Командование Псковского гарнизона отреагировало на стрельбу из боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир» 24 декабря в Пскове. Сообщается, что инцидент произошёл при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.
По сообщению ТАСС: от командования воинской частью пришла информация о том, что выстрел произошёл в парке колёсной и гусеничной техники во время обслуживания вооружения непроизвольно, никто при этом не пострадал.
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«Произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излёте траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», — уточняется в сообщении.
Однако, ранее канал этом Baza сообщал об этом событии несколько иначе, что болванка пробила крышу торгово-развлекательного центра Fjord Plaza, расположенного на окраине Пскова, и оказалась в отделе «Детский мир».
Любопытная история, так что же там произошло? БМД-4 имеет на своём вооружении спаренные орудия 2А72 и 2А70 калибра 30 и 100 мм соответственно. Обслуживание оружия, главным образом заключается в его чистке, а как чистят пушки у БМД?
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Правильно - при чистке ствол параллелен земле либо имеет к ней отрицательный угол, из такого положения в детский мир не попадёшь, если только в машину или стену напротив в парке.
Стало быть, при стрельбе орудие было направлено вверх и было не чищено с последних стрельб.
Не могу ручаться за 2А72, но по аналогии с АГС-17 и ЗУ23-2, скорее всего, дело обстояло так - в выше названых системах огонь прекращается не тогда, когда заканчиваются боеприпасы, а когда остаётся 1-2 снаряда. Так устроили для того, чтобы при замене коробков боепитания не надо было дёргать затвор, загоняя в опустевший ствол первый патрон свежей ленты, то есть, для увеличения скорострельности.
Если же далее стрелять не планируют, то оставшиеся 1-2 боеприпаса, дабы разрядить оружие отстреливаются на месте - "в сторону мишеней". Чего сделано, скорее всего, не было.
Таким образом, накануне окончены учебные стрельбы. Штатный наводчик БМД-оператор ПТУРС - раньше им всем после курковки (учебки) ефрейторов давали, приходит в парк на обслуживание, садится на рабочее место и перед тем как установить спаренные орудия в удобное для работы положение, играется глядя в прицел и в какой-то момент нажимает спуск - Упс! Пытаюсь, но не могу представить чувство глубочайшего удивления гвардии-ефрейтора, когда два последних бронебойных снаряда полетели, расчерчивая трассерами небо над Псковом, гильзы весело зазвенели по гильзосборнику, а в башне завитал лёгкий, кисло-сладкий аромат сгоревшего пороха.
Повезло, что никто не пострадал, как-никак две болванки по 400 грамм летали.
Кстати, конечным бенефициаром "награды" за внеплановые стрельбы будет не ефрейтор Комаров, а его взводный офицер, который должен был принять доклад и лично проверить трёх гвардии орлов - десантников на предмет отстрела последних зарядов.
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Однозначно все так и было!!!
Красивое зрелище. Но торпедные аппараты всё таки проверяют. в БЗО около 400 кг ВВ.