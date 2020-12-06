Хотя всегда есть рекордсмены, правда уже вымершие. Это Эпиорнисы, жили на Мадагаскаре. Их яйца предельно огромные среди всех кто откладывает яйца, длиной до 34 см. Иногда находят те что весом в 160 раз больше куриного. 70 на 160 = 11,2 кг был их вес. Само собой убираем примерно килограмм веса скорлупы и получается 10 кг желтка и белка. Калорийность, если сравнивать с живой роднёй ( страусами ) должна быть в пределах 120 ккал. 120 на 100 = 12 000 ккал. Даже если прибавить калорийность очень жирного куриного яйца, всё равно всё грустно - 150 на 100 + 15 000 ккал. В общем сколько ни прыгай, но больше 20 000 ккал даже в теории не получается. При этом яйцо натурально огромное, явно не вылупившееся и скорее всего оно то и выбыло из естественного отбора, так что Эпиорнисы откладывали яйца весом скажем 7 - 8 кг, как средний показатель.



Ну теоретически самые крупные динозавры могли откладывать яйца объёмом до футбольного мяча, это 70 см. в диаметре. Значит теоретически вес такого яйца мог достигать ну скажем 20 - 22 кг. Значит калорий в него можно было "положить" 25 000 - 30 000 ккал. Опять таки теоретически были яйца, пусть и недоношенные, размером с два футбольных мяча и тогда в них влезет до 55 000 ккал. Вот только вытаскать внутри себя яйцо весом 30 - 40 килограммов, успешно его отложить, да ещё и с условием что яйцо было не одно, а штук 10, мог только огромный динозавр, весом в несколько тонн. И значит никакой разумностью там не могло и пахнуть. Много ума у носорогов, слонов, лошадей? Вот и вот. Так что гипотетические претенденты на разумность среди динозавров откладывали яйца не более страусиного, ибо разум это нужда к выживанию, наши предки приматы только потому и стали разумными, что не были нигде и никогда самыми сильными и приспособленными, они были всегда хуже соперников и потому крутились, выживали и умнели.



Ну и всё. Выходит что между разумным динозавром и тупым динозавром стоит непреодолимая стена из нужды в 70 - 80 тысяч ккал, плюс отвод кучи продуктов развития ребёнка. Законы физики, геометрии и химии, возможности прогревать яйцо были непреодолимой стеной меж ними и разумностью.