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В одиночку двое суток вёл бой, отразил 10 атак и уничтожил более 300 фашистов. Яков Студенников

В одиночку двое суток вёл бой, отразил 10 атак и уничтожил более 300 фашистов. Яков Студенников (1 фото)

Автор:
30 января 2021 13:36
Метки: Великая Отечественная война   Подвиг солдата   вов   военные истории   война   вторая мировая война   герой ссср   история СССР   
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В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 1943 года пулемётчик в одиночку (остальные погибли) двое суток вёл бой. Получив ранение, он сумел отразить 10 атак и уничтожить более 300 фашистов. За совершённый подвиг ему было присвоено звание Героя СССР.

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Метки: Великая Отечественная война   Подвиг солдата   вов   военные истории   война   вторая мировая война   герой ссср   история СССР   
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7  комментариев
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12k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Не существовало звания "Героя СССР", есть звание "Герой Советского Союза".
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2k
Том Джоуд 6 минут назад
Не выдуманный Герой. Настоящий
Не выдуманный Герой. Настоящий
Не выдуманный Герой. Настоящий
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477
Олег 11 минут назад
нисколько не умаляю подвиг предков, но тут по моему чушь написана:
"Пропуская танки, он поджидал пехотинцев" немецкие танкисты настолько деревянные что не заметили потерю пехоты? или из максима он и танки развалил?
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
На каком языке это написано?
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3k
magic32 KiploksAKS Полчаса назад
Задаю себе тот же самый вопрос.
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6k
Влад 2 часа назад
Вот настоящий суперчеловек-сверхчеловек! а не эти сраные выдуманные бэтмены!
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16k
Олег 2 часа назад
Вот о чем можно фильмы снимать! Американцы из провальной высадки в Нормандии сделали фильм про рядового, показав себя победителями, а у нас то Мизалков бойцов в атаку посылает с черенками от лопаток, то НКВДшники народу убивают больше, чем фашисты...
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