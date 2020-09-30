В Санкт-Петербурге жительница многоквартирного дома на Кондратьевском проспекте захотела разгрузить свою жилую площадь от домашнего скарба, находящегося в квартире, и для этого воспользовалась "скоростным лифтом", то есть выкинула их в окно, выходящее на оживлённую улицу.
Очевидцы сняли и выложили в соцсети видеозапись произошедшего. На ней можно увидеть, как одетая по-домашнему, в халат женщина, раз за разом подносит к окну, находящемуся на пятом этаже, и бросает их на мостовую. На дорогу сыпались кастрюли, горшки с цветами и столовые приборы. Похоже на то, что хозяйка квартиры, решила очистить её полностью - выброшенных вещей к моменту съёмки было так много, что они перекрыли часть дорожных полос и скопились на козырьке здания.
На момент публикации в своём Telegram-канале изданием Baza этого видео, территорию пикирования "летающих тарелок" оцепили сотрудники полиции. Они наблюдают за полётами огородив, ради безопасности пешеходов и автотранспорта, участок приземления выброшенных вещей. По данным издательства, на проспект также прибыли бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Они собираются вскрыть двери опустевшей квартиры, чтобы усмирить разбушевавшуюся хозяйку. Её имя и причина такого поведения пока ещё неясны.
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