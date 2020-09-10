Бывшая "Мисс Ульяновск" с ножом напала на продавщицу

В одном из супермаркетов Ульяновска бывшая королева красоты Наталья Долгановская напала с ножом на продавщицу. По словам очевидцев, во время внезапной атаки "Мисс Ульяновск" выкрикивала фраза "Ненавижу женщин!". 32-летняя Наталья, бывшая жена бизнесмена Вадима Долгановского, в январе этого года вышла из психиатрической больницы.
В супермаркете "Гулливер" города Ульяновск бывшая королева красоты Наталья Долгановская совершила кровавое нападение на продавщицу. На кадрах с камер наблюдения видно, как женщина забегает в магазин, достает из сумки нож и начинает нападать с ним на продавщицу. По словам очевидцев, во время внезапной атаки Наталья кричала "Ненавижу женщин!".
32-летняя Наталья Долгановская (в девичестве Трофимова) - победительница конкурса красоты "Мисс Ульяновск-2005" и бывшая жена известного в городе бизнесмена Вадима Долгановского. В январе этого года она вышла из психиатрической больницы. Причиной проблем с психическим здоровьем могла стать неспособность Натальи иметь детей - они с мужем прожили в браке шесть лет, и это также могло стать причиной развода.
Долгановскую уже не впервые замечают за неадекватным поведением. В 2013 году, когда она работала в магазине, владельцем которого был ее бывший муж, она напала с ножом на свою коллегу, и изрезала той лицо. Тогда на Наталью завели уголовное дело. Кроме того, она нападала на женщину-следователя. С диагнозом "шизофрения" Долгановскую отправили в психбольницу, из которой она вышла в январе этого года.
Пострадавшую от рук Натальи 36-летнюю продавщицу госпитализировали в отделение реанимации. Женщина получила семь ножевых ранений, большинство из которых пришлось на лицо и руки, а также по одному в позвоночник и голову. Нападавшая не была знакома со своей жертвой.
32-летняя Наталья Долгановская (в девичестве Трофимова) - победительница конкурса красоты "Мисс Ульяновск-2005" и бывшая жена известного в городе бизнесмена Вадима Долгановского
Видео нападения на сотрудницу супермаркета
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-Если вы думаете что психи находятся в психушках, вы ошибаетесь. Они повсюду. В психушках только те, кто спалились !!!!
Психбольницы, в таком случае должны быть переполнены безмозглыми модельками. Ладно, бывшими. Но это не так. Этот недуг поражает и людей вполне "правильных" профессий, и мужчин и женщин и даже детей, к сожалению. Это несчастный и совершенно непредсказуемый случай для этой бедной продавщицы, увы.
Не повезло с родословной - давай " кормилицей" зарабатывай.
Вышкребаются неоднократно, а как иначе....
Повезёт - капкан захлопнется на члене перспективного мужика - попробуй ещё роди потом, почищенной наголо маткой....