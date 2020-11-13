В супермаркете Москвы голый совершил дерзкое нападение на прилавок с фруктами и попал на видео

В Москве стартовала пятница 13-е совершенно голый мужчина ворвался в супермаркет популярной сети и набросился на прилавки с фруктами. Инцидент был заснят на камеру, а затем очутился в сети.
Видеозапись показывает, как мужчина врывается в маркет, бросается к прилавкам с фруктами, ложиться, как бы пытаясь обнять яблоки, после чего сползает и растягивается на полу.
Далее можно увидеть, как он задом заползает на лимоны затем встаёт и топчется на ананасах с грушами. В конце видео мужчина стоя на прилавке пытается сохранить равновесие и как Тарзан хватается за подвешенную к потолку вывеску, однако та не выдерживая обрывается и удивительный гость супермаркета вторично летит на пол.
Телеканал разместивший запись сообщает, что дальнейший путь и участь мужчины неизвестны. Администрация супермаркета от комментариев отказалась.
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Подозреваю, Администрация запихала герою всю испорченную продукцию в жопу, и пинками выгнала из магазина.