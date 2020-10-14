12-летний Калеб Андерсон скоро войдет в историю как самый молодой студент Технологического института Джорджии. Мальчик уже встретился с президентом престижного высшего заведения, где этой осенью начнет изучать космическую инженерию. Юный вундеркинд из города Мариетта поразил администрацию глубокими познаниями и способностью оценивать и усваивать сложную информацию.
«Все, что делал Калеб, казалось нам необычным», — рассказала мать мальчика, Клэр Андерсон, в интервью для CBS This Morning в понедельник.
Калеб начал подражать речи матери, когда ему было всего лишь четыре недели. К двум годам он уже мог читать Конституцию, а в три года его приняли в Менсу – крупнейшую в мире организацию для людей с высоким IQ. Помимо английского, мальчик свободно владеет испанским, французским и китайским.
«На самом деле я не умный, просто быстро усваиваю информацию», — скромно признался Калеб новостной съемочной группе, которая сопровождала его на экскурсии по институту Джорджии.
«Я отчетливо помню, как учился в первом классе, и все там были выше меня, потому что мне было два года, и я едва мог ходить», — шутливо добавил он.
Калеб, который мечтает пройти стажировку у основателя Tesla Илона Маска, быстро перешел в средние классы, но новые одноклассники оказались совсем ему не рады.
«Эти ребята смотрели на меня свысока, они относились ко мне как к какой-то аномалии», — рассказал он.
Калеб окончил школу в 11 лет, после чего в течение года изучал аэрокосмическую инженерию в техническом колледже Чаттахучи. Однако его родители очень хотели, чтобы мальчик поступил в Технологический институт Джорджии, где смог бы получить более полноценный опыт обучения в колледже.
Родители Калеба также делают все, чтобы мальчик усвоил все важные жизненные уроки, которым не научат в классе: «Мы хотим быть уверены, что из него вырастет отличный муж, прекрасный отец и друг», — сказала пара сегодня утром в интервью CBS.
Клэр, мамы Калеба, обладает степенью магистра в области образования, а папа, Коби, занимается продажами в сфере IT.
Хотя большинство родителей еще могут разобраться в домашнем задании своих 12-летних детей, родители Калеба уже не способны помочь ему с задачками.
«Мы не ракетостроители», — объяснила Клэр в интервью USA Today в начале этого года. — «Мы поняли, что можем научить его другим вещам — состраданию, доброте, а также находить хорошее в людях».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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