Морской слон забрел в чилийский город и переполошил местных жителей

Толпа разразилась аплодисментами, когда животное нырнуло в океан между двух рыбацких лодок, стоявших на якоре у берега, и исчезло в темноте.

Когда добровольцы уже собрали брезент и разошлись по домам, представитель ВМС сказал мистеру Новоа: «Хочу поблагодарить местное сообщество от лица ВМС Чили».

«Была проделана большая работа. Теперь морской слон в безопасности, и ни люди, ни собаки не могут ему навредить».

«Мы очень довольны и планируем регулярно патрулировать территорию, чтобы убедиться, что он не вернется на сушу, где может пострадать».

Капитан ВМС Кристиан Рейс Джофре сделал следующее заявление: «Мы просим людей, когда они видят таких животных, не приближаться к ним и не приводить своих домашних питомцев посмотреть на них».

«Важно держаться на безопасном расстоянии, чтобы животные сохраняли спокойствие, иначе они могут потерять ориентацию в пространстве и испытать сильный стресс».

Невероятное происшествие объясняют тем, что обычно оживленный город на данный момент находится в строгой изоляции в связи с эпидемией коронавируса, а улицы пустуют по ночам из-за комендантского часа.