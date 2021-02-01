Неуловимый академик: как немцы охотились за 88-ЛЕТНИМ снайпером

Сегодня речь пойдёт о невероятном подвиге почётного члена Академии наук СССР, директора Естественно-научного института им. Лесгафта Николая Александровича Морозова. В это трудно поверить, но в 88 лет его взяли на фронт снайпером. Он стал самым пожилым участником Великой Отечественной войны.
Из заключения – в науку
Николай Александрович Морозов родился в 1854 г. в Ярославской губернии в поместье Борок в семье помещика и бывшей крепостной. Начальное образование он получил дома, потом его отправили учиться во Вторую Московскую гимназию. Но из-за плохой успеваемости и не самого примерного поведения из учебного заведения исключили. Тогда юноша решил заняться самообразованием. И в 1871 г. он стал вольнослушателем Московского университета. Морозов оказался подвластен революционным идеям того времени и даже был пожизненно осуждён за свою деятельность. Но в 1905 году его амнистировали. За время своего заключения он успел выучить 11 языков и написать 26 томов рукописей на разные научные темы.
До революции 17-го года ему ещё один раз пришлось побывать в заключении После освобождения Николай Морозов решил заняться наукой. В 1909 г. его пригласили стать председателем совета Русского общества любителей мироведения, где занимались вопросами развития астрономии, геофизики и совершенствовали физико-математические знания. В 1910-м учёный совершил полёт на аэроплане.Но он снова был выпущен по амнистии. Несмотря на то что позиции большевиков Николай Морозов не разделял, ему позволили продолжить свою научную деятельность. В 1918 г. его назначили директором Естественно-научного института им. Лесгафта. Эту должность он занимал до конца своих дней. В начале 30-х учёного заподозрили в контрреволюционной деятельности. Ему даже пришлось на время уехать в родной посёлок Борок. Как только страсти улеглись, он вернулся к работе и стал почётным академиком. В 1939 году 85-летний академик Морозов развлечения ради окончил курсы Осоавиахима, где обучился снайперской стрельбе.
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству существовало в 1927–1948 годах. Его считают предшественником ДОСААФ. Организация внесла большой вклад в обучение военному делу резервов для Вооружённых сил страны в предвоенные годы. К началу Великой Отечественной в рядах Осоавиахима насчитывалось около 14 млн человек.
До революции 17-го года ему ещё один раз пришлось побывать в заключении После освобождения Николай Морозов решил заняться наукой. В 1909 г. его пригласили стать председателем совета Русского общества любителей мироведения, где занимались вопросами развития астрономии, геофизики и совершенствовали физико-математические знания. В 1910-м учёный совершил полёт на аэроплане.Но он снова был выпущен по амнистии. Несмотря на то что позиции большевиков Николай Морозов не разделял, ему позволили продолжить свою научную деятельность. В 1918 г. его назначили директором Естественно-научного института им. Лесгафта. Эту должность он занимал до конца своих дней. В начале 30-х учёного заподозрили в контрреволюционной деятельности. Ему даже пришлось на время уехать в родной посёлок Борок. Как только страсти улеглись, он вернулся к работе и стал почётным академиком. В 1939 году 85-летний академик Морозов развлечения ради окончил курсы Осоавиахима, где обучился снайперской стрельбе.
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству существовало в 1927–1948 годах. Его считают предшественником ДОСААФ. Организация внесла большой вклад в обучение военному делу резервов для Вооружённых сил страны в предвоенные годы. К началу Великой Отечественной в рядах Осоавиахима насчитывалось около 14 млн человек.
Стал фронтовой звездой
Николай Александрович потребовал отправить его на фронт в самые первые часы войны. Но на просьбу старичка-академика даже не отреагировали. В военкомате лишь по-доброму усмехнулись и развернули его домой. Дотошный академик Морозов стал регулярно писать суровые письма в военкомат и даже угрожал, что дойдёт в своём вопросе до "самых верхов". В 1942 году под мощнейшим натиском учёного военные сдались и зачислили его добровольцем ровно на один месяц в одну из частей Волховского фронта. Так 88-летний академик Николай Морозов стал снайпером и защитником блокадного Ленинграда. В части его встретили настороженно и с недоумением: "Седая борода, очки! Вот тебе и снайпер!" - изумлялись бойцы.
Но делать было нечего, пришлось старика посвящать в дела и вводить в строй. Академик Морозов беспрекословно выполнял все команды, не требуя к себе особого внимания. Он ходил без трости, легко пригибался в окопе при обстрелах. Всех поразило, как он умело обращается с винтовкой, – как бывалый снайпер. Старик всегда тщательно выбирал себе позицию для стрельбы, обстоятельно изучал траекторию полёта пули в условиях влажной погоды и подолгу сидел в засадах в ожидании цели. Однополчане были изумлены, когда увидели, как замерзший академик Морозов с первого выстрела убрал высокопоставленного немецкого офицера. На удивительного старичка приходили смотреть бойцы из других частей. Он стал настоящей фронтовой звездой. О нём без конца рассказывали и писали в газетах, что самого академика жутко раздражало. Ведь он пришёл сражаться с врагами, а не в игры играть.
Неугомонный снайпер с русской стороны стал очень досаждать немцам. Вычисляя периодически его укрытия, они подвергали их особенно сильному обстрелу. Высшему военному руководству стало известно о том, что академик Морозов злит немцев, и его решили с фронта вернуть. Академика сердечно поблагодарили за службу Отчизне и настоятельно рекомендовали Николаю Александровичу вновь сосредоточиться на научной работе.
Но делать было нечего, пришлось старика посвящать в дела и вводить в строй. Академик Морозов беспрекословно выполнял все команды, не требуя к себе особого внимания. Он ходил без трости, легко пригибался в окопе при обстрелах. Всех поразило, как он умело обращается с винтовкой, – как бывалый снайпер. Старик всегда тщательно выбирал себе позицию для стрельбы, обстоятельно изучал траекторию полёта пули в условиях влажной погоды и подолгу сидел в засадах в ожидании цели. Однополчане были изумлены, когда увидели, как замерзший академик Морозов с первого выстрела убрал высокопоставленного немецкого офицера. На удивительного старичка приходили смотреть бойцы из других частей. Он стал настоящей фронтовой звездой. О нём без конца рассказывали и писали в газетах, что самого академика жутко раздражало. Ведь он пришёл сражаться с врагами, а не в игры играть.
Неугомонный снайпер с русской стороны стал очень досаждать немцам. Вычисляя периодически его укрытия, они подвергали их особенно сильному обстрелу. Высшему военному руководству стало известно о том, что академик Морозов злит немцев, и его решили с фронта вернуть. Академика сердечно поблагодарили за службу Отчизне и настоятельно рекомендовали Николаю Александровичу вновь сосредоточиться на научной работе.
Поквитался с фашистами
Академик Морозов, вкусив настоящей фронтовой жизни, был категорически не согласен с таким решением. С передовой его забирали чуть ли не насильно. Он потом ещё долго обивал пороги военкомата, буянил и грозил найти управу на тех, кто не позволил ему до конца исполнить долг перед Родиной.
Я всё-таки поквитался с фашистами за ленинградцев, жаль, что мало. И я счастлив, что дожил до Победы над германским фашизмом, – написал академик Морозов Сталину 9 мая 1945 года.
В 1944 году после снятия блокады почётному академику Морозову вручили медаль "За оборону Ленинграда" и орден Ленина. В 1945-м он удостоился ещё одного ордена Ленина и медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
Он умер год спустя после победы в возрасте 92 лет в родном посёлке Борок. В честь отважного академика и самого пожилого участника Великой Отечественной войны, до конца своих дней верного Отчизне, были названы улицы и даже малая планета и кратер на Луне.
Я всё-таки поквитался с фашистами за ленинградцев, жаль, что мало. И я счастлив, что дожил до Победы над германским фашизмом, – написал академик Морозов Сталину 9 мая 1945 года.
В 1944 году после снятия блокады почётному академику Морозову вручили медаль "За оборону Ленинграда" и орден Ленина. В 1945-м он удостоился ещё одного ордена Ленина и медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
Он умер год спустя после победы в возрасте 92 лет в родном посёлке Борок. В честь отважного академика и самого пожилого участника Великой Отечественной войны, до конца своих дней верного Отчизне, были названы улицы и даже малая планета и кратер на Луне.
Источник:
Ссылки по теме:
- Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет
- Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби
- Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание
- Жители Ростовской области сдали на металлолом части танка Т-34 времен Великой Отечественной войны
- Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах
64
Понравилось64
Новости партнёров
Загрузка...