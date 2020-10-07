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Креативная мама превратила еду в искусство

Креативная мама превратила еду в искусство (22 фото)

Автор:
07 октября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   блюда   дизайн   еда   идея   изобретательно   красиво   оформление блюд   
304
22
Иоланда Стоккерманс из Бельгии, как и многие мамы, старалась подать блюдо покрасивее, чтобы дети съели его с большим удовольствием. Потом дети подросли, а вот страсть украшать блюдо к подаче осталась. Сегодня Иоланда создает из еды настоящие произведения искусства!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   блюда   дизайн   еда   идея   изобретательно   красиво   оформление блюд   
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43
Karakard Час назад
Местами канибализм прямо какой то..
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ВазгенСемёнович 18 минут назад
Выражаю глубокое уважение таланту, но время на это тратить не жалко?
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DeadMan Полчаса назад
я, конечно, не специалист, но, мне кажется, пока такое готовишь, оно, как минимум, остынет, а то и вовсе испортится.
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82
Вадим 40 минут назад
Вызывают отвращение.
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