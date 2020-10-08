Морской слон забрел в чилийский город и переполошил местных жителей

В понедельник заблудившийся морской слон устроил настоящий переполох в чилийском городе. Гигантское животное успело преодолеть десять жилых кварталов города Пуэрто-Сиснес в южной части Пантагонии, пока местные жители не направили его обратно к морю.
Представители полиции и ВМС Чили присоединились к местным жителям, которые перекрыли улицы в направлении суши с помощью машин и пластиковой пленки, после чего использовали тот же брезент, чтобы направить животное обратно к океану. Остальные добрые самаритяне тем временем обливали растерянное животное водой, чтобы избежать обезвоживания.
Удивительное событие произошло поздно вечером в понедельник. Животное вернулось в воду незадолго до комендантского часа, который ввели в городе с населением 2 500 человек из-за коронавируса.
Мануэль Новоа, ведущий местной радиостанции Radio Autentica FM, снимал инцидент и комментировал спасательные операции в прямом эфире: «Посмотрите, как много людей пришло на помощь: они используют брезент, чтобы окружить его».
«До моря осталось всего несколько футов. Местные проделали невероятную работу. Они дают ему немного отдохнуть, потому что он преодолел примерно десять кварталов и, должно быть, очень устал».
В какой-то момент к происходящему присоединилась даже собака — размахивая хвостом, она бежала за армией помощников, сопровождавших морского льва, которой заметно ускорился, когда понял, что вода уже совсем близко.
Толпа разразилась аплодисментами, когда животное нырнуло в океан между двух рыбацких лодок, стоявших на якоре у берега, и исчезло в темноте.
Когда добровольцы уже собрали брезент и разошлись по домам, представитель ВМС сказал мистеру Новоа: «Хочу поблагодарить местное сообщество от лица ВМС Чили».
«Была проделана большая работа. Теперь морской слон в безопасности, и ни люди, ни собаки не могут ему навредить».
«Мы очень довольны и планируем регулярно патрулировать территорию, чтобы убедиться, что он не вернется на сушу, где может пострадать».
Капитан ВМС Кристиан Рейс Джофре сделал следующее заявление: «Мы просим людей, когда они видят таких животных, не приближаться к ним и не приводить своих домашних питомцев посмотреть на них».
«Важно держаться на безопасном расстоянии, чтобы животные сохраняли спокойствие, иначе они могут потерять ориентацию в пространстве и испытать сильный стресс».
Невероятное происшествие объясняют тем, что обычно оживленный город на данный момент находится в строгой изоляции в связи с эпидемией коронавируса, а улицы пустуют по ночам из-за комендантского часа.
Антония, одна из свидетельниц происшествия, рассказала местной прессе: «Животное двигалось очень быстро. Мой сын первым его заметил и сначала испугался.
«Я никогда не видела морского слона настолько близко, и уж тем более в густонаселенном районе. Обычно их можно увидеть в море, на большом расстоянии от суши».
Южные морские слоны, которые обитают на юге Чили, к концу XIX века оказались на грани исчезновения, но с тех пор их численность восстановилась.
Они проводят в воде 80 процентов своей жизни и могут задерживать дыхание более чем на 100 минут — дольше, чем любое другое млекопитающее, не считая китообразных.
Свое название они получили благодаря большому носу у взрослых самцов, который напоминает хобот слона. Обычно они достигают почти 5 метров в длину и весят около трех тонн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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