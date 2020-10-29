Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет

Текущий год для многих оказался невероятно сложным. Сокращения зарплат, увольнения, отпуска за свой счет... Еще и цены на продукты в магазинах и коммуналку растут, как на дрожжах. В соцсетях многие иронизируют на эту тему, но все эти посты пропитаны отчаянием.
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4. Очень жизненный ролик. Многие испытывают схожие чувства и эмоции
Так жизненно #жизньболь #зарплата #жизнь #деньги pic.twitter.com/ZpgC7zKH7Q— SamoraCat’s (@SSamoracat) October 28, 2020
5. Тут еще и новые инициативы Минздрава подъехали
Илья Соболев высказался о предложении Минздрава увеличить предельно допустимые цены на препараты для онкобольных pic.twitter.com/4yd8jgbgel— Sarah ❌ Connor (@TheresNoFate) October 27, 2020
6. Перейдем к зарплатам россиян. Реально прожить на 40 000 тысяч рублей в месяц? Или только выжить?
7. Для многих людей и 40 000 рублей - это недостижимый потолок. Хотя... людьми их уже начинают переставать называть
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И как всегда выясняется что это очередной высерун хохотунчик)))))
Ну который чё то говорит ну ни х*я не понимает что говорит.
Типа Минздрав злодейка решила повысить цены для онкобольных. Ну лишь бы побольше от россиян кусочек оторвать.
Оказывается то что Минздрав закупает часть лекарств за границей и зачастую раздаёт их просто бесплатно....
........................"Главной причиной называют не эпидемию, а ситуацию с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме не могут, отмечтает РГ.
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/10/27/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/881273-minzdrav-uvelichit-tseny-na-preparaty-dl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://www.km.ru/zdorove/2020/10/27/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/881273-minzdrav-uvelichit-tseny-na-preparaty-dl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Учись сынок (С)..........
Мы просто в состоянии рывка.
Инфляция может быть при существующей экономике, а если нет экономики, то нет и инфляции.