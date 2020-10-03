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Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу

Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 18:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Митсубиси   водитель   драка   зебра   краснодар   переход   
1847
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1
Накануне в Краснодаре агрессивный мужчина избил парня.

Источник:

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Метки: Митсубиси   водитель   драка   зебра   краснодар   переход   
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32  комментария
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12k
Роман 2 часа назад
Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу
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64k
Пётровыч Полминуты назад
Пострадавший в полицию скорее всего не обратился, так, просто хреновый денёк вышел.
Скажу так, если бы такая хрень случилась бы в Финке, 99% гражданин обратился бы с заявлением в полицию. По этому там такая хрень только от приезжих.
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1k
Фрэнд 6 минут назад
Водилу в дурку с пожизненным лишением прав.
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2k
soar 7 минут назад
Судя по видео, конфликт совсем не из-за скорости пешехода.
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7k
Cornho Полчаса назад
Судя по заднему дворнику, похоже, что это ведро праворукое, и за рулем там по-моему дама была, а выскочил пассажир, герой-заступник.
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3k
Protivogaz Cornho 13 минут назад
Нет. Там руль слева.
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2k
soar Cornho Минуту назад
Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу
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6k
Kazimir Myshkin Полчаса назад
Носите с собой перцовый баллон. Как только такое туловище рыпнется в вашу сторону-заливайте его рожу газом. Вас за это не посадят, максимум административка будет, а дебилу урок будет на всю жизнь. Еще и натянут за стоянку на пешеходном переходе. И держите дистанцию. Ну нельзя же так лицо то подставлять! Парнише рекомендую на бокс записаться, полгодика походит и таких бабуинов запросто посадит на жопу на асфальт
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713
шурик 46 минут назад
ВК не воспроизводится . Вернее именно ЭТО .
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4k
prostoVetal22 47 минут назад
Автору видео спасибо и уважение.Парню успехов в суде.
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1k
smokes 55 минут назад
В нашем городе, этот водитель, вообще бы туда куда ехал ни приехал, на каждом пещеходнике пришлось бы морду бить переходящим.. Этот парень которому он рожу бил, по сравнению с нашими пешеходами - ракета.. (г. Сургут ХМАО)
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2k
Денис Колосов 56 минут назад
Краснодарские (край) водилы, вечно куда то торопятся.. На мой взгляд, худшие водители из тех что я видел, ну еще Ростов, чуть получше, но тоже..
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71k
Броненосец Потелкам Денис Колосов 45 минут назад
езжай на родину к себе
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511
zu4ara Час назад
Мелкий мог спокойно дальше идти ,так нет ,надо на мозги показать и матом сказать..., вот и получил в табло.
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4k
RomaXz zu4ara Час назад
Водятел мог спокойно пропустить пешехода, но нет, надо быковать. Вот и получит заслуженный штраф.
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1k
Дарвин и аморальная премия zu4ara 3 минуты назад
Вас наверное в школе часто пиз-д-или,вот вы сейчас и злорадствуете
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Пешеходы должны перебегать пешеходный переход "кабанчиком",то есть очень быстро,что бы серьезные дяди на своих джипах не ждали долго,нужно внести этот пункт в ПДД и штрафовать медленных пешеходов
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64k
Пётровыч Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
А за медленных сбитых, давать 200 очков.
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250
Zvirbulis Час назад
ТЕРПЕНИЯ И УВАЖЕНИЯ
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1k
Свирепый Бамбр Zvirbulis 38 минут назад
Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу
Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу
Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу
Ссылка www.youtube.com
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1k
Запускайте Берлагу! Час назад
Недавно ехал, передо мной пробка внезапно образовалась в несколько машин, где её обычно не бывает никогда.
Оказывается бабушка дорогу переходила прям еле-еле вобще.
Перешла наконец, проезжаю - смотрю: парень который её на переходе первым пропускал притормозил, съехал на обочину, предложил подвезти.
Даже как-то немного досадно быдло, что не я первый в этом караване был, чтоб увидеть, остановиться, подвезти-помочь.
Респект таким людям
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1k
alex Час назад
Нервы на пределе. Бывает у всех наверное. Годами спокойный а тут хлоп и взрыв.
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12k
Hairy. 2 часа назад
Водитель-пропусти пешехода, пешеход-ускорься когда тебя пропускают.
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511
zu4ara Hairy. Час назад
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7k
Ден 2 часа назад
Битва, кубанойдов против понаехов
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881
Шурман 2 часа назад
Я сегодня бабку пропускал у дома престарелых , она перед собой опору как стульчик толкала , думал усну в машине :) сын говорит а объехать нельзя ? я говорю щас обеду а там менты стоят :) пока она переходила позади меня уже пробка образовалась :)
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3k
Пепелац Шурман 2 часа назад
Терпение на дороге-великая благодетель....
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881
Шурман Пепелац 2 часа назад
В Европе не терпение наказывается хорошими штрафами :) так что уже выдрессировали :)
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9k
Денис Трубочкин Пепелац 2 часа назад
Золотые слова! Чуть поспешишь и писец.
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2k
Дмитрий Барановский Шурман 45 минут назад
В Европе совсем иная культура вождения. Четыре года проработал в Британии. Работа имела разъездной характер. Так вот, за четыре года я не видел ни одной драки ни в городе, ни за его пределами. Максимум-покричали друг на друга, жестами из среднего пальца обменялись, улыбнулись и поехали дальше. А тут складывается впечатление, что часть водителей выезжает на дорогу с одной целью: убивать и калечить. По-другому я, увы, поведение агрессивного бабуина объяснить не могу.
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19k
hebpat 2 часа назад
быдло на зону, мудак за рулём
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