Неуловимый академик: как немцы охотились за 88-ЛЕТНИМ снайпером

Николай Александрович потребовал отправить его на фронт в самые первые часы войны. Но на просьбу старичка-академика даже не отреагировали. В военкомате лишь по-доброму усмехнулись и развернули его домой. Дотошный академик Морозов стал регулярно писать суровые письма в военкомат и даже угрожал, что дойдёт в своём вопросе до "самых верхов". В 1942 году под мощнейшим натиском учёного военные сдались и зачислили его добровольцем ровно на один месяц в одну из частей Волховского фронта. Так 88-летний академик Николай Морозов стал снайпером и защитником блокадного Ленинграда. В части его встретили настороженно и с недоумением: "Седая борода, очки! Вот тебе и снайпер!" - изумлялись бойцы.

Но делать было нечего, пришлось старика посвящать в дела и вводить в строй. Академик Морозов беспрекословно выполнял все команды, не требуя к себе особого внимания. Он ходил без трости, легко пригибался в окопе при обстрелах. Всех поразило, как он умело обращается с винтовкой, – как бывалый снайпер. Старик всегда тщательно выбирал себе позицию для стрельбы, обстоятельно изучал траекторию полёта пули в условиях влажной погоды и подолгу сидел в засадах в ожидании цели. Однополчане были изумлены, когда увидели, как замерзший академик Морозов с первого выстрела убрал высокопоставленного немецкого офицера. На удивительного старичка приходили смотреть бойцы из других частей. Он стал настоящей фронтовой звездой. О нём без конца рассказывали и писали в газетах, что самого академика жутко раздражало. Ведь он пришёл сражаться с врагами, а не в игры играть.



Неугомонный снайпер с русской стороны стал очень досаждать немцам. Вычисляя периодически его укрытия, они подвергали их особенно сильному обстрелу. Высшему военному руководству стало известно о том, что академик Морозов злит немцев, и его решили с фронта вернуть. Академика сердечно поблагодарили за службу Отчизне и настоятельно рекомендовали Николаю Александровичу вновь сосредоточиться на научной работе.