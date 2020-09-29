FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6150 постов • 1082 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет

В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет (6 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археологи   археология   захоронение   наука   находки   новости   раскопки   россия   
2121
6
Группа сибирских археологов обнаружила в Хакасии необычное семейное захоронение, возраст которого составляет около 2500 лет. Предположительно, в могиле были похоронены муж и жена с новорожденным ребенком и пожилой служанкой. Как определили эксперты, захоронение относится к тагарской культуре, и может пролить свет на скифскую цивилизацию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: археологи   археология   захоронение   наука   находки   новости   раскопки   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Alex 50 минут назад
Муж застукал жену с любовником и порешил всех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte 40 минут назад
Закопайте их пожалуйста обратно хотя бы до 2021 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Enigma Kuutar 58 минут назад
А почему служанка? Может бабушка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti Час назад
Почему оружие не может быть статусным, а обязательно должно сообщать, что женщина, похороненная с ним - воин?
Если основное занятие скифов - скотоводство, а не наемничество. Меня всегда поражало, почему варварские народы позднеантичной Европы, жившие войной, совершали вотивные ингумации, в основном, лишь с человеческими жертвоприношениями, без оружия, а в то же время народы, жившие земледелием и скотоводством клали в могилы и боевое оружие.
Скорее всего, что не клали в могилы то, что очень ценилось. Хороший мельничный жернов из цельных добротных камней был куда ценнее бронзового топорика, а мотыга или колун - боевого кинжала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Колорад 2 часа назад
"Да, скифы мы! Да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными очами!"
:D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Patmaz Колорад 12 минут назад
Для Вас века, для нас единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас -
Монголов и Европы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги Археологи нашли в предполагаемой гробнице Клеопатры две позолоченные мумии Археологи нашли в предполагаемой гробнице Клеопатры две позолоченные мумии Израильские археологи откопали библейскую крепость Израильские археологи откопали библейскую крепость В Норвегии раскопают ладью викингов, погребенную тысячу лет назад В Норвегии раскопают ладью викингов, погребенную тысячу лет назад Новый доисторический памятник обнаружили в районе Стоунхенджа Новый доисторический памятник обнаружили в районе Стоунхенджа Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

290952



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
4
44
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
1
78
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В кадре-счастье! ч.2
0
2
В кадре-счастье! ч.2
Цивилизация добралась до белых медведей
1
1
Цивилизация добралась до белых медведей
Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги
Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#австралия#авария#яавтор#автомобили#океан#прикольные#авто авария#пляж
#факты#история#в мире#люди#интересное#дтп#сша#война#картинки#позитив
#интересно#животные#прикол#природа#россия#море#автомир#настроение#комментарии#своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться