Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону

Британская дизайнерская компания Limebok Landscaping превратила заброшенный кусок земли позади таунхауса в прекрасно оборудованную зону отдыха, где нашлось место для всего, что любят хозяева.
Компания Limebok Landscaping, специализирующаяся по садовому дизайну, опубликовала фотоснимки своего последнего проекта, в ходе которого дизайнеры превратили небольшой безжизненный клочок земли в современную зону отдыха.
Зказчику требовалось оформить задний двор дома так, чтобы там было, чем заняться всей семье.
Дизайнеры решили превратить двор в многоуровневую площадку - зону отдыха.
По желанию заказчика, зона отдыха должна была быть интересна и взрослым, и детяс.
В зоне отдыха появился бар с телевизором для просмотра футбольных матчей с друзьями.
Бар полностью оборудован и даже снабжен фирменными пивными кранами.
Рядом с баром - детская площадка: можно следить за детьми, не отвлекаясь от футбола.
Зона отдыха на другом уровне - для тех, кому неинтересен футбол.
"Мы знали, что заказчик любит готовить, - говорят представители компании. - Поэтому мы сделали на площадке зону барбекю с мангалом, коптильней и печью для пиццы".
Работа заняла в общей сложности 285 человеко-дней.
Цена работ не раскрывается, однако, как утверждают в компании, стоимость разработанных и воплощенных ими проектов начинается от 20000 фунтов (около 2 миллионов рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если после приставки идёт звонкая согласная, то в приставке пишется "з". Если глухая, то "с". БезВкусный - бесФорменный.
Но в целом, если закрыть всё капитальным навесом - будет очень даже хорошо.
Вот такой вот я найс гай