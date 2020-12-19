В магазине IKEA теперь можно купить целый дом

Компания IКЕА теперь предлагает под ключ целый дом! В содружестве с фирмами Vox Creative, Curbed и Escape - создателями мобильных домов - компания создала мобильное жилище для отдыха на природе. В нем можно жить в дикой местности, в отсутствие коммуникаций, совмещая наблюдения за дикой природой с цивилизованным бытом.
В основу дома-прицепа от IKEA лег мобильный дом Boho от Escape, дизайн которого был видоизменен согласно принципам скандинавского экологического минимализма, который исповедует IKEA.
Дом цепляется к машине как обычный прицеп, - правда, при его размерах для перевозки лучше подойдет крупный внедорожник.
Здесь предусмотрено все необходимое - спальные места, места для хранения, приготовление пищи и даже растения в горшках.
Тут можно посмотреть на дом вживую!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону
- Идеальный стол для работы на удаленке!
- Дизайнер поможет девушкам сэкономить на одежде
- Мама двух дочек превратила свой дом в диснеевский мультик
- Креативная мама превратила еду в искусство
Метки: ikea Стиль дизайн дом-прицеп идея мобильный дом стильно удобно
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
"Цена кемпера без шведской мебели составляет $47 550, а если добавить в него всю эту красоту от Икеа, то цена поднимется до $63350."