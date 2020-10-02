Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора

Следствием было установлено, что 2 августа 2020 года Костин находясь в состоянии алкогольного опьянения у фонтана «Фигурный» в парке Горького нарушал общественный порядок, посредством громких нецензурных высказываний. Сотрудник Росгвардии высказал ему свои претензии, в ответ десантник схватил его за голову и ударил кулаком. После этого Костин позаимствовал у силовика резиновую дубинку, которую затем использовал против гвардейцев.

Десантника задержали по горячим следам, 3 августа. Он не стал ничего отрицать, признал вину и раскаялся.