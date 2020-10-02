Найден затонувший фашистский корабль, на борту которого может оказаться Янтарная комната

Сейчас дайверы полагают, что в исчезновении мог быть замешан 60-метровый крейсер Карлсруэ, который использовали для эвакуации немцев из Восточной Пруссии в конце войны. Не стоит путать его с другим кораблем, который недавно обнаружили у побережья Норвегии — тот затонул в 1940 году и также носил имя Карслруэ.