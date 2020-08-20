Мама двух дочек превратила свой дом в диснеевский мультик

Если у тебя две маленькие дочки, то мультфильмы Диснея о прекрасных принцессах будут главной темой твоей жизни! Кесли Хермансонс из Флориды решила не сопротивляться неизбежному - и прератила весь свой дом в диснеевскую сказку!
В семье Кесли Хермансонс растут две дочки, и они просто обожают мультфильмы Диснея.
Сказка начинается с порога
Спальня оформлена в стиле мультфильма "Золушка"
В ванной - темы "Русалочки" и "Алисы в Стране Чудес"
Еще одна ванная - в стиле "Аладдина". Даже с волшебной лампой!
Гостиная в стиле "Рапунцель"
Еще одна комната посвящена Лило и Ститчу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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