одиночку двое суток вёл бой, отразил 10 атак и уничтожил более 300 фашистов. Яков Студенников

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В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 1943 года пулемётчик в одиночку (остальные погибли) двое суток вёл бой. Получив ранение, он сумел отразить 10 атак и уничтожить более 300 фашистов. За совершённый подвиг ему было присвоено звание Героя СССР.В одиночку двое суток вёл бой, отразил 10 атак и уничтожил более 300 фашистов. Яков СтуденниковК 7 июля немецкие войска, не добившись успеха на ольховатском направлении, продвигались вдоль железной дороги на Поныри. Поныровский узел, перехватывавший железную дорогу Орел—Курск, был крайне выгоден для нас. Опираясь на него, они угрожали соединениям противника и на ольховатском, и на малоархангельском направлении. Вот почему враг решил захватить его.Утром на позицию, занимаемую пулеметным расчетом старшего сержанта Студенникова, устремилась вражеская пехота под прикрытием нескольких танков. Расчет был готов к встрече врага. Вскоре немцы показались в зоне пулеметного огня. Можно было скомандовать «Огонь», но Студенников выжидал. Пропуская танки, он поджидал пехотинцев, следовавших за ними короткими перебежками. И как только первые цепи показались на гребне высоты, он открыл огонь из «Максима». Враги залегли. Пробуя подняться их сокрушал огонь Студенникова. Вражеская атака захлебнулась.Подтянув свежие силы, враг снова перешел в наступление. Его двум батальонам с танками удалось прорваться на северо-западную окраину Понырей, однако решительной контратакой фашисты были отброшены. В этих боях пулеметный расчет Студенникова продолжал поливать свинцовым огнем фашистов.Случилось непредвиденное: при отражении последующих атак выбыл из строя второй номер расчета. У пулемета остался один Студенников. Он тоже получил ранение, но не оставил своей позиции.Фашисты несколько раз пробовали окружить и взять пулеметчика живым. Безуспешно.На вторые сутки Студенников был ранен еще дважды. Истекая кровью, мужественный воин со своим «Максимом» участвовал в отражении свыше десяти атак врага и уничтожил не одну сотню гитлеровских солдат и офицеров. Без сознания его нашли наши санитары и оказали помощь.Долгие месяцы Студенников провел в госпитале. Раны были тяжелыми. Но врачи спасли жизнь пулеметчика. Его сильный организм поборол смерть. А после излечения Студенников снова отбыл на фронт.