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В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами

В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 20:42
Сообщество : Криминал
Метки: краснодарский край   мужчина   пистолет   полиция   станица Старощербиновская   
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В станице Старощербиновской полиция приехала на вызов, но отдыхающих было уже не остановить.

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Метки: краснодарский край   мужчина   пистолет   полиция   станица Старощербиновская   
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48  комментариев
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6k
albedo 2 часа назад
Демократичные у нас полицейские.
В США сразу бы пулю в лоб и правильно, за дело.
Дарвиновский отбор должен работать.
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558
Краснодар 3 минуты назад
Добрая у нас все-таки полиция. Не убили, не изувечили, никакого самосуда. Доказательств полно, присядет вся гоп-компания. И за неподчинение, и за оскорбления всем отклеют срок. Так и должно вершится правосудие, без спешки и без эмоций.
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4k
Андрей Крылов 4 минуты назад
Полицейский всё правильно сделал! А тех. кто на него орал закрыть на пару лет за оскорбление!
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4k
Андрей Крылов 3 минуты назад
И да. Пусть "пострадавшие" спасибо скажут, что полицейский ноги прострелить умудрился, а не голову!
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408
Питер Крузо 5 минут назад
Синька - зло
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125
Тарас Проценко 9 минут назад
Грустно даже не от этих отморозков, а от баб ихних. Это не женщины. Нормальные женщины своих мужиков всячески от скандалов и неприятных ситуаций оттягивают и вообще стараются их не допускать.
А так - то полиционер действовал грамотно и нормально. Если б отморозок шел на него с ножом, то завалил бы вусмерть и правильно сделал.
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2k
Дмитрий 11 минут назад
вот смотрю видео и понимаю, что в этом случае можно было всем в голову стрелять без предупредительных. P.S. Надеюсь полицейского оправдают и применение оружия сочтут необходимой мерой (против ДЕГЕНЕРАТОВ).
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4k
Александр 14 минут назад
Всё правильно сделал!
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500
zu4ara 18 минут назад
колхозники и те и другие
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Надо было эту мразь всю там положить
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772
Василий Полчаса назад
Жаль не в колено
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3k
Едондер пуп 39 минут назад
Оператору надо отдать должное. Кремень! Фронтовой репортер! Кругом стрельба, рикошеты, крики, кровь, а он стоит посреди событий и не дрогнет. Даже рану крупным планом не забыл снять.
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71k
Броненосец Потелкам Едондер пуп 14 минут назад
Старощербиновка и не такое видала....
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105
Плюшкинь 39 минут назад
ппц... какой-то ужос из 90-х г.г. думал такие люди померли давно.
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6k
Караганда Плюшкинь Полчаса назад
вы про чубайса?-живой однако.
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33k
Кролик 44 минуты назад
И кто тут неадекват?
Как по мне вся история перевёрнута с ног на голову.
Мусора совсем ахринели. Уверен что всё было совсем наоборот.
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10k
wilddewill Кролик 41 минуту назад
Ага. Наверное вы подумали, что это в США))) а нет. Это не там)))) вешайтесь духи©
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778
Медвежья Ферма Кролик 40 минут назад
Мусор, судя по комментарию, это ты. Надеюсь, и от тебя планета очистится в ближайшее время
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17k
Карлсончек Кролик 38 минут назад
Неужто на видео мент бегает за рецидивистом, у которого пистолет?
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29k
Опаньки 45 минут назад
планета перенаселена
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92
Вася с ложкой 47 минут назад
Пуля всегда найдет своего героя .
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14k
Dr.CrAzY 48 минут назад
И так у ПМ-а 8 патронов, а он их за зря расходует - нужно было по два в грудь и норм!
Или в пузо, чтоб от собственного дерьма сдохли!
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1k
Пачо Эррера 54 минуты назад
Тут на поражение надо было стрелять
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25
Bazzzil86 57 минут назад
Животные. И бабы у них такие же.
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30k
Элек Мек Час назад
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Мент сволочь! Столько патронов испортил за зря... а мог бы по назначению использовать!
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10k
wilddewill Свирепый Бамбр 38 минут назад
Не привычно было. Но он молодец. Не побоялся бумажной работы. Надеюсь, что теперь будет с кого пример брать и наша "полиция" будет больше соответствовать прототипу из СШп
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6k
Караганда Свирепый Бамбр 24 минуты назад
один профит-а так его мин.10 лет кормить надо
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4k
Elmaestro Час назад
всё ок, быдло получило, н.е.х.у.й даже и войдосить то шалавам.
"никто ничего тебе не сделает, пока ты сам не нарвешься" (с)
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