В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами

В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что его дочь получила травмы около кафе в станице Старощербиновской. Патруль выехал на место, где их встретили два агрессивных мужчины в состоянии алкогольного опьянения.



Один из мужчин попытался отнять пистолет у полицейского и не реагировал на предупреждения. Полицейский до последнего пытался решить конфликт, не прибегая к огнестрельному оружию, но пьянь это не оценила. Сотрудник полиции произвёл несколько предупредительных выстрелов, а потом прицельный в ногу.