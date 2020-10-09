Супербой: 10-летний мальчик с редким заболеванием выглядит как бодибилдер

Юного Геракла засняли на видео в среду, когда он играл с друзьями в Транг Боме, небольшом городке на окраине Бьен Хоа.

«С самого рождения он был очень нежным. Он хорошо ладит с друзьями», — сказал отец Нама.

«Он смотрел, как я тренируюсь, и часто подражал мне. Когда он был младше, большинство детей брали у родителей телефоны, чтобы поиграть в игры, но он брал мой, чтобы посмотреть на бодибилдеров».