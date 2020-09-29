В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет

"Чаще всего археологи находят многократно разграбленные тагарские захоронения, с минимальным количеством вещей и разбросанными по всей могиле частями скелета, – сообщает руководитель раскопа, старший научный сотрудник Юрий Тетерин. – В центральной, видимо, самой богатой и статусной могиле кургана почти ничего из вещей не осталось – все вытащили грабители еще в древности. Зато в соседние могилы никто более чем за две с половиной тысячи лет не проникал, и мы получили поистине великолепный памятник. Весь погребальный комплекс просто идеально подходит для демонстрации в музейных коллекциях".