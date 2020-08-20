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Мама двух дочек превратила свой дом в диснеевский мультик

Мама двух дочек превратила свой дом в диснеевский мультик (35 фото)

Автор:
20 августа 2020 12:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   дисней   дом-мультфильм   идея   интересно   необычно   принцессы Диснея   
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Если у тебя две маленькие дочки, то мультфильмы Диснея о прекрасных принцессах будут главной темой твоей жизни! Кесли Хермансонс из Флориды решила не сопротивляться неизбежному - и прератила весь свой дом в диснеевскую сказку!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   дисней   дом-мультфильм   идея   интересно   необычно   принцессы Диснея   
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1  комментарий
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Енот Потаскун 7 минут назад
Зря они об этом треплются, их же дисней за использование символики по судам затаскают, те ещё крохоборы.
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