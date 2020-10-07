Креативная мама превратила еду в искусство

Иоланда Стоккерманс из Бельгии, как и многие мамы, старалась подать блюдо покрасивее, чтобы дети съели его с большим удовольствием. Потом дети подросли, а вот страсть украшать блюдо к подаче осталась. Сегодня Иоланда создает из еды настоящие произведения искусства!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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