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В супермаркете Москвы голый совершил дерзкое нападение на прилавок с фруктами и попал на видео

В супермаркете Москвы голый совершил дерзкое нападение на прилавок с фруктами и попал на видео (1 фото)

Автор:
13 ноября 2020 20:29
Сообщество : Криминал
Метки: голый   москва   происшествия   пятница 13   разгром   россия   супермаркет   фрукты   
465
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В Москве стартовала пятница 13-е совершенно голый мужчина ворвался в супермаркет популярной сети и набросился на прилавки с фруктами. Инцидент был заснят на камеру, а затем очутился в сети.

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Метки: голый   москва   происшествия   пятница 13   разгром   россия   супермаркет   фрукты   
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13  комментариев
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28k
Korolev 2 часа назад
Вот почему нужно мыть фрукты и овощи...
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Нормально торкнуло
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8k
Андрей Ватрушкин 38 минут назад
Это был человек-невидимка, только окружающие люди об этом не знали.
Это был человек-невидимка, только окружающие люди об этом не знали.
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6k
Пафнутий Час назад
... дальнейший путь и участь мужчины неизвестны. Администрация магазина от комментариев отказалась.

Подозреваю, Администрация запихала герою всю испорченную продукцию в жопу, и пинками выгнала из магазина.
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9k
кира Час назад
Вот к чему приводит тяга к здоровому питанию.
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1k
Михалыч Час назад
бананы не пострадали?
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17k
Аня Час назад
Видео смотреть не рискнула на ночь, лимоны-то хоть убрали с прилавка, по которым он ж.пой елозил?
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19k
Батончик с маком Час назад
почему его впустили в магазин без маски?
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322
евгений Час назад
На что только не идут люди, ради здорового питания. Даже солевики знают, что фрукты это полезно
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−59
w2k2 Час назад
Навальный, что ли вернулся в Россию?
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12k
Соломон Никитин 2 часа назад
В супермаркете Москвы голый совершил дерзкое нападение на прилавок с фруктами и попал на видео
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2k
Nitroglicerin 2 часа назад
На всех видосах, где челы голышом рассекают-приступы алкогольного делирия (белой горячки)в тяжелой форме.После таких выходов обычно либо завязывают раз и навсегда, либо ноги выше иконы закидывают.
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1k
Brataxe Nitroglicerin Час назад
Молод что-то для белой горячки. наверное что-то вроде спайсов.
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