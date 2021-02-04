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Не наш, уже не русский красноярский алюминий

Не наш, уже не русский красноярский алюминий (4 фото)

Автор:
04 февраля 2021 20:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   кризис   русал   финансы   экономика   
1333
4
Русал платит налоги не в России.

Источник:

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Метки: Россия   кризис   русал   финансы   экономика   
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315
Константин 3 часа назад
"Компания UC Rusal, совладельцем которой является Олег Дерипаска, завершила процесс перерегистрации с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининградской области и стала 33-м резидентом «российского офшора»."

"До 2019 года компания была зарегистрирована в юрисдикции на британском офшоре на острове Джерси (Нормандские острова)[37][38]. По данным газеты «Ведомости», регистрация головной компании UC Rusal и основного трейдера группы на острове Джерси, а также применение толлинговой схемы позволял минимизировать налоговые выплаты: эффективная ставка налога на прибыль в 2010 году составила лишь 2 %[39].

20 декабря 2018 года акционеры En+ Group поддержали перерегистрацию группы компаний с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации[31]. 8 февраля 2019 года совет директоров подтвердил решение о перерегистрации En+ и «Русала» на территории России.[32]

Штаб-квартира компании расположена в Москве."
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/25/841210-rusal-zaregistrirovalsya-v-kaliningradskom-ofshorehttps://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/25/841210-rusal-zaregistrirovalsya-v-kaliningradskom-ofshore
Статейка устарела)))
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5k
NeDron Полчаса назад
По секрету - он и раньше налоги не в России платил.
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1k
ah3007 40 минут назад
Поэтому и надо пересмотреть результаты "приватизации".
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27k
lem02 52 минуты назад
Советником у Дерепаски часом не Навальный был?
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1k
Леонид 2 часа назад
Пффф русал какой то, Вот совет директоров Роснефть-
Герхард Шрёдер
Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор,
Игорь Сечин
Главный исполнительный директор, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Маттиас Варниг
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
Файзал Алсуваиди
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Хамад Рашид Аль Моханнади
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Олег Вьюгин
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
Роберт Дадли
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Бернард Луни
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Александр Новак
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Максим Орешкин
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Ханс-Йорг Рудлофф
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
Автор.. расскажи как предприятие находящееся на территории РФ может не платить налоги??
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7k
costa Михаил Филиппов Час назад
Договор о Двойном налогообложении. Предприятие находящее на территории РФ по уши в долгах Роману Усманову или Алишеру Абрамовичу, и выплачивает эти долги и постоянно в убытках. Более того такое предприятие еще может и дотации с РФ получить на починку там устаревшего оборудования или очистных сооружений. А кто дернется - получит себе 10 000 безработных с семьями под окнами гор администрации.
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6k
Михаил Филиппов costa 24 минуты назад
все это касается только налога на прибыль! а он для вашего сведения и у наших чисто рф мизерный... основная часть это налоги на ФОТ, НДС, ископаемые и проч проч проч. На имущество в местный бюджет
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3k
Горожанин 2 часа назад
Туфта. Чушки материал пишут. Не знают, что по иностранным инвестиция в стратегические предприятия России решение принимает правительственная комиссия. Она так и называется - комиссия по контролю иностранных инвестиций в Российкой Федерации.
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7k
costa Горожанин 2 часа назад
Вы так говорить как будто в этой комиссии какие-то чужие люди сидять которые не могут войти в положении бедного несчастного гражданина Кипра Олега Дерипаски, Англии - Алишера Усманова или его соседа по футбольной команде Романа Абрамовича.
Там все свои сидят и все как надо контролируют - Навальный носа не подточит!
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
внутренний враг гораздо опасней внешнего....
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−13
МИХАН 3 часа назад
Ну суть в том ,что англосаксы теперь сами на себя санкции не смогут наложить хе хе А предприятие работает и прибыль получает ну какой то процент "отстегивает инвесторам" ..Разве это плохо для Российской экономики или лучше было бы ,если бы Русал остановился не имея рынков сбыта ..Алюминия для внутреннего потребления и главное для ВПК достаточно ..
Очередной наезд по анальному ? хе хе Ну а ЦБ России конечно не ахти,но сколько зачищает всяких "банков-прачечных" ..Вспомните сколько их в России расплодилось непонятных и разных названий ? Сейчас как то стабилизировалось и то проскакивает ,что тот или иной банк лишен лицензии за нарушение и т.д. Работы много еще и проблем ,но как говорится учимся на лету у запада ..
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7k
costa МИХАН 2 часа назад
Типа ой какой хороший бандит на меня вчера напал, даже штаны оставил. А ведь мог и до нитки обобрать!
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35k
parallax 3 часа назад
Если предприятие находится на территории России, то оно не может не платить налоги в бюджет страны, будь оно трижды иностранным.
Учим матчасть.
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1k
ALEX parallax 3 часа назад
Налоги платят там где зарегистрирована компания!
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7k
costa parallax 3 часа назад
Это делает элементарно.
Иностранный инвестор из Кипра (с сильным русским акцентом) покупает предприятие на территории России за 1 рубль под плавающий процент.
Вносит инвестиции еще на 1 рубль под такой же плавающий процент.
В бухгалтерии - вся прибыль предприятия идет на погашение задолженности предприятия и плавающий процент оказывается магическим образом равен этой самой прибыли предприятия.
Предприятие заносит 1 рубль мэру или там другому чинуше и говорит

Ну не справедливо же! Тут градообразующий завод терпит убытки! Ему нужны налоговы послабления, фед финансирование на ремонт очистных сооружений и т.п.
Давайте платите - а то мы тут и потравим вас всех нафиг и будем вынуждены закрыться отправив 10 000 рабочих штурмовать гор администрацию.

И гор администрация дает и льготы и денег, так что налоги в России все же не платятся, а остров Кипр - обзаводится очередной виллой и яхтой, ну плюс очередной домик в кенсингтоне записывается на очередную дочку студентку.
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42k
zloykoyot ALEX 3 часа назад
Правильно. Остров Октябрьский, Калининградская область РФ.
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8k
Агент Безопасной Национальности ALEX 2 часа назад
Налоги платятся по месту постановки на налоговый учет каждой, скажем так, единицы.
И не важно, штаб-квартира это, завод, торговая "прослойка" - короче, любое звено группы обязано быть зарегистрировано в местной ИФНС и платит местные/региональные налоги: имущество (прикинь, сколько его на производствах), земельный (аналогично), водный, экологию, НДПИ, прибыль (17% из общих 20% - это региональный налог).
Плюс федеральные.
Утекает за бугор, не спорю, но говорить категорично о том, что "Русал платит налоги не в России" нельзя.
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7k
costa Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Так я ж рассказал как сделать так чтобы предприятие было с налоговой точки зрения не прибыльным а убыточным.
Все что может быть в лизинг - в лизинге. Компания лизинговая зарегистрирована в соответствующих зонах и оффшорах. Везде где можно - пролоббированы договоры о двойном налогообложении и вуаля. Бедные несчастные, еще и дотаций с местного бюджета выпрашивают!
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38k
Александр 3 часа назад
Автор, налоги иностранцы платят дважды - один раз у нас и потом у себя
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1k
ALEX Александр 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Fishki_surfer Александр 3 часа назад
У нас они платить налоги обязаны, а у себя нет - по двустороннему договору об избежании двойного налогообложения.
Весь пост - буря в стакане воды.
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7k
costa Fishki_surfer 2 часа назад
Дак ясный пень - деньги из России выводятся на Кипр чтобы потом инвестироваться в Россию потому что налоги на Кипре - 2%, и это жуть как много. Каждый Российский олигарх спит и видит как он покупает квартирку в Усть Пердюньске, но собака просыпается в квартирке в Кенсингтоне Лондона. Магия!
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7k
SSD 3 часа назад
Статья 9 Конституции России
Ст. 9 Конституции РФ в действующей редакции на 2021 год:
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
ПС: 1. Часть первая комментируемой статьи призвана подчеркнуть значение природных ресурсов как достояния всего общества. К природным ресурсам традиционно относят землю, недра, леса, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир.
Т.е, автор хочет сказать, что Байден - не чмо, а наш, родной соотечественник что ли?
<{smallbegin}>Статья 9 Конституции России Ст. 9 Конституции РФ в действующей редакции на 2021 год: 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. ПС: 1. Часть первая комментируемой статьи призвана подчеркнуть значение природных ресурсов как достояния всего общества. К природным ресурсам традиционно относят землю, недра, леса, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир. Т.е, автор хочет сказать, что Байден - не чмо, а наш, родной соотечественник что ли?<{smallend}>
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