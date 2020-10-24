13 лет за оговор девочек

Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Только вот эти школьницы потом и сейчас клятвенно заявляют, что оговорили мужчину. И мама одной из девочек даже записала обращение к президенту РФ Путину, чтобы освободили мужчину от наказания. Потому что её дочь оговорила его...
26 сентября 2018 года Сергей Жалоба разносил визитки по жилым домам Рязанского района Москвы. Около десяти часов утра 59-летний мужчина увидел, как две девочки входят в один из подъездов на улице Михайлова. Заметив открытую дверь, Сергей поспешил за школьницами внутрь, чтобы раскидать визитки по почтовым ящикам. Через пару минут мужчина спустился во двор и ушёл. День закончился как обычно.
2 октября домой к Сергею пришли оперативники. Полицейские задержали мужчину и доставили его в Кузьминский следственный отдел на допрос. Там Сергей узнал, что стал подозреваемым в уголовном деле о педофилии.
Две минуты в подъезде
В тот день, 26 сентября, две подружки — 12-летняя Аня и 11-летняя Катя (имена изменены) — прогуливали школу. Они решили пойти домой к старшей девочке, которая живёт на той самой улице Михайлова, и встретили у подъезда незнакомого мужчину, проследовавшего за ними. Позднее Аня и Катя рассказали родителям, что он обогнал их на лестнице, приспустил брюки, достал половой орган, а затем оделся и ушёл.
В результате родители девочек обратились в полицию, а там вышли на Сергея. По данным следствия, Жалоба встретил Аню и Катю возле дома и зашёл за ними в подъезд, чтобы «реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности». При этом, следует из постановления, Сергей «заведомо осознавал», что девочки не достигли четырнадцатилетнего возраста и не могут оказать ему сопротивления. Таким образом мужчина нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетних, нанёс им моральный вред и оказал негативное влияние на их психическое и нравственное развитие.
В то же время, как полагает следствие, 59-летний мужчина поднялся в подъезд и совершил там преступление всего за две минуты — с 9:54 до 9:56. Несмотря на это обстоятельство, Сергею предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Это от 12 до 20 лет лишения свободы.
2 октября домой к Сергею пришли оперативники. Полицейские задержали мужчину и доставили его в Кузьминский следственный отдел на допрос. Там Сергей узнал, что стал подозреваемым в уголовном деле о педофилии.
Две минуты в подъезде
В тот день, 26 сентября, две подружки — 12-летняя Аня и 11-летняя Катя (имена изменены) — прогуливали школу. Они решили пойти домой к старшей девочке, которая живёт на той самой улице Михайлова, и встретили у подъезда незнакомого мужчину, проследовавшего за ними. Позднее Аня и Катя рассказали родителям, что он обогнал их на лестнице, приспустил брюки, достал половой орган, а затем оделся и ушёл.
В результате родители девочек обратились в полицию, а там вышли на Сергея. По данным следствия, Жалоба встретил Аню и Катю возле дома и зашёл за ними в подъезд, чтобы «реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности». При этом, следует из постановления, Сергей «заведомо осознавал», что девочки не достигли четырнадцатилетнего возраста и не могут оказать ему сопротивления. Таким образом мужчина нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетних, нанёс им моральный вред и оказал негативное влияние на их психическое и нравственное развитие.
В то же время, как полагает следствие, 59-летний мужчина поднялся в подъезд и совершил там преступление всего за две минуты — с 9:54 до 9:56. Несмотря на это обстоятельство, Сергею предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Это от 12 до 20 лет лишения свободы.
В своих показаниях Сергей все обвинения отрицает.
"Девочки побежали вперёд, на этажи выше, на какой именно этаж, я не знаю, а я поднялся на лестничную клетку между первым и вторым этажами к висевшим там почтовым ящикам и стал раскладывать туда визитки. Девочек, ранее заходивших в подъезд, я не видел"
Также Сергей подчеркнул, что чисто физически не смог бы за две минуты войти в подъезд, подняться на четыре пролёта, снять брюки, одеться и выйти на улицу. Поэтому он попросил следствие провести следственный эксперимент и вместе с тем ходатайствовал о прохождении обследования на полиграфе. Однако ни следственного эксперимента, ни обследования так и не провели.
Галина Жалоба, супруга Сергея, рассказала «Базе», что в первой половине сентября 2018-го их семья переехала в Москву из Диксона (самый северный посёлок России, находится в Красноярском крае). Мужчина несколько дней пытался найти работу и в итоге решил разносить визитки со своими контактами по домам.
"Девочки побежали вперёд, на этажи выше, на какой именно этаж, я не знаю, а я поднялся на лестничную клетку между первым и вторым этажами к висевшим там почтовым ящикам и стал раскладывать туда визитки. Девочек, ранее заходивших в подъезд, я не видел"
Также Сергей подчеркнул, что чисто физически не смог бы за две минуты войти в подъезд, подняться на четыре пролёта, снять брюки, одеться и выйти на улицу. Поэтому он попросил следствие провести следственный эксперимент и вместе с тем ходатайствовал о прохождении обследования на полиграфе. Однако ни следственного эксперимента, ни обследования так и не провели.
Галина Жалоба, супруга Сергея, рассказала «Базе», что в первой половине сентября 2018-го их семья переехала в Москву из Диксона (самый северный посёлок России, находится в Красноярском крае). Мужчина несколько дней пытался найти работу и в итоге решил разносить визитки со своими контактами по домам.
×
Заявление следователю от матери Кати. Фото: База
В ходе следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. Они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.
В сентябре 2020-го Ирина Толмасова, мать одной из потерпевших, написала заявления в суд и в прокуратуру, где попросила еще раз допросить свою дочь и пересмотреть обвинение.
В сентябре 2020-го Ирина Толмасова, мать одной из потерпевших, написала заявления в суд и в прокуратуру, где попросила еще раз допросить свою дочь и пересмотреть обвинение.
Вот что сказал адвокат по этому делу: "...Закон так трактует подобные действия человека. Поскольку им не было ещё 12 лет, закон считает, что они находились в беспомощном состоянии. Соответственно, демонстрация половых органов квалифицируется как изнасилование, — говорит адвокат Александр Чернов. — Кроме слов девочек у следствия больше нет никаких доказательств виновности Сергея. Причём вторых показаний. В первых своих показаниях они не говорили о демонстрации половых органов. Если суд признает его невиновным по особо тяжкой статье, полетит все руководство прокуратуры. Наверное, они все понимают, но в тоже время пути назад у них нет. Но, по моему мнению, лучше оправдать виновного за недоказанностью улик, чем посадить невиновного. Сергею сейчас уже 60 лет. Доживёт ли он до окончания срока?"
..................
Вчера Сергея Жалобу приговорили к 13 годам строгого режима.
..................
Вчера Сергея Жалобу приговорили к 13 годам строгого режима.
Женщине никто не ответил, и в начале сентября она записала обращение Путину с просьбой «посодействовать», чтобы «незаконно человек не сидел».
Источник:
Ссылки по теме:
- Этот удивительный французский суд: парижанин отсудил круглую сумму за скуку на работе
- Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
- Москвич подал в суд на "Бутырку": за крыс и курящих соседей
- Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора
- В Московской области из окна выбросили мусор на голову четырёхлетнему ребёнку
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
если в ходе следствия выяснили,что оклеветали-то за что суд дал 13 лет? пост из которого хрен,что поймёшь
А по перепосту сюда этого - и чо дальше? Просто плюсов накидать, или... ?