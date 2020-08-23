Девушки из МВД без формы: скандал, декольте и пистолет

На волне скандала, связанного с выпускницей Московской академии МВД, было решено проверить, а так ли все чисто на личных страничках в соцсетях у других представительниц этого силового ведомства. P.S. В данной подборке представлены фотографии девушек, жизнь которых так или иначе связана (бала связана) с российской полицией.

2. Без формы