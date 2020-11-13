Топ-10 тайных знаков водителей

4. Включение и выключение стоп-сигналов означает, что водитель спереди не обязательно планирует тормозить. Скорее всего, он просит увеличить дистанцию с его автомобилем.

5. Жест рукой, когда водитель рисует в воздухе колесо и указывает пальцем вниз, означает, что колесо спущено.

6. Если водитель хлопает по воздуху ладонью, он пытается сказать, что в автомобиле у другого водителя не закрыт багажник.

7. Жест «снизь скорость» выглядит как опускание поднятой ладони. Так водитель встречного или едущего впереди автомобиля просит других снизить скорость, так как впереди может быть опасность.

8. Поднятая открытая ладонь позволит выразить благодарность другому водителю, который уступил дорогу или полосу, предупредил об опасности и т. д.

9. Закрытый ладонью правый или левый глаз означает, что водитель не выключил поворотник.

10. Жест, относящийся только к грузовикам – дуля, которая говорит о том, что между сведенных колес грузовика что-то застряло.



Перечисленные «тайные» знаки водителей позволяют сказать на дороге друг другу что-то важное. Их следует знать каждому водителю, чтобы понимать других участников движения и при необходимости самому использовать данные способы общения.