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13 лет за оговор девочек

13 лет за оговор девочек (4 фото)

Автор:
24 октября 2020 17:24
Метки: дети   мораль   москва   правосудие   приговор   суд   
493
4
Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Только вот эти школьницы потом и сейчас клятвенно заявляют, что оговорили мужчину. И мама одной из девочек даже записала обращение к президенту РФ Путину, чтобы освободили мужчину от наказания. Потому что её дочь оговорила его...
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Метки: дети   мораль   москва   правосудие   приговор   суд   
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14  комментариев
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71
.. 2 часа назад
этих мокрощелок после таких "шуточек", хорошо бы в колонию закрыть, пущай посидят подумают лет 6-7
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−82
Алещенко Олександр 38 минут назад
Б...я,а причём здесь 61 год,???что за бред ,то59,то 60,а в заголовке 61
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68
алексей симонов 42 минуты назад
Эти хоть признались. Любители покричать про кастрацию педофилов отметятся? Один на диване посидел уже третий год мотает, другой в подъезд на 2 минуты зашёл на тринашку визиток накидал. С такими судьями и следователями нам только кастрации да смертной казни и не хватает.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
A Efremov skolko poluchil ? Chto za zakoni u Vas takie ?Okazivaetsa bolshe poluchsh pokazivaya svoy polovoy organ chem esli ubyosh cheloveka v pyanom sostoyanii .Ne ponimayu etogo kotoriy u Vas sotvoryal zakoni .Ya nepriyatno udivlyon.
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6k
Караганда 2 часа назад
чёт интересная история-следстие-вообще полная чушь-суд-такая же чушь.цитата -В ходе следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину.
если в ходе следствия выяснили,что оклеветали-то за что суд дал 13 лет? пост из которого хрен,что поймёшь
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6k
Караганда Час назад
пи-си и когда уж приймут нормальный закон о даче заведомо ложных показаний?
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27
bobobo 2 часа назад
Все старые сказки заканчивались словами " И жили они долго и счастливо", а новые " И написали они письмо Путину." Где, б-ть, ответ то?
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48k
smakido 2 часа назад
а судьи кто?
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27
bobobo smakido 2 часа назад
Наверно марсиане.
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530
zodiak 2 часа назад
Путинская Россия.....
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25k
Игорь 2 часа назад
Я гляжу к медиа-помойкам типа 360 и Mash ещё одна добавилась.
А по перепосту сюда этого - и чо дальше? Просто плюсов накидать, или... ?
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27k
winergy2012 Игорь 2 часа назад
Вчера на япе это говно читал.Оттуда притащено.Скоро другую статью притащат.Про то как девочку отлучили от мамы ,держат в приюте,мама не может её найти,и такая же бумажка ,написаная от руки.
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25k
Игорь winergy2012 Час назад
Ааа, я на Япе уже лет 5 не сижу. Меня там забанили автоматом за упоминание адблока, а я так офуел от этого. Вот - сюда ушёл :-)
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27k
winergy2012 Игорь Час назад
Я не зарегистрирован там.Просто когда ничего нового нет,захожу туда раз в неделю.Тем более посмотрел там комменты,хохлы,либерасня,трэш какой то.
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