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Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет

Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет (16 фото)

Автор:
29 октября 2020 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росии   жить в россии   зарплата   коммуналка   кризис   россия   цены   
4018
16
Текущий год для многих оказался невероятно сложным. Сокращения зарплат, увольнения, отпуска за свой счет... Еще и цены на продукты в магазинах и коммуналку растут, как на дрожжах. В соцсетях многие иронизируют на эту тему, но все эти посты пропитаны отчаянием.
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Метки: все о росии   жить в россии   зарплата   коммуналка   кризис   россия   цены   
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35  комментариев
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6k
fish67 53 минуты назад
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
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2k
Гур 6 минут назад
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
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39k
Соломей 8 минут назад
говноеды из укры и стран, победивших дерьмократию, рассказывают как россиянам плохо жить.
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25k
Ashabad Соломей Минуту назад
Ну, украинцев понять можно. Им буквально вчера повысили цену на газ на 22%.
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23k
семён 24 минуты назад
Если уж нельзя убрать этих заднеприводных с Фишек, то может пора ставить меточки "Пост хохлобота для хохлоботов и либерастов" и пусть любят там неистово друг друга...
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3k
Едондер пуп семён 18 минут назад
Нет уж, вы принципы своих притонов типа Очка Трения и тому подобных на остальных не распространяйте, пожалуйста.
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23k
семён Едондер пуп 5 минут назад
Я вот как раз про таких как вы...
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11k
Альф 57 Полчаса назад
СПб, в 2010 году получал 46 тыс, доллар 30 с копейками - по 20тыс откладывал на кубышку. Тыс на 2 можно было отовариться на неделью (семья 3 чел). Сейчас тоже получаю 46, едва на еду, бытовые расходы и на коммуналку хватает. И эти мать его 46 тыс считаются очень неплохой з/п.. многие люди работают за 30 и меньше.
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115
worldstreetmusic Полчаса назад
Илья Соболев.......

И как всегда выясняется что это очередной высерун хохотунчик)))))
Ну который чё то говорит ну ни х*я не понимает что говорит.

Типа Минздрав злодейка решила повысить цены для онкобольных. Ну лишь бы побольше от россиян кусочек оторвать.

Оказывается то что Минздрав закупает часть лекарств за границей и зачастую раздаёт их просто бесплатно....

........................"Главной причиной называют не эпидемию, а ситуацию с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме не могут, отмечтает РГ.

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/10/27/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/881273-minzdrav-uvelichit-tseny-na-preparaty-dl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://www.km.ru/zdorove/2020/10/27/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/881273-minzdrav-uvelichit-tseny-na-preparaty-dl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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949
Алексей Заг worldstreetmusic 23 минуты назад
А на чьи деньги Минздрав закупает лекарства?
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115
worldstreetmusic Алексей Заг 10 минут назад
И тут ты думаешь что на твои налоги......Впрочем это простительно. Так думает каждый первый школьник.
Учись сынок (С)..........
И тут ты думаешь что на твои налоги......Впрочем это простительно. Так думает каждый первый школьник. Учись сынок (С)..........
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40k
Andrey Час назад
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
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24k
Владимир Andrey 38 минут назад
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7k
MakDag Час назад
В России две беды - как мы плохо живем, и как от этого похудеть.
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17k
BillyBonzz Час назад
Более-менее приличную 1-к квартиру в Москве сегодня за 9 млн уже не купишь, тогда как летом можно было купить за 7,5 млн.
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3k
Денис Колосов BillyBonzz Час назад
какое счастье что мне не нужно в Москве покупать квартиру, мы иногда с женой думали..Типа школы и медицина лучше чем в области.. Но чтото там совсем заоблачные цены-) даже с неплохим для РФ доходом около 300к на семью, думать о покупке - невозможно. Ну естественно 3ка нужна... Так что сижу в замкадье на попе ровно-)
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582
Злодей BillyBonzz Полчаса назад
Из всех вышеперечисленных однушки самый ходовой товар. На них у нас цены поднялись выше всего. У меня куплена двушка в строящемся доме, и я вижу на сколько поднялась цена на двушку,трёшку, однушку и студию. Так вот,ещё раз - цены на однушки скакнули выше всего (в проценах) . Про вторичку не в курсе.
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582
Злодей BillyBonzz 24 минуты назад
Это какие у них потери были весной? Так как я сижу на форуме новостроек, то самое распространённое мнение - это подорожание вследствие перехода на эскроу. С лагом в полтора года,так как у застройщика были какие то деньги,что бы не влезать в них. А как свои закончились,пошли в эскроу (ну или как то так, честно сказать не особо вникаю в терминологию) ну и этот процент перекинули на покупателей.
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582
Злодей Денис Колосов 22 минуты назад
Москву-сити что ли рассматриваете?
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41k
Цыц тут у меня BillyBonzz 21 минуту назад
Потерь из за пандемии практически не было, это я тебе как застройщик говорю. Цена выросла исключительно из за возросшего спроса. Ну и из за нового закона о долевке. Застройщики вынуждены строить или на свои, что означает долговременное вложение средств, или за счет проектного финансирования, что означает привлечение денег банков и, соответственно, выплату процентов. Некоторый застой в продажах был только в апреле, с мая продажи превысили допандемийные.
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9k
Артем Час назад
Илюша Соболев лезет в политику!
Ебааа, это еще более убогое существо чем Зеленский. Как обычно смотрит в книгу, видит фигу. А так пост гумно, автор мудак!
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5k
vitenok 2 часа назад
Автор, а ты где нибудь работаешь?
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25k
Ashabad vitenok 2 минуты назад
Он из Канады для фишек фрилансит
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64
Лингам 2 часа назад
Хватит ныть, наш Лидер сказал, что инфляция составила всего 3%. Так что все натовские картинки оставьте при себе. Бедности нет, сильнейшая медицина и армия.
Мы просто в состоянии рывка.
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9k
Eltiftel Лингам Час назад
рывка, неизвестно куда
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3k
Едондер пуп Лингам Час назад
Остаётся понять: зачем рывок, если и так все ннштяк?
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582
Злодей Лингам Час назад
а какая у нас инфляция?
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64
Лингам Злодей 51 минуту назад
Я лично считаю, что в России инфляции нет вообще, только безудержный рост цен.
Инфляция может быть при существующей экономике, а если нет экономики, то нет и инфляции.
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