«На самом деле я не умный, просто быстро усваиваю информацию», — скромно признался Калеб новостной съемочной группе, которая сопровождала его на экскурсии по институту Джорджии.

«Я отчетливо помню, как учился в первом классе, и все там были выше меня, потому что мне было два года, и я едва мог ходить», — шутливо добавил он.