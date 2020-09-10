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Бывшая "Мисс Ульяновск" с ножом напала на продавщицу

Бывшая "Мисс Ульяновск" с ножом напала на продавщицу (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 08:42
Сообщество : Криминал
Метки: инциденты   криминал   модель   нападение   происшествия   россия   ульяновск   фото   
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В одном из супермаркетов Ульяновска бывшая королева красоты Наталья Долгановская напала с ножом на продавщицу. По словам очевидцев, во время внезапной атаки "Мисс Ульяновск" выкрикивала фраза "Ненавижу женщин!". 32-летняя Наталья, бывшая жена бизнесмена Вадима Долгановского, в январе этого года вышла из психиатрической больницы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инциденты   криминал   модель   нападение   происшествия   россия   ульяновск   фото   
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15  комментариев
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10k
Пумба 2 часа назад
Бывшая "Мисс Ульяновск" с ножом напала на продавщицу
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11k
Объект реальности Минуту назад
бешенных надо отстреливать.
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0
Михаил 6 минут назад
Наркотики не прощают...
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7k
Антон Семёныч 7 минут назад
Как говорил один психиатр..
-Если вы думаете что психи находятся в психушках, вы ошибаетесь. Они повсюду. В психушках только те, кто спалились !!!!
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62
ДимулёК 7 минут назад
Какого УЯ ей дали спокойно уйти????
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630
ПандаМэн 9 минут назад
до этого случая 2 нападения (одни из которых с применением холодного оружия), очевидно же что она опасна для окружающих...изолировать пожизненно, а ее отпустили...
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4k
RIZ deadening 21 минуту назад
Галоперидола у нас в психушках жалеть для пациентов начали ???
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3k
кот базилий 36 минут назад
В дурку кашу перловую на воде кушать.. до конца жизни желательно.
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17k
BillyBonzz Час назад
Предсказуемый финал для любой безмозглой модельки, которая думала что благодаря только своим длинным и стройным ногам и смазливой мордашке можно в жизни уже ничего не делать, главное найти себе спонсора побогаче. Вот только у спонсоров вкусы быстро меняются да и с годами моделька лучше не становится, поэтому и вышвырнул ее спонсор найдя себе снова молодую, с длинными стройными ногами и смазливой мордашкой. На этой почве у модельки кукуха и улетела, мир в одночасье рухнул, надо работать, зарабатывать себе на жизнь. Вот так однажды в магазине ее и накрыло окончательно, что кинулась с ножом на человека, посчитала ее виноватой во всех своих предсказуемых бедах.
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3k
Едондер пуп BillyBonzz 45 минут назад
"Предсказуемый финал для любой безмозглой модельки".
Психбольницы, в таком случае должны быть переполнены безмозглыми модельками. Ладно, бывшими. Но это не так. Этот недуг поражает и людей вполне "правильных" профессий, и мужчин и женщин и даже детей, к сожалению. Это несчастный и совершенно непредсказуемый случай для этой бедной продавщицы, увы.
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17k
BillyBonzz Едондер пуп Полчаса назад
а Вы думаете что бидон свистит от хорошей жизни? от достатка, от беспечного времяпрепровождения? Нет. Бидон свистит от стрессов, от моментальной смены обстановки в худшую сторону, как правило, когда моментально люди из сытой жизни падают в прорву нищеты и безвыходности.
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17k
BillyBonzz 20 минут назад
З.Ы. Если в семье все нормально, то невозможность родить детей у бабы не станет причиной развода у мужика. Галкин с Пугачевой этот вопрос как то решили. Тут как раз причиной улета кукухи стала моментальная смена обстановки и уровня жизни в худшую сторону, после того как мужик ее бортанул, да еще похоже и ни с чем отправил к маме, дав с собой денег только на трамвай.
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2k
ваня панкин Час назад
яркий пример того что головой не думает, серотонин не вырабатывается, а отсюда следствие помешательства... короче тупая песта...
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Шикарный пример, когда по- молодости девки " рвут и мечут", дабы пристроиться потеплее.....
Не повезло с родословной - давай " кормилицей" зарабатывай.
Вышкребаются неоднократно, а как иначе....
Повезёт - капкан захлопнется на члене перспективного мужика - попробуй ещё роди потом, почищенной наголо маткой....
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
хули толку её лечить. года на 2 посадить и либо исцелится, либо заточку воткнут
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