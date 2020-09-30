Очевидцы сняли и выложили в соцсети видеозапись произошедшего. На ней можно увидеть, как одетая по-домашнему, в халат женщина, раз за разом подносит к окну, находящемуся на пятом этаже, и бросает их на мостовую. На дорогу сыпались кастрюли, горшки с цветами и столовые приборы. Похоже на то, что хозяйка квартиры, решила очистить её полностью - выброшенных вещей к моменту съёмки было так много, что они перекрыли часть дорожных полос и скопились на козырьке здания.