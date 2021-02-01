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Неуловимый академик: как немцы охотились за 88-ЛЕТНИМ снайпером

Неуловимый академик: как немцы охотились за 88-ЛЕТНИМ снайпером (3 фото)

Автор:
01 февраля 2021 21:03
Метки: Герой   Снайпер   академик   вов   морозов   
676
3
Сегодня речь пойдёт о невероятном подвиге почётного члена Академии наук СССР, директора Естественно-научного института им. Лесгафта Николая Александровича Морозова. В это трудно поверить, но в 88 лет его взяли на фронт снайпером. Он стал самым пожилым участником Великой Отечественной войны.

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Метки: Герой   Снайпер   академик   вов   морозов   
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8  комментариев
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3k
кто? кусто! ;-) 3 часа назад
Вот пример ясного понимания своей роли в судьбе Страны. Он бы не стал в 90-е рекетиром, в 2000-е чиновником, в 2010-е взяточником.. Это тот тип людей которые отдают больше чем просят, а отдают они практически все что есть! Снимаю шляпу!!!
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7k
0rfans 45 минут назад
Странно, а в Вики ничего нет о его военных подвигах....Недоработка?
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707
Дмитрий 2 часа назад
Да уж. Тип людей из категории "именно на таких Россия держится"!
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10k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
И даже назвали его именем поселок, который так и называется поселок имени Морозова. Находится он рядом с крепостью Орешек у истока Невы.
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695
палыч 3 часа назад
Спасибо, не знал, давай ещё.
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65k
Вит Вит палыч 2 часа назад
Фильм посмотри-"Дед Морозов" кажется,довольно подробно о его биографии рассказано,да и сюжет интересный.
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11k
KOSTELLO 3 часа назад
"Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" (Константин Симонов)
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