Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу

"Водитель решил меня не пропускать, я успел отскочить. Он открыл окно, начал орать, мол я долго перехожу дорогу, я ему ответил, что тут пешеходный переход, после чего он швырнул айкос мне в лицо, потом вылез и избил", – рассказал пострадавший.



После драки водитель уехал. А пострадавший обратился в полицию и на агрессора составили три акта: "Угроза жизни пешеходу", "Избиение" и "Скрытие с места преступления".