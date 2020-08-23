Девушки из МВД без формы: скандал, декольте и пистолет

На волне скандала, связанного с выпускницей Московской академии МВД, было решено проверить, а так ли все чисто на личных страничках в соцсетях у других представительниц этого силового ведомства. P.S. В данной подборке представлены фотографии девушек, жизнь которых так или иначе связана (бала связана) с российской полицией.
Скандал, о котором упоминалось выше
1. В форме
1. Без формы
2. В форме
2. Без формы
3. В форме
3. Без формы
4. В форме
4. Без формы
5. В форме
5. Без формы
6. В форме
6. Без формы
7. В форме
7. Без формы
8. В форме
8. Без формы
9. В форме
9. Без формы
10. В форме
10. Без формы
Как считаете, порочат ли такие фотографии "честь мундира"?
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А так некоторые в форме лучше смотрятся