Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину

В российском областном центре Кургане рабочие выкинули из окна деревянную дверь, которая приземлилась на голову находящемуся внизу человеку. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший...