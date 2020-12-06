Когда я был серым... или альтернативная реальностьЯ проснулся внутри своей скорлупы, было тепло и приятно. Свет был приятен для глаз и что то мелодично тренькало. Вдруг на скорлупе появилось красное пятно оно перемещалось сначала с права на лево,...