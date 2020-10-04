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8 малоизвестных боевиков 80-х с действительно крутыми героями!

8 малоизвестных боевиков 80-х с действительно крутыми героями! (9 фото + 8 видео)

Автор:
04 октября 2020 12:50
Метки: боевики   интересно   кино   
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1980-е подарили нам множество харизматичных киногероев, постерами с которыми не стыдно было украсить стены своих комнат. Но за яркостью Сталлоне, Шварценеггера, Ван Дамма и Норриса многие достойные персонажи остались недостаточно раскручены. Мы вспомнили несколько боевиков второго и даже третьего порядка, где герои не уступают в крутизне лучшим из лучших.

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Метки: боевики   интересно   кино   
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2k
Аркадий Свидригайлов 4 часа назад
эти "малоизвестные" я смотрел ещё в начале 90-х.. их крутили и по кабельному и в видеосалонах, и дома у приятелей, у кого был в наличии "видик".
хорошие актёры, неплохие фильмы, куда лучше чем сегодняшний холливуд
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16k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Хорошие были киношки. Надо бы пересмотреть.
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3k
Барсук 53 минуты назад
"Улицы в огне" сначала увидел в другом фильме, потом уже смотрел отдельно
Кстати, кто узнал?

"Улицы в огне" сначала увидел в другом фильме, потом уже смотрел отдельно Кстати, кто узнал?
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1k
Вал 2 часа назад
ухх, голубой гром помню. про коррупцию и что-то там мы тогда не понимали, но сюжеты оттуда разыгрывали. подолгу спорили чей игрушечный вертолет больше похож на "голубой гром" чтобы быть в главной роли
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Глаз тигра 1986
Ссылка www.youtube.com

Над законом фильм 1986 (не с Сигалом)
https://ok.ru/video/38602607201https://ok.ru/video/38602607201
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