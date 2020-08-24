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Художница показывает кино в ящиках

Художница показывает кино в ящиках (26 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: Лиза Сверлинг   диарамы   интересно   искусство   кино   необычно   творчество   художник   
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Художница Лиза Сверлинг занимается изготовлением диарам. В ее миниатюрных коробочках заключены целые миры. Некоторые свои диарамы Лиза посвящает любимым фильмам. В этой подборке - 25 ее любимых кинодиарам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лиза Сверлинг   диарамы   интересно   искусство   кино   необычно   творчество   художник   
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