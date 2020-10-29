Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет

Текущий год для многих оказался невероятно сложным. Сокращения зарплат, увольнения, отпуска за свой счет... Еще и цены на продукты в магазинах и коммуналку растут, как на дрожжах. В соцсетях многие иронизируют на эту тему, но все эти посты пропитаны отчаянием.

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1. Коммуналка никого не щадит 0 Источник:

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2. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно... 0 Источник:

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5. Тут еще и новые инициативы Минздрава подъехали Илья Соболев высказался о предложении Минздрава увеличить предельно допустимые цены на препараты для онкобольных pic.twitter.com/4yd8jgbgel — Sarah ❌ Connor (@TheresNoFate) October 27, 2020

6. Перейдем к зарплатам россиян. Реально прожить на 40 000 тысяч рублей в месяц? Или только выжить? 0 Источник:

7. Для многих людей и 40 000 рублей - это недостижимый потолок. Хотя... людьми их уже начинают переставать называть 0 Источник:

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8. Ирония во всей красе... что еще остается... 0 Источник:

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11. Да, цены в 2020 году - это та еще боль 0 Источник:

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13. Некоторые уверены, что их маленький доход связан с недостатком личной мотивации 0 Источник: