Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет

Мужчина, искавший грибы недалеко от своего дома, наткнулся на меч бронзового века возрастом 3300 лет. Этот редкий предмет взволновал археологов.
Артефакты так поразили археологов, что близ городка Есеницко в Северной Моравии уже запланировали раскопки.
«Только что прошел дождь, и я пошел собирать грибы. По дороге увидел кусок металла, торчащий среди камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Я порылся там еще немного и нашел бронзовый топор», — рассказал Роман Новак, сделавший находку.
По словам ученых, меч и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры и напоминают оружие, которое использовалось в основном на территории современной Северной Германии.
«Только что прошел дождь, и я пошел собирать грибы. По дороге увидел кусок металла, торчащий среди камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Я порылся там еще немного и нашел бронзовый топор», — рассказал Роман Новак, сделавший находку.
По словам ученых, меч и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры и напоминают оружие, которое использовалось в основном на территории современной Северной Германии.
«У этого меча восьмиугольная рукоять, — говорит Иржи Ючелка, руководитель отдела археологии Силезского музея. — Это всего лишь второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах».
Эксперты говорят, что были удивлены, обнаружив такой меч в районе Есеницко, потому что в то время регион был малонаселенным. Однако анализ материала показал, что оружие местное.
Планируется, что после изучения находки выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.
Эксперты говорят, что были удивлены, обнаружив такой меч в районе Есеницко, потому что в то время регион был малонаселенным. Однако анализ материала показал, что оружие местное.
Планируется, что после изучения находки выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.
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