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Морской слон забрел в чилийский город и переполошил местных жителей

Морской слон забрел в чилийский город и переполошил местных жителей (8 фото)

Автор:
08 октября 2020 13:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: морской слон   необычные происшествия   новости   чили   
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В понедельник заблудившийся морской слон устроил настоящий переполох в чилийском городе. Гигантское животное успело преодолеть десять жилых кварталов города Пуэрто-Сиснес в южной части Пантагонии, пока местные жители не направили его обратно к морю.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: морской слон   необычные происшествия   новости   чили   
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