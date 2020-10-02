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Найден затонувший фашистский корабль, на борту которого может оказаться Янтарная комната

Найден затонувший фашистский корабль, на борту которого может оказаться Янтарная комната (13 фото)

Автор:
02 октября 2020 17:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: затонувшее судно   новости   янтарная комната   
621
13

Дайверы обнаружили обломки корабля времен Второй мировой на дне Балтийского моря у побережья Польши. Крейсер «Карлсруэ» участвовал в операции «Ганнибал» и затонул в апреле 1945-го года. Исследователи сообщают, что корабль был в Кенигсберге в то же время, когда пропала Янтарная комната, и на его борту обнаружили множество закрытых контейнеров.

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Метки: затонувшее судно   новости   янтарная комната   
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10  комментариев
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1k
Mellivora 4 минуты назад
которого может оказаться Янтарная комната
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А может и не оказаться.
Сколько уже ее находили,почти?
Слышал,спецы говорили,что для янтаря должны быть созданы условия хранения иначе янтарю звиздец.
Так что если ее и найдут в "подвалах гестапо",то она будет испорчена и годна только на выброс.
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132
Alex 15 минут назад
Найден затонувший фашистский корабль, на борту которого может оказаться Янтарная комната
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27k
LEPA 19 минут назад
Я уже со счёта сбился от ранее предполагаемых мест нахождения данной КОМНАТЫ,а тут раз! И отгадка всех прошлых ребусов! Автар пиши ещё.
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7k
Тудаблин 24 минуты назад
На пятки наступает звиздец, а фрицы с собой грузят не явное злато-сребро, а непонятные ящики
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23k
MatveiVainrub Полчаса назад
Янтарная комната может быть где угодно , но на корабле её точно быть не может . Причина проста .Есть , на сколько мне известно , как минимум два артефакта ( комод и картина ) из янтарной комнаты которые аутентичные и были найдены в разных местах у разных людей . И , на сколько мне известно , были возвращены на родину в Россию уже после того , как комната была воссоздана по эскизам и фотографиям заново . И эксперты сравнивали качество "подделки" и подлинников .Основная суть в том , что если нашлись оригинальные части комнаты то , как они не затонули с грузом или , как люди переправляли части комнаты с затонувшего корабля ?!
Моё личное предположение - комната либо окончательно утеряна в следствии бомбёжки либо реально где то успели её сныкать ,но точно не на затонувшем судне !!!
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50k
Серый Час назад
Такие большие а в сказки верят ) Уже неоднократно предметы из Янтарной комнаты "всплывали" на аукционах.
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30k
Элек Мек Час назад
Амфоры среди находок были?
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63k
Вит Вит 2 часа назад
Как эти пшеки уже задолбали своими находками.....И главное заявляют,что ЕСЛИ они найдут янтарную комнату,то России не отдадут....
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3k
Алексей 2 часа назад
Люди, кто с первого раза правильно прочитал фамилию Томаша ?
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12k
Ligov Алексей 10 минут назад
Мы же не немцы. Помню в сериале "4 танкиста и собака" был момент когда "Густлик"(роль исполняет Францишек Печка) называет фашисту свою фамилию, что то типа Гжегош Пшен Пчучкевич. Так тот чуть с ума не сошел пытаясь ее повторить...)
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