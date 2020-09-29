В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет

Группа сибирских археологов обнаружила в Хакасии необычное семейное захоронение, возраст которого составляет около 2500 лет. Предположительно, в могиле были похоронены муж и жена с новорожденным ребенком и пожилой служанкой. Как определили эксперты, захоронение относится к тагарской культуре, и может пролить свет на скифскую цивилизацию.
Необычное захоронение нашла группа археологов при раскопках в Хакасии. По предположениям археологов, обнаруженные в могиле останки принадлежат супругам, их новорожденному ребенку, а также пожилой служанке. На момент смерти мужу и жене было около 30-ти лет, а их служанке - 60. Останки младенца были разбросаны по всей могиле - скорее всего, из-за деятельности грызунов.
Археологи также предполагают, что оба супруга были воинами - в их руках было обнаружено одинаковое оружие. Это удивило специалистов - в захоронениях того же времени в этих местах женщин-воинов хоронили с луком и стрелами, оружием дальнего действия. Однако, в этой могиле при женщине были топор и короткий меч, которые подходят для ближнего боя. У мужчины обнаружили два топора и два бронзовых кинжала.
Эксперты относят захоронение к тагарской культуре - археологической культуре эпохи бронзы и железа (VIII—III века до н. э.). По мнению археологов, находка может пролить свет на жизнь древней скифской цивилизации, существовавшей 2200 лет назад, и подходит для представления в музее. Кроме скелетов, в могиле нашли редкие предметы тагарской культуры - ножи, зеркала, роговой гребень. Находку обнаружил один из отрядов Аскизской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН и ООО "Архгеопроект".
Центральная часть кургана и сохранившаяся часть оградки
"Чаще всего археологи находят многократно разграбленные тагарские захоронения, с минимальным количеством вещей и разбросанными по всей могиле частями скелета, – сообщает руководитель раскопа, старший научный сотрудник Юрий Тетерин. – В центральной, видимо, самой богатой и статусной могиле кургана почти ничего из вещей не осталось – все вытащили грабители еще в древности. Зато в соседние могилы никто более чем за две с половиной тысячи лет не проникал, и мы получили поистине великолепный памятник. Весь погребальный комплекс просто идеально подходит для демонстрации в музейных коллекциях".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если основное занятие скифов - скотоводство, а не наемничество. Меня всегда поражало, почему варварские народы позднеантичной Европы, жившие войной, совершали вотивные ингумации, в основном, лишь с человеческими жертвоприношениями, без оружия, а в то же время народы, жившие земледелием и скотоводством клали в могилы и боевое оружие.
Скорее всего, что не клали в могилы то, что очень ценилось. Хороший мельничный жернов из цельных добротных камней был куда ценнее бронзового топорика, а мотыга или колун - боевого кинжала?
С раскосыми и жадными очами!"
:D
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас -
Монголов и Европы.