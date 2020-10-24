13 лет за оговор девочек

26 сентября 2018 года Сергей Жалоба разносил визитки по жилым домам Рязанского района Москвы. Около десяти часов утра 59-летний мужчина увидел, как две девочки входят в один из подъездов на улице Михайлова. Заметив открытую дверь, Сергей поспешил за школьницами внутрь, чтобы раскидать визитки по почтовым ящикам. Через пару минут мужчина спустился во двор и ушёл. День закончился как обычно.

2 октября домой к Сергею пришли оперативники. Полицейские задержали мужчину и доставили его в Кузьминский следственный отдел на допрос. Там Сергей узнал, что стал подозреваемым в уголовном деле о педофилии.

Две минуты в подъезде

В тот день, 26 сентября, две подружки — 12-летняя Аня и 11-летняя Катя (имена изменены) — прогуливали школу. Они решили пойти домой к старшей девочке, которая живёт на той самой улице Михайлова, и встретили у подъезда незнакомого мужчину, проследовавшего за ними. Позднее Аня и Катя рассказали родителям, что он обогнал их на лестнице, приспустил брюки, достал половой орган, а затем оделся и ушёл.

В результате родители девочек обратились в полицию, а там вышли на Сергея. По данным следствия, Жалоба встретил Аню и Катю возле дома и зашёл за ними в подъезд, чтобы «реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности». При этом, следует из постановления, Сергей «заведомо осознавал», что девочки не достигли четырнадцатилетнего возраста и не могут оказать ему сопротивления. Таким образом мужчина нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетних, нанёс им моральный вред и оказал негативное влияние на их психическое и нравственное развитие.

В то же время, как полагает следствие, 59-летний мужчина поднялся в подъезд и совершил там преступление всего за две минуты — с 9:54 до 9:56. Несмотря на это обстоятельство, Сергею предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Это от 12 до 20 лет лишения свободы.