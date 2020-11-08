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Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет

Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет (2 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: археологи   в миру   интересно   меч   находка   раскопки   фото   
1238
2
Мужчина, искавший грибы недалеко от своего дома, наткнулся на меч бронзового века возрастом 3300 лет. Этот редкий предмет взволновал археологов.

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Метки: археологи   в миру   интересно   меч   находка   раскопки   фото   
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6  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
а у меня всё наоборот. иду в лес собирать мечи и топоры, а нахожу грибы
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16k
Злобный Члегр 24 секунды назад
За рубежом грибных лесов нет.
За рубежом грибных лесов нет.
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15k
Lynx Час назад
эбонит
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3k
Vadim Lynx 50 минут назад
Ещё как
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