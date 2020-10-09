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Супербой: 10-летний мальчик с редким заболеванием выглядит как бодибилдер

Супербой: 10-летний мальчик с редким заболеванием выглядит как бодибилдер (12 фото)

Автор:
09 октября 2020 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   бодибилдер   мутации   новости   редкие заболевания   
540
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Нгуен Хоанг Наму из Вьетнама всего десять лет, а он уже обзавелся телосложением профессионального бодибилдера — все благодаря редкому заболеванию, которое вызывает чрезмерный рост мышц.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   бодибилдер   мутации   новости   редкие заболевания   
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41
Альберт Ильдарович Час назад
Сын маминой подруги)
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Predictor 13 минут назад
А где можно заразиться?
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954
Murych Полчаса назад
Обычный слегка подкаченный писюн.
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