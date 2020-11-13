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Топ-10 тайных знаков водителей

Топ-10 тайных знаков водителей (1 фото)

Автор:
13 ноября 2020 18:47
Метки: Жест. Знак.   водитель   знаки   счастливого пути   
1406
1
На дороге нередко возникают ситуации, когда водителям необходимо передать друг другу ту или иную информацию.

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Метки: Жест. Знак.   водитель   знаки   счастливого пути   
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16k
SolomonA 9 часов назад
Не написали еще один распространенный сигнал: если водитель фуры моргает правым поворотником - значит встречка далеко и можно обгонять. Спасибо таким ребятам, их не так много осталось!
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29k
Azesh 3 часа назад
Топ-10 тайных знаков водителей
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29k
Azesh 3 часа назад
в разных странах по-разному. Я в Таиланде ездил за рулем, так мне сразу сказали, что у нас моргание фарами- это "пропускаю", а у них наоборот "дайте дорогу, не пропускаю".
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−78
vasya 3 часа назад
тайные б.л.я.д.ь знаки
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6k
Саша Смирнов 6 часов назад
Ещё один знак. Если ладонью как бы "кушать" воздух (большой палец имитирует нижнюю челюсть), это знак, что не включены фары. Актуально для стран, где в светлое время суток надо ездить с включёнными фарами.
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29k
russger 7 часов назад
Половина водятлов знать не знают как поворотники включать, о чём вы говорите? -_-
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5k
maclay 9 часов назад
На автомате, дальним хрен моргнёшь !
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1k
newegg maclay 6 часов назад
А на пулемете моргать не пробовал?

P.S. «Рычажок на себя» ещё никто не отменял.
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5k
maclay newegg 6 часов назад
И кому тогда моргать ? Если только на лошади, то успеете !
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78k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Не включая поворотники на повороте, вы, продаёте другим водителям знак - за рулём гей.
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29k
Azesh Taras Kozalupko 3 часа назад
это у них опознавательный знак, между своими.
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21k
Dobry vojak Svejk 9 часов назад
"Включение и выключение стоп-сигналов" - это как, стесняюсь спросить? Летишь и давай тормозить и газовать попеременно?
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16k
SolomonA Dobry vojak Svejk 9 часов назад
Чтобы включились "стопы" не обязательно давить педаль в пол. Достаточно немного ее прижать - лягушка срабатывает раньше тормозов.
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21k
Dobry vojak Svejk SolomonA 8 часов назад
Дрочилово это, а не подача предупреждения
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14k
Александр Сучков 10 часов назад
Когда тебе дали возможность обогнать, то ты в знак благодарности, мигаешь поворотниками несколько раз. Это все знают- "спасибо". Однако можно, согласно правилу номер 3 в этот момент обмануть сзади идущего. При этом водитель, которого ты обогнал, думает- поблагодарил и я пойду в ответку на обгон. Это очень стремная ситуация!!!!
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7k
Cornho Александр Сучков 8 часов назад
"Кто на ком стоял?? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее." (С)
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11k
RhinoFC 10 часов назад
Короткий "гудок" фарами: проезжай.
Длинный "гудок" фарами: уступи дорогу.
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5k
fvm 10 часов назад
Вы уж разберитесь: тайные или общепринятые. Как-то одно с другим не вяжется.
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2k
Voland 11 часов назад
Многие используют знак БМВ как указание на нетрадиционную сексуальную ориентацию и право не включать поворотники.
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1k
vfrcbvec Voland 10 часов назад
Ссылка coub.com
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2k
Frank Borman 11 часов назад
Средний палец, указывающий на небо, значит: Боженька на небесах все видит. Скорее всего, за рулем поп.
Средний палец, указывающий на небо, значит: Боженька на небесах все видит. Скорее всего, за рулем поп.
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72
profisist Автор поста 11 часов назад
Есть водители? Напишите какие еще знаки Вы используете на трассе))))
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9k
Олегbl4 profisist 11 часов назад
Лучше спросить, какие "знаки" кроме "моргания" (кстати необязательно двойного) вообще используют на трассе.
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