Она на поверхности, это яйца с помощью которых только и могли размножаться рептилии - динозавры. На сегодняшний день нет ни одного вида динозавров которые бы были живородящими, доказано что все были яйцекладующими. Собственно способность к живорождению это не от хорошей жизни. Наши предки, первые млекопитающие, были размером с крыс и постоянно жили в земле, в норах. Постоянно приходилось менять место жития и убегать.
Так что самки как можно дольше держали яйца в себе, что бы не терять в случае бегства кладку. А это включало мощный механизм эпигенетики, изменения генов в организме. Накапливались мутации, яйца шаг за шагом получали меньше кальция для скорлупы и начали настолько долго задерживаться внутри самок, что по итогу детёныши начали рождаться внутри самок и после вылезать наружу. А так же постепенно настолько истончилась скорлупа, что в итоге отпала, исчезла и яйцо начало получать еду, воду, воздух от самки.
Ну собственно живорождение это конвергентное-параллельное в эволюции явление. Оно есть и у акул. Причём акулам настолько много лет, что у разных видов есть все три типа размножения - живорождение, яйцекладущий способ и смешанный - когда яйцо внутри самки вылупляется, но именно без снабжения веществами от самки, а живородящие от и до акулёнка снабжают кислородом.
Ну собственно живорождение это конвергентное-параллельное в эволюции явление. Оно есть и у акул. Причём акулам настолько много лет, что у разных видов есть все три типа размножения - живорождение, яйцекладущий способ и смешанный - когда яйцо внутри самки вылупляется, но именно без снабжения веществами от самки, а живородящие от и до акулёнка снабжают кислородом.
Так вот у динозавров пофиксен пока что только яйцекладущий способ. Вот отложила динозавриха яйцо и всё, больше ни капли воды и еды она внутрь яйца не положит. Отсюда и причина вечной неразумности для динозавров. Они были слишком эффективным в жарком и влажном климате Земли вплоть до 67 000 000 лет назад, значит им не надо было выживать и терпеть внутри себя яйца, значит они так и откладывали яйца все десятки миллионов лет. А коли ты кладёшь яйца, то всегда будет вступать в силу геометрия, физика и химия, простые законы Земли и космоса.
Яйцо нужно прогревать? Да. Значит если яйцо будет слишком большим оно плохо прогреется и в итоге динозаврик не вылупляется. Значит даже если динозаврихи откладывали яйца бОльшие по размерам чем обычно, такие яйца не выживали и большой размер яйца не сохранялся в естественном отборе. Всё на деле просто. Вот максимально большое яйцо которое само прогревается ( динозавры не насиживали яйца ), оно и будет давать жизнь. Норма реакции тоже вступала в дело. Иногда получались вытянутые яйца, это такой хитрый компромисс. Если яйцо будет большим и круглым, центр не прогреется, зато если вытянутое то всё лучше, но тоже не бесконечно. До бесконечности длинным яйцо сделать нельзя, значит и вес и объём будут предельны, после некоторой длины яйцо будет ломать либо внутри самки, либо при откладывании.
Яйцо нужно прогревать? Да. Значит если яйцо будет слишком большим оно плохо прогреется и в итоге динозаврик не вылупляется. Значит даже если динозаврихи откладывали яйца бОльшие по размерам чем обычно, такие яйца не выживали и большой размер яйца не сохранялся в естественном отборе. Всё на деле просто. Вот максимально большое яйцо которое само прогревается ( динозавры не насиживали яйца ), оно и будет давать жизнь. Норма реакции тоже вступала в дело. Иногда получались вытянутые яйца, это такой хитрый компромисс. Если яйцо будет большим и круглым, центр не прогреется, зато если вытянутое то всё лучше, но тоже не бесконечно. До бесконечности длинным яйцо сделать нельзя, значит и вес и объём будут предельны, после некоторой длины яйцо будет ломать либо внутри самки, либо при откладывании.
Круглое яйцо Torvosaurus gurneyi, эллиптическое Maiasaura, удлиненное Protoceratops andrewi и грушевидное яйцо Troodon formosus
Иногда находили яйца размером с футбольный мяч, редко в два футбольных мяча, но это не подтверждено до конца, иногда вытянутые сильно и тогда они доходили до объёма двух футбольных мячей. Рекорд объёма - 10 литров. Правда тут ловушка выжившего яйца. Ведь те яйца которые мы нашли, это НЕ вылупившиеся яйца. Значит скорее всего это как раз неудачные, слишком большие по размеру яйца. В итоге средний размер динозавриного яйца не превышал страусиного и порой был ещё меньше. Ведь у динозавров работал отбор просто - не прогрелось яйцо? Значит слишком крупное было. А вот страусы насиживают активно свою кладку.
Динозавры брали количеством, до 200 яиц в год откладывали, потому и выживали и потому размер яйца был не критичен. Отсюда и предел разумности.
Просто цифры.
Человеческий эмбрион вплоть до рождения съедает около 77 000 ккал. В день в среднем ему нужно 200 - 300 ккал. Это очень много между прочим, особенно много калорий ему подавай в крайние три месяца, в период развития мозга. А ещё мать через пуповину забирает все отходы жизнедетятельности, все эти кислоты, мочу, углекислоту и снабжает ребёнка кислородом, едой, водой. Динозаврихи так не могли. Значит мозг и внутренние органы в принципе у динозаврят хуже развивались, в условиях сверх-ограниченного потребления воды и еды и воздуха. Плюс все токсины оставались внутри динозаврёнка и конечно резко сужали возможности его развития в плане интеллекта.
Вес страусиного яйца не более 2-х кг, но в среднем 1,5 кг.. Значит и его объём как раз 2000 мл. Желтка в яйце не более 350 - 400 граммов, остальное белок. Вес скорлупы при этом будет 220 граммов. Ну и дальше узнав калорийность в 118 ккал на 100 граммов получается 118 на 18 = 2120 ккал. Всё. Можно сколько угодно мечтать о разумном страусе, но на деле быть ему всегда тупым.
Динозавры брали количеством, до 200 яиц в год откладывали, потому и выживали и потому размер яйца был не критичен. Отсюда и предел разумности.
Просто цифры.
Человеческий эмбрион вплоть до рождения съедает около 77 000 ккал. В день в среднем ему нужно 200 - 300 ккал. Это очень много между прочим, особенно много калорий ему подавай в крайние три месяца, в период развития мозга. А ещё мать через пуповину забирает все отходы жизнедетятельности, все эти кислоты, мочу, углекислоту и снабжает ребёнка кислородом, едой, водой. Динозаврихи так не могли. Значит мозг и внутренние органы в принципе у динозаврят хуже развивались, в условиях сверх-ограниченного потребления воды и еды и воздуха. Плюс все токсины оставались внутри динозаврёнка и конечно резко сужали возможности его развития в плане интеллекта.
Вес страусиного яйца не более 2-х кг, но в среднем 1,5 кг.. Значит и его объём как раз 2000 мл. Желтка в яйце не более 350 - 400 граммов, остальное белок. Вес скорлупы при этом будет 220 граммов. Ну и дальше узнав калорийность в 118 ккал на 100 граммов получается 118 на 18 = 2120 ккал. Всё. Можно сколько угодно мечтать о разумном страусе, но на деле быть ему всегда тупым.
Хотя всегда есть рекордсмены, правда уже вымершие. Это Эпиорнисы, жили на Мадагаскаре. Их яйца предельно огромные среди всех кто откладывает яйца, длиной до 34 см. Иногда находят те что весом в 160 раз больше куриного. 70 на 160 = 11,2 кг был их вес. Само собой убираем примерно килограмм веса скорлупы и получается 10 кг желтка и белка. Калорийность, если сравнивать с живой роднёй ( страусами ) должна быть в пределах 120 ккал. 120 на 100 = 12 000 ккал. Даже если прибавить калорийность очень жирного куриного яйца, всё равно всё грустно - 150 на 100 + 15 000 ккал. В общем сколько ни прыгай, но больше 20 000 ккал даже в теории не получается. При этом яйцо натурально огромное, явно не вылупившееся и скорее всего оно то и выбыло из естественного отбора, так что Эпиорнисы откладывали яйца весом скажем 7 - 8 кг, как средний показатель.
Ну теоретически самые крупные динозавры могли откладывать яйца объёмом до футбольного мяча, это 70 см. в диаметре. Значит теоретически вес такого яйца мог достигать ну скажем 20 - 22 кг. Значит калорий в него можно было "положить" 25 000 - 30 000 ккал. Опять таки теоретически были яйца, пусть и недоношенные, размером с два футбольных мяча и тогда в них влезет до 55 000 ккал. Вот только вытаскать внутри себя яйцо весом 30 - 40 килограммов, успешно его отложить, да ещё и с условием что яйцо было не одно, а штук 10, мог только огромный динозавр, весом в несколько тонн. И значит никакой разумностью там не могло и пахнуть. Много ума у носорогов, слонов, лошадей? Вот и вот. Так что гипотетические претенденты на разумность среди динозавров откладывали яйца не более страусиного, ибо разум это нужда к выживанию, наши предки приматы только потому и стали разумными, что не были нигде и никогда самыми сильными и приспособленными, они были всегда хуже соперников и потому крутились, выживали и умнели.
Ну и всё. Выходит что между разумным динозавром и тупым динозавром стоит непреодолимая стена из нужды в 70 - 80 тысяч ккал, плюс отвод кучи продуктов развития ребёнка. Законы физики, геометрии и химии, возможности прогревать яйцо были непреодолимой стеной меж ними и разумностью.
Ну теоретически самые крупные динозавры могли откладывать яйца объёмом до футбольного мяча, это 70 см. в диаметре. Значит теоретически вес такого яйца мог достигать ну скажем 20 - 22 кг. Значит калорий в него можно было "положить" 25 000 - 30 000 ккал. Опять таки теоретически были яйца, пусть и недоношенные, размером с два футбольных мяча и тогда в них влезет до 55 000 ккал. Вот только вытаскать внутри себя яйцо весом 30 - 40 килограммов, успешно его отложить, да ещё и с условием что яйцо было не одно, а штук 10, мог только огромный динозавр, весом в несколько тонн. И значит никакой разумностью там не могло и пахнуть. Много ума у носорогов, слонов, лошадей? Вот и вот. Так что гипотетические претенденты на разумность среди динозавров откладывали яйца не более страусиного, ибо разум это нужда к выживанию, наши предки приматы только потому и стали разумными, что не были нигде и никогда самыми сильными и приспособленными, они были всегда хуже соперников и потому крутились, выживали и умнели.
Ну и всё. Выходит что между разумным динозавром и тупым динозавром стоит непреодолимая стена из нужды в 70 - 80 тысяч ккал, плюс отвод кучи продуктов развития ребёнка. Законы физики, геометрии и химии, возможности прогревать яйцо были непреодолимой стеной меж ними и разумностью.
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Метки: динозавр переход разумность
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