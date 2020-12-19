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В магазине IKEA теперь можно купить целый дом

В магазине IKEA теперь можно купить целый дом (31 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 09:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ikea   Стиль   дизайн   дом-прицеп   идея   мобильный дом   стильно   удобно   
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Компания IКЕА теперь предлагает под ключ целый дом! В содружестве с фирмами Vox Creative, Curbed и Escape - создателями мобильных домов - компания создала мобильное жилище для отдыха на природе. В нем можно жить в дикой местности, в отсутствие коммуникаций, совмещая наблюдения за дикой природой с цивилизованным бытом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ikea   Стиль   дизайн   дом-прицеп   идея   мобильный дом   стильно   удобно   
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5  комментариев
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12k
Ligov 58 минут назад
Стоит главное добавить:
"Цена кемпера без шведской мебели составляет $47 550, а если добавить в него всю эту красоту от Икеа, то цена поднимется до $63350."
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8k
Taxi007 38 минут назад
Нахрен надо. Когда у нас бытовки есть в 10 раз дешевле

Нахрен надо. Когда у нас бытовки есть в 10 раз дешевле
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714
Сергей Час назад
$47,550
$47,550
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