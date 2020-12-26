Правильно - при чистке ствол параллелен земле либо имеет к ней отрицательный угол, из такого положения в детский мир не попадёшь, если только в машину или стену напротив в парке.

Стало быть, при стрельбе орудие было направлено вверх и было не чищено с последних стрельб.