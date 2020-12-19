В магазине IKEA теперь можно купить целый дом

Компания IКЕА теперь предлагает под ключ целый дом! В содружестве с фирмами Vox Creative, Curbed и Escape - создателями мобильных домов - компания создала мобильное жилище для отдыха на природе. В нем можно жить в дикой местности, в отсутствие коммуникаций, совмещая наблюдения за дикой природой с цивилизованным бытом.

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0 Источник: В основу дома-прицепа от IKEA лег мобильный дом Boho от Escape, дизайн которого был видоизменен согласно принципам скандинавского экологического минимализма, который исповедует IKEA.

0 Источник: Дом оснащен всеми удобствами и не требует подключения к внешним коммуникациям.

0 Источник: Площадь мобильного жилища - 17,3 кв.м.

0 Источник: Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха вдали от цивилизации.

0 Источник: Любителям природы дом от IKEA вполне может заменить дачу.

0 Источник: Дом цепляется к машине как обычный прицеп, - правда, при его размерах для перевозки лучше подойдет крупный внедорожник.

0 Источник: Здесь предусмотрено все необходимое - спальные места, места для хранения, приготовление пищи и даже растения в горшках.

0 Источник: Он вполне годится для самоизоляции вдали от городского шума.

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0 Источник: Продуманные системы хранения - конек IKEA. Места хватает для всего!

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0 Источник: Предусмотрены также мебель и все необходимое для пикника на свежем воздухе.

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