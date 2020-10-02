Найден затонувший фашистский корабль, на борту которого может оказаться Янтарная комната

Дайверы обнаружили обломки корабля времен Второй мировой на дне Балтийского моря у побережья Польши. Крейсер «Карлсруэ» участвовал в операции «Ганнибал» и затонул в апреле 1945-го года. Исследователи сообщают, что корабль был в Кенигсберге в то же время, когда пропала Янтарная комната, и на его борту обнаружили множество закрытых контейнеров.
«Похоже, после месяцев поисков мы наконец нашли обломки парохода Карлсруэ», — сообщил Томаш Стахура из дайвинг-группы BalticTech, которая занимается изучением кораблей, затонувших в Балтийском море. — «Мы искали этот корабль больше года».
«Мы обнаружили обломки на дне Балтийского моря в паре десятков километров к северу от Устки. Корабль покоится на глубине 88 метров, и он практически не пострадал. В трюмах мы нашли военные машины, фарфор и множество контейнеров с пока неизвестным содержимым».
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Стахура добавил, что открытие может «предоставить принципиально новую информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты».
«В последний раз Янтарную комнату видели именно в Кенигсберге. Отсюда Карлсруэ отправился в последнее плавание с большим грузом на борту».
На протяжении трех веков Янтарная комната, которую иногда называют восьмым чудом света, находилась в Екатерининском дворце в Царском Селе. Шесть тонн янтаря, которые украшали комнату площадью 55 кв. м., демонтировали немецкие войска во время оккупации. В 1941 году Янтарную комнату поместили в хранилище в восточно-прусском городе Кенигсберг (ныне Калининград), после чего она пропала без следа.
Сейчас дайверы полагают, что в исчезновении мог быть замешан 60-метровый крейсер Карлсруэ, который использовали для эвакуации немцев из Восточной Пруссии в конце войны. Не стоит путать его с другим кораблем, который недавно обнаружили у побережья Норвегии — тот затонул в 1940 году и также носил имя Карслруэ.
«Немецкий пароход Карлсруэ, как и Густлофф, Гойя и Штойбен до него, участвовал в операции «Ганнибал» и отправился в свое последнее плавание из Пилавы 12 апреля 1945 года. Он был последним кораблем, покинувшим Крулевец до его взятия русскими войсками», — рассказал Стахура польским СМИ.
«На борту было 1083 беженца и 360 тонн груза. В последний путь корабль сопровождала усиленная охрана. Корабль затонул утром 13 апреля 1945 года, спаслись всего 113 человек».
«Мы не хотим радоваться раньше времени, но если немцы собирались переправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход Карлсруэ был их последним шансом…».
«Томаш Звара из Baltictech добавил: «История и доступная нам документация демонстрируют, что Карслруэ выходил из порта в спешке и с большим грузом… Вместе эти факты будоражат воображение».
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А может и не оказаться.
Сколько уже ее находили,почти?
Слышал,спецы говорили,что для янтаря должны быть созданы условия хранения иначе янтарю звиздец.
Так что если ее и найдут в "подвалах гестапо",то она будет испорчена и годна только на выброс.
Моё личное предположение - комната либо окончательно утеряна в следствии бомбёжки либо реально где то успели её сныкать ,но точно не на затонувшем судне !!!