8 малоизвестных боевиков 80-х с действительно крутыми героями!

Фантастический триллер “Охота на роботов” считается одной из самых слабых экранизаций книг знаменитого Майкла Крайтона, но это скорее издержки сценария и режиссуры, чем недоработка занятых в картине актеров. Как раз к Тому Селлеку в фильме претензий меньше всего – он со своими роскошными усами концентрирует на себе внимание зрителей, а футуристическое оружие смотрится в его руках весьма угрожающе. Другое дело, что странное сочетание “Робокопа”, “Вспомнить все” и “Бегущего по лезвию” не сработало в прокате, хотя и выглядело любопытно.