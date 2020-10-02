Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора

Замоскворецкий районный суд Москвы зачитал приговор 31-летнему военнослужащему запаса Евгению Костину за драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького 2 августа 2020 года. Десантник в запасе бурно отреагировал на попытки правоохранителей внести свои коррективы в традиционный распорядок празднования Дня ВДВ, что и стало причиной, последовавшей за этим потасовки.
Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, гражданин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорён судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Следствием было установлено, что 2 августа 2020 года Костин находясь в состоянии алкогольного опьянения у фонтана «Фигурный» в парке Горького нарушал общественный порядок, посредством громких нецензурных высказываний. Сотрудник Росгвардии высказал ему свои претензии, в ответ десантник схватил его за голову и ударил кулаком. После этого Костин позаимствовал у силовика резиновую дубинку, которую затем использовал против гвардейцев.
Десантника задержали по горячим следам, 3 августа. Он не стал ничего отрицать, признал вину и раскаялся.
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Своё мнение о том, как 2 августа в парке Горького в Москве полицейские пресекли нарушение общественного порядка можно составить, просмотрев размещённый выше видеоролик.
Более подробно ознакомиться с происходившим противостоянием на День ВДВ в парке Горького и реакцией на это пользователей соцсетей можно здесь.
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настоящий десантник - такого говна не допустит.
моя ИМХА - тут правда за Росгвардией
Ну нет же к примеру "бесшумных ушатываний" в день Альфы, в день строителя все тихо ...
"Мы, бля!" "Без нас, бля!" "Никто, на, бля!"
ШАЙКА толстых и/или немощных д_о_л_б_о_ё_б_о_в в полосатых майках из ближайшего супермаркета!!!!!
Раньше вас гоняли на рынки, как мясо на чурок, а ща даже деревенскому омону вломить не смогли... дырявые по всем флангам!
А жопа твоя сидорсакая не истёрлась???
Вы, [мат], ушли с перевала, когда моего старшего брата сожгли в БТРе! Когда в аккурат войска начали выводить!
ВЫ,МРАЗИ, УШЛИ! УШЛИ, МРАЗИ С ПОЗИЦИИ!! И ЭТО, сука, доказано давно как!!!! Типа, кто-то не отдуплил приказа...
Пошел на #уй! И вся ваша [мат] полосатая! [мат] с парашютом и не более!!!
брат в министерстве так можно всё???
кумовство одно...
А! это Латвия! ну тогда тут другое, понимать надо!))