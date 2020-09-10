Бывшая "Мисс Ульяновск" с ножом напала на продавщицу

Долгановскую уже не впервые замечают за неадекватным поведением. В 2013 году, когда она работала в магазине, владельцем которого был ее бывший муж, она напала с ножом на свою коллегу, и изрезала той лицо. Тогда на Наталью завели уголовное дело. Кроме того, она нападала на женщину-следователя. С диагнозом "шизофрения" Долгановскую отправили в психбольницу, из которой она вышла в январе этого года.