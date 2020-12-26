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Командование дало объяснение, как случился выстрел из&nbsp;пушки по&nbsp;магазину «Детский мир»

Командование дало объяснение, как случился выстрел из пушки по магазину «Детский мир» (5 фото + 2 видео)

Автор:
26 декабря 2020 14:46
Сообщество : Военное
Метки: #БМД-4   МО РФ   вдв   выстрелы   детский мир   орудие   псков   россии   
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Командование Псковского гарнизона отреагировало на стрельбу из боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир» 24 декабря в Пскове. Сообщается, что инцидент произошёл при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

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Метки: #БМД-4   МО РФ   вдв   выстрелы   детский мир   орудие   псков   россии   
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19  комментариев
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Командование дало объяснение, как случился выстрел из&nbsp;пушки по&nbsp;магазину «Детский мир»
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13k
Hairy. 3 минуты назад
Командование дало объяснение, как случился выстрел из&nbsp;пушки по&nbsp;магазину «Детский мир»
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10k
alexis 19 минут назад
ЗУ 23-2 когда кончается лента, последний патрон остаётся на линии досылания, а при попытки открыть крышку происходит досылание и выстрел. После того, как таким выстрелом снесло голову бойцу, с тех пор при разрядке отворачивают стволы в сторону а последним патроном в ленту забивают муляж. Гвардейцы наверно ещё не снесли ни кому голову раз допускаются такие инциденты.
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37k
Андрей Бертон Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
alex5450 Полчаса назад
В Детском мире притаились террористы.
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336
Алекс Янгель Полчаса назад
>>> Таким образом, накануне окончены учебные стрельбы. Штатный наводчик БМД-оператор ПТУРС - раньше им всем после курковки (учебки) ефрейторов давали, приходит в парк на обслуживание, садится на рабочее место и перед тем как установить спаренные орудия в удобное для работы положение, играется глядя в прицел и в какой-то момент нажимает спуск - Упс! Пытаюсь, но не могу представить чувство глубочайшего удивления гвардии-ефрейтора, когда два последних бронебойных снаряда полетели, расчерчивая трассерами небо над Псковом, гильзы весело зазвенели по гильзосборнику, а в башне завитал лёгкий, кисло-сладкий аромат сгоревшего пороха. Повезло, что никто не пострадал, как-никак две болванки по 400 грамм летали. Кстати, конечным бенефициаром "награды" за внеплановые стрельбы будет не ефрейтор Комаров, а его взводный офицер, который должен был принять доклад и лично проверить трёх гвардии орлов - десантников на предмет отстрела последних зарядов.

Однозначно все так и было!!!
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412
Серега 48 минут назад
А скажут то, что стреляли по Навальному и не попали просто.... Это просто "Эхо Мацы" не в курсе инцидента.
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3k
TirAn 53 минуты назад
На флоте иногда простреливают торпедные аппараты воздухом и водой.
Красивое зрелище. Но торпедные аппараты всё таки проверяют. в БЗО около 400 кг ВВ.
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214
Alexander Час назад
Да уж, ясно одно, если нажмут также нечаянно или балуясь не проверив кнопку, уже такие посты вряд ли появятся
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18k
ПаганецЪ Час назад
Просто внуку товарища полковника не хватило новогоднего подарка.
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1k
Леонид Час назад
а как снаряд оказался в стволе? Если машина пришла с учений тогда почему снаряд остался в стволе?
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102k
Редька с хреном Автор поста Леонид Час назад
По окончании ленты 1-2 всегда остаются, чтобы при перезагрузке ленты затвор не дёргать (тесно неудобно тяжело у зушки (23мм) и на улице тяжеловато особенно зимой, а тут в башне), по окончании стрельб остатки отстреливаются " в сторону" мишеней дополнительно.
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1k
Леонид Редька с хреном 11 минут назад
Так я о чём и говорю, это как взять в руки пистолет и нажать на спусковой крючок , не удостоверившись в отсутствие патрона в канале ствола.
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16k
SolomonA Час назад
Этот Комаров - просто снайпер! Там расстояние - километров восемь.. И надо же - умудрился попасть.
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102k
Редька с хреном Автор поста SolomonA Час назад
Вот как с такими орлами Вашингтон не взять ?
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2k
Vladimir Taranovich SolomonA Час назад
думаете прицельно вёл огонь?))
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877
Олег Шишкин Редька с хреном 40 минут назад
Какой Вашингтон? Маленькая Чечня отымела российскую армию. Дважды.
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16k
SolomonA Vladimir Taranovich 19 минут назад
Тем более! Попал даже не целясь, с вертухана фактически!
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10k
alexis Олег Шишкин 16 минут назад
Там политики и командование больше отимели.
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