Пока страна встаёт с колен а власти назначают всех неподдакивающих "иноагентами", из чудесного города Красноярска пришла новость поинтереснее, чем споры о принадлежности дворца в Геледжике.

Русал платит налоги не в России.



Давайте разберемся, так это, или не совсем так.



Как известно, почти год назад американцы сняли санкции против компании En+, вынудив олигарха Олега Дерипаску почти добровольно снизить свою долю в компании "Русал" до 45% . Год назад по этому поводу буйно ликовали "сделанныеунас", расписывая "патриотичную схему" и видя в этом чуть ли не национализацию компании.



Однако, радоваться было нечему - большинство мест в совете директоров получили британцы и американцы, а Олег Дерипаска , который на днях так азартно клеймил Центробанк за убыль населения России, был полностью отстранен от управления алюминиевым гигантом и при этом остался под санкциями, но уже как отдельное физлицо, не имея возможности припасть и насладиться полагающимися ему же, как крупнейшему акционеру, дивидендами. Тот самый случай, когда зелен бакс виноград, да не укусить..



Таким образом, алюминиевая промышленность России, не смотря на свою "патриотческую" зарегистрированность на острове Октябрьский в Калининградской области оказалась в руках "стратегических недоброжелателей". Помните, как Ходорковского клеймили за то, что он Юкос собирался редискам зарубежным продать? А тут вот не клеймят, а некоторые даже сочувствуют.



.Да-да, а тут производство российского алюминия фактически , тихо и аккуратно, без единого выстрела перешло под контроль США и Великобритании.



Но это еще не всё.



В нелегком деле перехода русского алюминия (стратегического, между прочим, сырья) в правильные американо-английские лапки нашим зарубежным доброжелателям несказанно подмогнул отечественный же Сбербанк, давший американцам кредит для выкупа доли ВТБ.

https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766