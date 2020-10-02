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Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора

Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 23:35
Сообщество : Криминал
Метки: Горького   вдв   драка   москва   парк   приговор   россия   суд   
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Замоскворецкий районный суд Москвы зачитал приговор 31-летнему военнослужащему запаса Евгению Костину за драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького 2 августа 2020 года. Десантник в запасе бурно отреагировал на попытки правоохранителей внести свои коррективы в традиционный распорядок празднования Дня ВДВ, что и стало причиной, последовавшей за этим потасовки.

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Метки: Горького   вдв   драка   москва   парк   приговор   россия   суд   
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28  комментариев
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23k
Седой 3 часа назад
Когда эти быдлующие ребята будут везде наказываться, тогда и будет у настоящих десантников праздник...
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168
Сергей 39 секунд назад
А почему условку? Нужно как простым смертным лет 8-10. У нас на работе такая же дескримтнация если служил и огороды генералам копал, то свой, а если не служил, то чуть ли не предатель родине.
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4k
Sarkozi 12 минут назад
выставляете сейчас что ВДВ крут, а Росгвардия нет? - а то что вся шобла "вдв" (пидаров наверна по итогу) не может/хочет держать ситуацию под контролем? на видео я заметил пару бойцов в голубом берете, которые пытались сгладить страсти и утихомирить бойцов "вдв"...
настоящий десантник - такого говна не допустит.
моя ИМХА - тут правда за Росгвардией
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5k
Вася 15 минут назад
главным оксюмороном выступил толстый в тельняшке и с германским флагом на штанах
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1k
Calkaneus Maksim 20 минут назад
солдафоны без мозгов совсем
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−1
Путин אуйло Полчаса назад
Это у него еще стаканчика не было
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615
Александр Час назад
Синька - чмо.
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8k
ScorpionDS Час назад
Почему когда отмечается день ВДВ, всегда какие-то мордобои, я не хочу обидеть бойцов ВДВ, крутые ребята, но почему с ними постоянно такие проблемы?

Ну нет же к примеру "бесшумных ушатываний" в день Альфы, в день строителя все тихо ...
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4k
Sarkozi ScorpionDS 10 минут назад
легко: потому что нынче - в ВДВ попадают и "суки" всякие, а потому на таких гулянках они и зачинщики, и потом из-за них весь сыр-бор. а настоящие ДЕСАНТНИКИ такой херней не страдают - настоящие ДЕСАНТНИКИ самые офигенные люди
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2k
VL Час назад
несколько лет тому назад, куча подонков в майках в полоску, толпой избили моего сына и его девушку. Герои мля. Платформа 33 км, квартал Светлый. Интересно, те петухи и гниды живы еще, не сдохли???
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−37
мария коршунова 2 часа назад
"деревенский Омон"-бухал бы,вместе с Ними. Здесь-работали-профессионалы! Привыкайте!
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33k
Mich_Man 2 часа назад
Петухи в полосатых майках!))))
"Мы, бля!" "Без нас, бля!" "Никто, на, бля!"
ШАЙКА толстых и/или немощных д_о_л_б_о_ё_б_о_в в полосатых майках из ближайшего супермаркета!!!!!
Раньше вас гоняли на рынки, как мясо на чурок, а ща даже деревенскому омону вломить не смогли... дырявые по всем флангам!
Петухи в полосатых майках!)))) "Мы, бля!" "Без нас, бля!" "Никто, на, бля!" ШАЙКА толстых и/или немощных д_о_л_б_о_ё_б_о_в в полосатых майках из ближайшего супермаркета!!!!! Раньше вас гоняли на рынки, как мясо на чурок, а ща даже деревенскому омону вломить не смогли... дырявые по всем флангам!
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97
Никита Mich_Man Час назад
Паренёк,ты зря так.Скажи не на 'Фишках", а реально мне и моим погодкам сослуживцам по срочной ДМБ, 85-87из-за речки.Тельники истёрлись хоть и качества были отменного.Скажу просто есть ДЕСАНТ, а есть ряженное быдло самое пьяное,говорливое,в юбилейках и в соплях от собственной важности.
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1k
AH_94 Никита 17 минут назад
Правильно сказал! Сами и не раз, ряженых успокаивали. Из за таких п...в, у народа и создаётся негативное отношение. Для нас, второе августа, давно семейный праздник. Не припомню ни одного конфликта между сослуживцами или представителями силовых структур. Статистика задержаний, после празднования, такова, что 40%, вообще в армии не служили, 55%-не имеют ни какого отношения к ВДВ. И только 5% без которых увы ни как.
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33k
Mich_Man Никита 10 минут назад
Это фотка вашего реального сидора!)))
А жопа твоя сидорсакая не истёрлась???
Вы, [мат], ушли с перевала, когда моего старшего брата сожгли в БТРе! Когда в аккурат войска начали выводить!
ВЫ,МРАЗИ, УШЛИ! УШЛИ, МРАЗИ С ПОЗИЦИИ!! И ЭТО, сука, доказано давно как!!!! Типа, кто-то не отдуплил приказа...
Пошел на #уй! И вся ваша [мат] полосатая! [мат] с парашютом и не более!!!
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33k
Mich_Man Никита 7 минут назад
Самые дырявые войска, так-то!)))) Видал я вас, ссыкливых мразей! Мотострелки и те более спокойные и адекватные были.
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33k
Mich_Man Никита 6 минут назад
А давай, З-а-л-у-п-а, встретимся на мой праздник! Ящик шампанского об ваши тупые [мат] расколотим?
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−37
мария коршунова 2 часа назад
Да и ещё,был приказ-пьяноту-не трогать. А то,развеялся бы миф-о не победимости...
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−37
мария коршунова 2 часа назад
Против ВВ - даже ВДВ не имеет шансов ! А менты-тем более ! Учитесь, [мат] !
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Почему условно, ПОЧЕМУ МЛЯ???
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109k
arek14 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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44k
Albert GER arek14 2 часа назад
до чего Путин страну довёл!
брат в министерстве так можно всё???
кумовство одно...

А! это Латвия! ну тогда тут другое, понимать надо!))
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593
Василий Лужников arek14 2 часа назад
Я думал это из фильма, даже негры есть. В фильие шли в разбитой юшкой и говорили "Спасибо, спасибо Советский Союз"
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593
Василий Лужников 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
RomaXz 3 часа назад
Благодаря подобным идиотам у большинства десантники ассоциируются именно с пьяным быдлом, прыгающим в фонтаны
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6k
Караганда 3 часа назад
порочат звание-это печально.за год службы-десантником не станешь.
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12k
Алан 3 часа назад
Не тот десантник, кто в фонтан бухим лезет и по пьяне дерется
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