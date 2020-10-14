Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенкаНа одной из улиц Лос-Анджелеса к темнокожему парню пристала неизвестная белая девушка и начала провоцировать, указывая на его цвет кожи. Автор начал записывать барышню на видео и в ходе словесной...