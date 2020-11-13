Топ-10 тайных знаков водителей

На дороге нередко возникают ситуации, когда водителям необходимо передать друг другу ту или иную информацию.
Поскольку в этих условиях невозможно просто сказать, можно воспользоваться системой сигналов и жестов, которые помогут предупредить водителя о чем-то, поблагодарить или сообщить какую-либо информацию.
Перечислим основные общепринятые правила общения на дороге:
Источник:
1. Двойное моргание дальним светом означает, что водитель хочет предупредить встречных о том, что недалеко дежурит ГИБДД или фиксирует камера. Также этот жест может означать, что вскоре будет опасный участок дороги и лучше снизить скорость. Если водитель позади моргает светом и правым поворотником, он может говорить едущему впереди, чтобы тот остановился, съехал на обочину.
2. Моргание «аварийкой» может означать «спасибо», «извини», и «не слепи». Эти жесты очень востребованы у водителей, поэтому их должен знать каждый.
3. Моргание поворотниками (без цели перестроения и поворота) дает подсказку водителю сзади «не обгоняй», если впереди для этого неблагоприятные условия. Например, впереди едет встречный автомобиль, и обгон в этот момент крайне небезопасен.
2. Моргание «аварийкой» может означать «спасибо», «извини», и «не слепи». Эти жесты очень востребованы у водителей, поэтому их должен знать каждый.
×
3. Моргание поворотниками (без цели перестроения и поворота) дает подсказку водителю сзади «не обгоняй», если впереди для этого неблагоприятные условия. Например, впереди едет встречный автомобиль, и обгон в этот момент крайне небезопасен.
Источник:
4. Включение и выключение стоп-сигналов означает, что водитель спереди не обязательно планирует тормозить. Скорее всего, он просит увеличить дистанцию с его автомобилем.
5. Жест рукой, когда водитель рисует в воздухе колесо и указывает пальцем вниз, означает, что колесо спущено.
6. Если водитель хлопает по воздуху ладонью, он пытается сказать, что в автомобиле у другого водителя не закрыт багажник.
7. Жест «снизь скорость» выглядит как опускание поднятой ладони. Так водитель встречного или едущего впереди автомобиля просит других снизить скорость, так как впереди может быть опасность.
8. Поднятая открытая ладонь позволит выразить благодарность другому водителю, который уступил дорогу или полосу, предупредил об опасности и т. д.
9. Закрытый ладонью правый или левый глаз означает, что водитель не выключил поворотник.
10. Жест, относящийся только к грузовикам – дуля, которая говорит о том, что между сведенных колес грузовика что-то застряло.
Перечисленные «тайные» знаки водителей позволяют сказать на дороге друг другу что-то важное. Их следует знать каждому водителю, чтобы понимать других участников движения и при необходимости самому использовать данные способы общения.
5. Жест рукой, когда водитель рисует в воздухе колесо и указывает пальцем вниз, означает, что колесо спущено.
6. Если водитель хлопает по воздуху ладонью, он пытается сказать, что в автомобиле у другого водителя не закрыт багажник.
7. Жест «снизь скорость» выглядит как опускание поднятой ладони. Так водитель встречного или едущего впереди автомобиля просит других снизить скорость, так как впереди может быть опасность.
8. Поднятая открытая ладонь позволит выразить благодарность другому водителю, который уступил дорогу или полосу, предупредил об опасности и т. д.
9. Закрытый ладонью правый или левый глаз означает, что водитель не выключил поворотник.
10. Жест, относящийся только к грузовикам – дуля, которая говорит о том, что между сведенных колес грузовика что-то застряло.
Перечисленные «тайные» знаки водителей позволяют сказать на дороге друг другу что-то важное. Их следует знать каждому водителю, чтобы понимать других участников движения и при необходимости самому использовать данные способы общения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания
- 45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии
- Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать
- Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу
- Когда уснул водитель: Tesla попыталась удрать от полиции
Метки: Жест. Знак. водитель знаки счастливого пути
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
P.S. «Рычажок на себя» ещё никто не отменял.
Длинный "гудок" фарами: уступи дорогу.