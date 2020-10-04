8 малоизвестных боевиков 80-х с действительно крутыми героями!

1980-е подарили нам множество харизматичных киногероев, постерами с которыми не стыдно было украсить стены своих комнат. Но за яркостью Сталлоне, Шварценеггера, Ван Дамма и Норриса многие достойные персонажи остались недостаточно раскручены. Мы вспомнили несколько боевиков второго и даже третьего порядка, где герои не уступают в крутизне лучшим из лучших.
Актер Джеймс Каан, возможно, не выглядит столь же брутально и угрожающе, как накаченные Сталлоне или Шварценеггер, но его персонаж в боевике “Вор” – действительно крутой парень. Каан играет матерого медвежатника, которому по плечу вскрытие сейфа любой сложности. Очередное дело оборачивается “кидаловом” со стороны заказчика, а грабитель не просто лишается своего гонорара, но и становится объектом преследования бандитов. Защитить вора некому, кроме него самого.
В последние годы русские почти исчезли из числа голливудских злодеев первого ряда, но мы отлично помним восьмидесятые, когда каждый второй боевик и триллер сталкивал на экране две сверхдержавы. Сюжет картины “Огненный лис” разворачивается вокруг секретной разработки советских авиаконструкторов – нового истребителя МиГ. Чтобы выкрасть опытный образец, на базу в глубине СССР отправляется ветеран Вьетнама, а ныне агент ЦРУ в исполнении Клинта Иствуда, свободно говорящий по-русски.
В свое время боевик “Голубой гром” впечатлял зрителей первых советских видеозалов, но сегодня эта лента незаслуженно забыта. А ведь в фильме режиссера Джона Бэдэма показаны уникальные трюки, да и актеры заняты далеко не последние. В центре сюжета картины пилот полицейского департамента, которому руководство доверяет опробовать новый вертолет с суперсовременными средствами контроля и наблюдения. Первый же полет приносит “плоды” – герой случайно узнает о коррупции властей и превращается для полиции из коллеги в цель.
Боевик режиссера Уолтера Хилла “Улицы в огне” – фильм, который опередил время, он, пожалуй, выигрышнее смотрелся бы в конце 1990-х или даже в начале 2000-х. Все дело в том, что за незамысловатым сюжетом здесь кроется яркая стилистика, позже использованная многими постановщиками и в боевиках, и в триллерах, и даже в комикс-экранизациях, а героя Майкла Паре легко можно назвать каноническим супергероем, бесстрашным и дерзким. Лента рассказывает о противостоянии одиночки банде байкеров, похитивших красотку и терроризирующих город.
Фантастический триллер “Охота на роботов” считается одной из самых слабых экранизаций книг знаменитого Майкла Крайтона, но это скорее издержки сценария и режиссуры, чем недоработка занятых в картине актеров. Как раз к Тому Селлеку в фильме претензий меньше всего – он со своими роскошными усами концентрирует на себе внимание зрителей, а футуристическое оружие смотрится в его руках весьма угрожающе. Другое дело, что странное сочетание “Робокопа”, “Вспомнить все” и “Бегущего по лезвию” не сработало в прокате, хотя и выглядело любопытно.
Криминальная драма “Год дракона” – один из самых недооцененных фильмов режиссера Майкла Чимино. В год выхода его сильно ругали, потом оценки критиков заметно потеплели, сегодня же многие признают ленту классикой жанра. Главный герой “Года дракона” в исполнении Микки Рурка – недавно назначенный начальник полицейского управления в китайском квартале Нью-Йорка, ему приходится столкнуться не только с недоверием новых подчиненных, но и с дерзким неприятием местной мафии, у которой тоже сменился предводитель.
Остросюжетный триллер “Огонь на поражение” стал одной из последних заметных картин в карьере блистательного актера Сидни Пуатье – в 60 лет ему было уже сложновато играть в боевиках. Но именно в этой ленте он вновь показал себя харизматиком, его персонаж – агент ФБР – преследует убийцу, пытающегося, смешавшись с туристами, уйти лесами в Канаду. Авторы картины пошли на хитрость – они долгое время скрывают от зрителя подлинную личность злодея, но герой Пуатье от этого только выигрывает и смотрится еще брутальнее.
Поскольку сюжет боевика “Ближайший родственник” рассказывает о большой семье, которой пришлось столкнуться с жестокими гангстерами, крутых героев здесь сразу два – в исполнении Патрика Суэйзи и Лиама Нисона, сыгравших двух братьев. Один – законопослушный полицейский, считающий справедливость неизбежной, второй полагает, что возмездие нужно вершить собственными руками, не дожидаясь результатов расследования и судов. Вместе и врозь братья выступают против мафии, чтобы наказать преступников за гибель их родственника.
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хорошие актёры, неплохие фильмы, куда лучше чем сегодняшний холливуд
Над законом фильм 1986 (не с Сигалом)
https://ok.ru/video/38602607201https://ok.ru/video/38602607201