Художница показывает кино в ящиках

Художница Лиза Сверлинг занимается изготовлением диарам. В ее миниатюрных коробочках заключены целые миры. Некоторые свои диарамы Лиза посвящает любимым фильмам. В этой подборке - 25 ее любимых кинодиарам.
Шоу Трумана, 1998
Гарри Поттер и философский камень, 2001
Фарго, 1996
Богемская рапсодия, 2018
Из Африки, 1985
Бойцовский клуб, 1999
Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2003
Убить пересмешника, 1962
Жизнь Пи, 2012
Головокружение, 1958
2001: Космическая Одиссея, 1968
Кролик Джоджо, 2019
Амели, 2002
Человек на проволоке, 2008
Капитан Фантастик, 2016
Бегущий по лезвию, 1982
Королевство полной Луны, 2012
Портрет леди в огне, 2019
Фри-соло, 2018
Английский пациент, 1996
Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид, 1969
Марианна и Леонард: Слова любви, 2019
Голдфингер, 1964
Прочь, 2017
Все о моей матери, 1999
Источник: — переведено специально для fishki.net
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