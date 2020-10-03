Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу

Накануне в Краснодаре агрессивный мужчина избил парня.
Первоначально черный автомобиль встал за другим и стал пропускать пешеходов. Но в какой-то момент водителю не понравилось, как молодой человек переходит дорогу и началась словесная перепалка.
Водитель выскочил из Mitsubishi и с разбега начал избивать "медленного пешехода".
Водитель выскочил из Mitsubishi и с разбега начал избивать "медленного пешехода".
"Водитель решил меня не пропускать, я успел отскочить. Он открыл окно, начал орать, мол я долго перехожу дорогу, я ему ответил, что тут пешеходный переход, после чего он швырнул айкос мне в лицо, потом вылез и избил", – рассказал пострадавший.
После драки водитель уехал. А пострадавший обратился в полицию и на агрессора составили три акта: "Угроза жизни пешеходу", "Избиение" и "Скрытие с места преступления".
После драки водитель уехал. А пострадавший обратился в полицию и на агрессора составили три акта: "Угроза жизни пешеходу", "Избиение" и "Скрытие с места преступления".
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Скажу так, если бы такая хрень случилась бы в Финке, 99% гражданин обратился бы с заявлением в полицию. По этому там такая хрень только от приезжих.
Оказывается бабушка дорогу переходила прям еле-еле вобще.
Перешла наконец, проезжаю - смотрю: парень который её на переходе первым пропускал притормозил, съехал на обочину, предложил подвезти.
Даже как-то немного досадно быдло, что не я первый в этом караване был, чтоб увидеть, остановиться, подвезти-помочь.
Респект таким людям