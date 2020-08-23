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Девушки из МВД без формы: скандал, декольте и пистолет

Девушки из МВД без формы: скандал, декольте и пистолет (22 фото)

Автор:
23 августа 2020 19:02
Метки: бикини   девушки   декольте   красота   пистолет   пляж   полиция   форма   
4761
22
На волне скандала, связанного с выпускницей Московской академии МВД, было решено проверить, а так ли все чисто на личных страничках в соцсетях у других представительниц этого силового ведомства. P.S. В данной подборке представлены фотографии девушек, жизнь которых так или иначе связана (бала связана) с российской полицией.

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Метки: бикини   девушки   декольте   красота   пистолет   пляж   полиция   форма   
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53  комментария
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12k
Юрий Час назад
Она точно служит? Сомневаюсь, однако....

Она точно служит? Сомневаюсь, однако....
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1k
Kons 46 секунд назад
Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное неприятель.

Николо Макиавелли. Государь
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12k
Hairy. 7 минут назад
Ментошлюхи. Представитель пеницитарных органов всегда должен быть светочем морали, а то такая шмара, являясь к примеру следователем, обидевшись в инстаграме на плохие оценки её новой фоточки на море, в гормональном экстазе наломает дров и чья-то судьба, зависевшая от этой безумной твари будет разрушена.. Кто это бл.дство оправдывает - тот отмороженный содомит-извращенец.
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3k
Vladimir 8 минут назад
Без формы , в свободное от службы время пусть хоть хер сосут. Если это здоровье прибавляет и нервную систему укрепляет.
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3k
Igor Pan Vladimir 18 секунд назад
Готов помочь укрепить нервную систему ))
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1k
Can 9 минут назад
в МВД просто так не попадают, там деньги нужны и родственники. а что тётки губастые это только всё подтверждает. другое дело, что мозгов они так и не получили.
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11k
Oleg 10 минут назад
Просто сразу показывают товаров "лицом" , как ещё они карьеру в МВД делать будут? Это не книжки с сериалами
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1k
Андрей Шестопалов 14 минут назад
Они в первую очередь девушки ! А где работают вторично.
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296
Алксандр Шевченко 16 минут назад
Какая честь мундира ? Тут про присягу забывают на следующий день. Честь мундира была в веке 18-19. Сейчас всё решают деньги, за ними и идут в мвд/фсб и т.п. . Денег поменьше чем в бизнесе но гарантированно, зато и требований к мозгам поменьше, главное вовремя подлизывать и все будет хорошо.
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12k
MedOFFo Алксандр Шевченко 10 минут назад
Есть фраза- будь я немного тупее, то подался бы в органы)
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4k
Bhaal 20 минут назад
Да если бы они работали. В большинстве своём это эскорт для генералов
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7k
ScorpionDS 20 минут назад
Что здесь плохого? Они не имеют права в свободное время посещать пляж или должны там быть в гидрокостюмах?
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6k
Мэйсон Второй ScorpionDS 10 минут назад
Плохого вроде ничего нет, но она офицер или модель? Я думаю что не нужно совмещать, иначе офицер нормальный не получится. На пляжи ходить не запрещается, но выставлять себя на показ в инсте - отнюдь.
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170
Сергей Сомов 22 минуты назад
С каких пор в милицию-полицию стали с татухами брать ? У последней картина на ноге.
А так некоторые в форме лучше смотрятся
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16
Плюшкинь Полчаса назад
я даже знаю кто хейтил эту выпускницу МВД, старая гвардия однако свой пост просто так не отдаст laugh:
я даже знаю кто хейтил эту выпускницу МВД, старая гвардия однако свой пост просто так не отдаст laugh:
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26k
Дмитрий 39 минут назад
Взятки,коррупция,избиение,насилие и т.д, позорят честь мундира. А не девушки в купальниках.
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74
laptignu 40 минут назад
Хорошая попытка, Московская академия МВД!
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2k
Викинг 42 минуты назад
В стюардессы лучше бы уж шли . Там тоже пилотку дают и форму подшивать ненужно ))
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29k
Опаньки Викинг 17 минут назад
а чем академия мвд плоха? бесплатное юр образование. Походят немного для выслуги и сменят работу
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225
Serg Dex 47 минут назад
Служба у них по ходу другая, знакомый из органов вещал, как эти бабы задолбали, из декретов не вылазят по 3-4, мать героини а там херак и пенсия и звание , а есесно место за ними и штат не расширяют ну и кому-то за них ишачить, сделайте им епабельный батальон и пускай там инстаграмят.
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4k
Bhaal Serg Dex 17 минут назад
Знакомый начальник следственного отдела плевался. Ему двух таких перевели. Не делают ничего, да им и страшно поручать. Тупые как пробки.
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1k
DarkMan666 56 минут назад
Честь мундира порочат взяточники и алкаши за рулем которым "ничего не будет, я мент". Как только с этими справятся в ведомствах - сраэу можно поднимать вопрос компетентности барышень. А в целом, я скорей поверю что эти в купальниках нормативы сдают чем в то что их сдают невлезающие в служебные авто аморфные тела.
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5k
Дельфин Красивый 56 минут назад
непонятно с чего вообще такой вопрос возник, они не люди што ле? у меня одноклассник служит, так ему вообще нельзя иметь аккаунты в соцсетях, общается с акк жкнеы. почему этим можно?
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5k
albedo Дельфин Красивый 52 минуты назад
И этим нельзя. Выдавать ведомственную принадлежность. За что и наказали.
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3k
Garison 58 минут назад
А ещё они КаКают.....
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29k
Опаньки Garison 16 минут назад
друг тут вопрос короче задает... не знаю как спросить...
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7k
Alexander Час назад
То есть, я так понял, что девушки в форме должны в ней и купаться?
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16k
RDen Alexander 36 минут назад
вообще права не имеют...ни съездить, ни тем более (боже упаси) купаться...
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3k
Саша Час назад
У половины походу, тупо фотосессия в мусорской форме, да и всё..
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