В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами

В станице Старощербиновской полиция приехала на вызов, но отдыхающих было уже не остановить.
В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что его дочь получила травмы около кафе в станице Старощербиновской. Патруль выехал на место, где их встретили два агрессивных мужчины в состоянии алкогольного опьянения.
Один из мужчин попытался отнять пистолет у полицейского и не реагировал на предупреждения. Полицейский до последнего пытался решить конфликт, не прибегая к огнестрельному оружию, но пьянь это не оценила. Сотрудник полиции произвёл несколько предупредительных выстрелов, а потом прицельный в ногу.
Один из мужчин попытался отнять пистолет у полицейского и не реагировал на предупреждения. Полицейский до последнего пытался решить конфликт, не прибегая к огнестрельному оружию, но пьянь это не оценила. Сотрудник полиции произвёл несколько предупредительных выстрелов, а потом прицельный в ногу.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит много криков, ненормативной лексики, кровь. Не рекомендуется беременным женщинам и впечатлительным людям.
Оба мужчины задержаны. Оказалось, что за ними числится несколько судимостей, в том числе и за нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Один из драчунов пока находится под арестом. Ему дали 15 суток. На него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
А раненный мужчина сейчас находится в больнице и в его отношении заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ " Применение насилия в отношении представителя власти".
Один из драчунов пока находится под арестом. Ему дали 15 суток. На него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
А раненный мужчина сейчас находится в больнице и в его отношении заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ " Применение насилия в отношении представителя власти".
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В США сразу бы пулю в лоб и правильно, за дело.
Дарвиновский отбор должен работать.
А так - то полиционер действовал грамотно и нормально. Если б отморозок шел на него с ножом, то завалил бы вусмерть и правильно сделал.
Как по мне вся история перевёрнута с ног на голову.
Мусора совсем ахринели. Уверен что всё было совсем наоборот.
Или в пузо, чтоб от собственного дерьма сдохли!
"никто ничего тебе не сделает, пока ты сам не нарвешься" (с)