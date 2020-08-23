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Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону

Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону (16 фото)

Автор:
23 августа 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Limebok Landscaping   Стиль   дизайн   задний двор   зона отдыха   идея   интересно   удобно   
3983
16
Британская дизайнерская компания Limebok Landscaping превратила заброшенный кусок земли позади таунхауса в прекрасно оборудованную зону отдыха, где нашлось место для всего, что любят хозяева.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Limebok Landscaping   Стиль   дизайн   задний двор   зона отдыха   идея   интересно   удобно   
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432
Павел 5 часов назад
Невпупенно дорого, бесвкусно и абсолютно непрактично...
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7k
Cornho Павел 4 часа назад
*беЗвкусно

Если после приставки идёт звонкая согласная, то в приставке пишется "з". Если глухая, то "с". БезВкусный - бесФорменный.
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3k
qap Полчаса назад
Для поддержания этого хозяйства в таком виде нужен отдельный человек, который с утра до вечера будет все это мыть и чистить. Иначе через неделю засрется и будет смотреться унылым гамном.
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4k
shelezyaka 41 минуту назад
Вот интересно, у многих читателей тут есть заброшенный задний двор? Тут многие про деньги пишут, как по мне, то начать нужно с этого.
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980
Павел Час назад
Ну там люди могут себе позволить подобные вещи. А у нас средняя з/п по стране нищенские 500$. У нас только продукты в пятерочке по акции можно позволить и то не все.
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104
Andrey Павел Полчаса назад
Бро, при зп около 500 долларов, в пятерке можно позволить себе всё.
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78
Nane First NameLast 2 часа назад
Стеклянное ограждение смотрится конечно поездато, но я бы даже трезвым не стал там ходить.
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32
TermaneZ 2 часа назад
Любой каприз за ваши деньги.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как превратить бак-ярд позади таунхауса в лаунж-зону? Изи. Надо только иметь много мани и инвайтануть британских дизайнеров. Барбекю, чилдрен-плайграунд для соккера, пул для вайфа, лоун для дога и ката.
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32k
Example 6.2.6 2 часа назад
Судя по фотке сверху - диваны и кресла придётся пеликать на своём горбу в дом или под навес, если пойдёт дождь. Хотя, судя по всему - у хозяев денег много, раз такие пустяки, как оборудование заднего двора - они делают через проектную организацию "под ключ". Может им и невзападло каждый раз новые диванчики покупать. Хорошо быть богатым. Наверное :)
Судя по фотке сверху - диваны и кресла придётся пеликать на своём горбу в дом или под навес, если пойдёт дождь. Хотя, судя по всему - у хозяев денег много, раз такие пустяки, как оборудование заднего двора - они делают через проектную организацию "под ключ". Может им и невзападло каждый раз новые диванчики покупать. Хорошо быть богатым. Наверное :)
Судя по фотке сверху - диваны и кресла придётся пеликать на своём горбу в дом или под навес, если пойдёт дождь. Хотя, судя по всему - у хозяев денег много, раз такие пустяки, как оборудование заднего двора - они делают через проектную организацию "под ключ". Может им и невзападло каждый раз новые диванчики покупать. Хорошо быть богатым. Наверное :)
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3k
Vadim Example 6.2.6 58 минут назад
Да, приятнее быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
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3k
Regerald 2 часа назад
Это всё на картинках здорово, а в реальности умеренного климата все эти диваны заплесневеют от влаги даже под навесом, засрутся пылью, пыльцой и птичьим помётом. По своему опыту знаю. Нужна раскладываемая мебель, хранящаяся в отомляемом сарае.
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5k
Elena Ki Regerald 2 часа назад
в утомленном сарае :)
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5k
Jumbo 2 часа назад
Как превратить заброшенный задний двор? Легко - если есть деньги.
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1k
K_II_T 2 часа назад
Основная претензия, на сколько понимаю - не функционально для пасмурной Британии.
Но в целом, если закрыть всё капитальным навесом - будет очень даже хорошо.
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−102
............ 3 часа назад
это вам не грядки и рассады
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1k
kosterok 3 часа назад
Как превратить заброшенный задний двор в шикарную зону отдыха, простой совет из статьи - отдайте всего лишь от 2 млн. ... Да,да, такая мелочь...
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120
Den T kosterok 2 часа назад
Я думаю даже 3 млн!)
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263
Рустам Суюшев 3 часа назад
Неплохо, но открытые зоны отдыха с подобной мебелью уж шибко не актуальны для Великобритании.
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3k
magic32 3 часа назад
20000 ? пис..ть - не мешки ворочать, не меньше 50 000
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25k
Игорь 3 часа назад
Мягкая мебель и стекло под открытым небом?! Смело (но мы же понимаем что глупо)
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16k
sport-bear 3 часа назад
Когда я слышу лаунж или чилаут, руки сами собой хватаются за шотган.
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5k
KOSTELLO sport-bear 3 часа назад
И появляется желание найфом изрубить их бодис, на тысячу писес.
Вот такой вот я найс гай
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28k
Haratemich sport-bear 3 часа назад
Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону
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5k
BirdTalk sport-bear 3 часа назад
Ни одного слова не знаю.
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32k
Example 6.2.6 sport-bear 2 часа назад
Тогда уже - за дробовик или за ружьё.
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3k
Vadim sport-bear 53 минуты назад
Дело было в GB, так что это ещё терпимо, как "ковбой" вместо "пастух" когда про дикий запад рассазывается. Коробит когда подобный сленг употребляют для происходящего на просторах РФ.
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2k
soar 4 часа назад
А если первое фото сделать при солнечном освещении, а последнюю при пасмурном небе, эффект будет уже не тот?
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5k
klop 4 часа назад
Без бильярдного стола херня это всё
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2k
ишты klop 4 часа назад
Бильярдный стол на улице, как и мягкая мебель годятся для местности, где нет зимы и дождей, ну и ветра с пылью.
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5k
klop ишты 3 часа назад
Да ладно чёрной плёнкой замотал его и no problem, ну или в крайнем случае занес его в помещение. Можно было бы сделать съемный сам стол, а ножки стола или каркас остаются на месте. Вобщем вариантов много.
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