Супербой: 10-летний мальчик с редким заболеванием выглядит как бодибилдер

Нгуен Хоанг Наму из Вьетнама всего десять лет, а он уже обзавелся телосложением профессионального бодибилдера — все благодаря редкому заболеванию, которое вызывает чрезмерный рост мышц.
Юного Геракла засняли на видео в среду, когда он играл с друзьями в Транг Боме, небольшом городке на окраине Бьен Хоа.
«С самого рождения он был очень нежным. Он хорошо ладит с друзьями», — сказал отец Нама.
«Он смотрел, как я тренируюсь, и часто подражал мне. Когда он был младше, большинство детей брали у родителей телефоны, чтобы поиграть в игры, но он брал мой, чтобы посмотреть на бодибилдеров».
Врачи диагностировали у Нама мышечную гипертрофию, связанную с выработкой миостатина, но вьетнамские СМИ называют это просто «синдромом Супермена».
«Я мечтаю однажды стать бодибилдером, потому что я видел бодибилдеров на YouTube, и они выглядели очень приятными и профессиональными», — сказал Нам. «Я очень ими восхищаюсь».
На видео Нам в компании друзей и семьи демонстрирует свои мускулы.
Когда он стоит рядом с другом, видно, насколько более развиты его мышцы в сравнении с ребенком того же возраста, у которого нет синдрома сверхчеловека.
Видео также запечатлело, как мальчик борется на руках с отцом, а затем демонстрирует, как умеет стоять на голове.
Это редкое заболевание также характеризуется сниженным содержанием жира в организме и двукратным увеличением мышечной массы, и его носитель всегда обладает большей силой.
Гипертрофия мышц, обусловленная недостаточной выработкой миостатина, является редким генетическим заболеванием, которое вызывает мутация в гене MSTN. Этот ген сообщает организму, сколько миостатина ему нужно произвести. Миостатин активен в мышцах, используемых для движения, и также ограничивает рост мышц, чтобы они не стали слишком большими.
Как видно в случае Нама, мутации гена, снижающего выработку функционального миостатина, приводят к чрезмерному росту мышечной ткани.
Хотя сообщается, что это заболевание в целом не влияет на здоровье мальчика, из-за «синдрома Супермена» у него все же наблюдаются жесткие мышцы и отсутствие гибкости.
Родители поощряют его занятия боевыми искусствами и йогой, которые помогают расслабить мышцы, чтобы они не были такими жесткими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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