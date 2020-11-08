Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет

«У этого меча восьмиугольная рукоять, — говорит Иржи Ючелка, руководитель отдела археологии Силезского музея. — Это всего лишь второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах».



Эксперты говорят, что были удивлены, обнаружив такой меч в районе Есеницко, потому что в то время регион был малонаселенным. Однако анализ материала показал, что оружие местное.



Планируется, что после изучения находки выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.