Не наш, уже не русский красноярский алюминий

Русал платит налоги не в России.
Пока страна встаёт с колен а власти назначают всех неподдакивающих "иноагентами", из чудесного города Красноярска пришла новость поинтереснее, чем споры о принадлежности дворца в Геледжике.
Русал платит налоги не в России.
Давайте разберемся, так это, или не совсем так.
Как известно, почти год назад американцы сняли санкции против компании En+, вынудив олигарха Олега Дерипаску почти добровольно снизить свою долю в компании "Русал" до 45% . Год назад по этому поводу буйно ликовали "сделанныеунас", расписывая "патриотичную схему" и видя в этом чуть ли не национализацию компании.
Однако, радоваться было нечему - большинство мест в совете директоров получили британцы и американцы, а Олег Дерипаска , который на днях так азартно клеймил Центробанк за убыль населения России, был полностью отстранен от управления алюминиевым гигантом и при этом остался под санкциями, но уже как отдельное физлицо, не имея возможности припасть и насладиться полагающимися ему же, как крупнейшему акционеру, дивидендами. Тот самый случай, когда зелен бакс виноград, да не укусить..
Таким образом, алюминиевая промышленность России, не смотря на свою "патриотческую" зарегистрированность на острове Октябрьский в Калининградской области оказалась в руках "стратегических недоброжелателей". Помните, как Ходорковского клеймили за то, что он Юкос собирался редискам зарубежным продать? А тут вот не клеймят, а некоторые даже сочувствуют.
.Да-да, а тут производство российского алюминия фактически , тихо и аккуратно, без единого выстрела перешло под контроль США и Великобритании.
Но это еще не всё.
В нелегком деле перехода русского алюминия (стратегического, между прочим, сырья) в правильные американо-английские лапки нашим зарубежным доброжелателям несказанно подмогнул отечественный же Сбербанк, давший американцам кредит для выкупа доли ВТБ.
https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766
Русал платит налоги не в России.
Давайте разберемся, так это, или не совсем так.
Как известно, почти год назад американцы сняли санкции против компании En+, вынудив олигарха Олега Дерипаску почти добровольно снизить свою долю в компании "Русал" до 45% . Год назад по этому поводу буйно ликовали "сделанныеунас", расписывая "патриотичную схему" и видя в этом чуть ли не национализацию компании.
Однако, радоваться было нечему - большинство мест в совете директоров получили британцы и американцы, а Олег Дерипаска , который на днях так азартно клеймил Центробанк за убыль населения России, был полностью отстранен от управления алюминиевым гигантом и при этом остался под санкциями, но уже как отдельное физлицо, не имея возможности припасть и насладиться полагающимися ему же, как крупнейшему акционеру, дивидендами. Тот самый случай, когда зелен бакс виноград, да не укусить..
Таким образом, алюминиевая промышленность России, не смотря на свою "патриотческую" зарегистрированность на острове Октябрьский в Калининградской области оказалась в руках "стратегических недоброжелателей". Помните, как Ходорковского клеймили за то, что он Юкос собирался редискам зарубежным продать? А тут вот не клеймят, а некоторые даже сочувствуют.
.Да-да, а тут производство российского алюминия фактически , тихо и аккуратно, без единого выстрела перешло под контроль США и Великобритании.
Но это еще не всё.
В нелегком деле перехода русского алюминия (стратегического, между прочим, сырья) в правильные американо-английские лапки нашим зарубежным доброжелателям несказанно подмогнул отечественный же Сбербанк, давший американцам кредит для выкупа доли ВТБ.
https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766
И теперь изрядно упростилась жизнь самолётостроительных Boeing и Airbus, потому что алюминий для их самолетов делают где? Правильно, в России #сделаноунас . Для них-с.
А по итогам этого пердимонокля с переходом и перепродажей долей из 12 членов совета директоров Дерипаска имеет право номинировать лишь четверых. Из оставшихся восьми членов шестеро должны быть гражданами США и Великобритании. Ещё двое, как и вообще весь состав, должны быть согласованы с Минфином США. За кем двукратный перевес? Правильно, за "нашими партнёрами и доброжелателями".
Ну а наши диванные сотни потешных войск могут и дальше рапортовать о невиданных победах и "как бы национализации". Нет, национализация, конечно же, состоялась - красноярский алюминий стал теперь национальным достоянием США.
Да, на заводах Русала по прежнему работают наши соотечественники, да, с зарплат рабочих выплачиваются подоходный налог, взносы в ПФР и тому подобное, но прибыль от всех сделок, совершаемых британскими и американскими "рулевыми" на совершенно законных основаниях отправляется не в Красноярск или в Москву, а в Нью-Йорк и Лондон, где чудесно поживают руководители и основные собственники. И премьер Мишустин тут совершенно не при чем. Просто человек, благодаря котором Дерипаска стал "алюминиевым королём" предпочёл "не заметить" великой победы.
Если кто-то полагает, что КрАЗ наполнял бюджет края до событий прошлого года, то он ошибается. Налоговые поступления в бюджет края в 2018 году от могучего алюминиевого предприятия составили порядка 800 млн рублей. Примерно столько даёт в бюджет какого-нибудь городка небольшой ликёро-водочный заводик. Правда, злые языки утверждают, что и до этого г-н Дерипаска налогами край не баловал:
А по итогам этого пердимонокля с переходом и перепродажей долей из 12 членов совета директоров Дерипаска имеет право номинировать лишь четверых. Из оставшихся восьми членов шестеро должны быть гражданами США и Великобритании. Ещё двое, как и вообще весь состав, должны быть согласованы с Минфином США. За кем двукратный перевес? Правильно, за "нашими партнёрами и доброжелателями".
Ну а наши диванные сотни потешных войск могут и дальше рапортовать о невиданных победах и "как бы национализации". Нет, национализация, конечно же, состоялась - красноярский алюминий стал теперь национальным достоянием США.
Да, на заводах Русала по прежнему работают наши соотечественники, да, с зарплат рабочих выплачиваются подоходный налог, взносы в ПФР и тому подобное, но прибыль от всех сделок, совершаемых британскими и американскими "рулевыми" на совершенно законных основаниях отправляется не в Красноярск или в Москву, а в Нью-Йорк и Лондон, где чудесно поживают руководители и основные собственники. И премьер Мишустин тут совершенно не при чем. Просто человек, благодаря котором Дерипаска стал "алюминиевым королём" предпочёл "не заметить" великой победы.
Если кто-то полагает, что КрАЗ наполнял бюджет края до событий прошлого года, то он ошибается. Налоговые поступления в бюджет края в 2018 году от могучего алюминиевого предприятия составили порядка 800 млн рублей. Примерно столько даёт в бюджет какого-нибудь городка небольшой ликёро-водочный заводик. Правда, злые языки утверждают, что и до этого г-н Дерипаска налогами край не баловал:
А вот когда Дерипаска патетически восклицает, анализируя убыл населения России за год
"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ"
мне хочется напомнить "визионеру", что за время его владения КрАЗом в городе более чем вдвое увеличилась заболеваемость различными видами рака, болеют дети, а там где растет такого рода заболеваемость, растет и лetальность. Так что и Ваш, Олег Владимирович, личный вклад в пресловутые минус 510 тысяч не маленький. "Чем кумушек считать трудиться"..
Так что от налогов Русал освободил вовсе не г-н Мишустин, а хитровывернутая схема, осуществленная не без помощи отечественного Сбербанка и "патриотического" олигарха. Если прибыль получается за рубежом, и доходы остаются там же, то и налоги будут платиться не в Красноярке и даже не в "российском оффшоре".
Дополнение.
От человека, который "ничего не понимает ни в бизнесе, ни в экономике"
"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ"
мне хочется напомнить "визионеру", что за время его владения КрАЗом в городе более чем вдвое увеличилась заболеваемость различными видами рака, болеют дети, а там где растет такого рода заболеваемость, растет и лetальность. Так что и Ваш, Олег Владимирович, личный вклад в пресловутые минус 510 тысяч не маленький. "Чем кумушек считать трудиться"..
Так что от налогов Русал освободил вовсе не г-н Мишустин, а хитровывернутая схема, осуществленная не без помощи отечественного Сбербанка и "патриотического" олигарха. Если прибыль получается за рубежом, и доходы остаются там же, то и налоги будут платиться не в Красноярке и даже не в "российском оффшоре".
Дополнение.
От человека, который "ничего не понимает ни в бизнесе, ни в экономике"
Источник:
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"До 2019 года компания была зарегистрирована в юрисдикции на британском офшоре на острове Джерси (Нормандские острова)[37][38]. По данным газеты «Ведомости», регистрация головной компании UC Rusal и основного трейдера группы на острове Джерси, а также применение толлинговой схемы позволял минимизировать налоговые выплаты: эффективная ставка налога на прибыль в 2010 году составила лишь 2 %[39].
20 декабря 2018 года акционеры En+ Group поддержали перерегистрацию группы компаний с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации[31]. 8 февраля 2019 года совет директоров подтвердил решение о перерегистрации En+ и «Русала» на территории России.[32]
Штаб-квартира компании расположена в Москве."
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/25/841210-rusal-zaregistrirovalsya-v-kaliningradskom-ofshorehttps://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/25/841210-rusal-zaregistrirovalsya-v-kaliningradskom-ofshore
Статейка устарела)))
Герхард Шрёдер
Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор,
Игорь Сечин
Главный исполнительный директор, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Маттиас Варниг
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
Файзал Алсуваиди
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Хамад Рашид Аль Моханнади
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Олег Вьюгин
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
Роберт Дадли
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Бернард Луни
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Александр Новак
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Максим Орешкин
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Ханс-Йорг Рудлофф
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор
Там все свои сидят и все как надо контролируют - Навальный носа не подточит!
Очередной наезд по анальному ? хе хе Ну а ЦБ России конечно не ахти,но сколько зачищает всяких "банков-прачечных" ..Вспомните сколько их в России расплодилось непонятных и разных названий ? Сейчас как то стабилизировалось и то проскакивает ,что тот или иной банк лишен лицензии за нарушение и т.д. Работы много еще и проблем ,но как говорится учимся на лету у запада ..
Учим матчасть.
Иностранный инвестор из Кипра (с сильным русским акцентом) покупает предприятие на территории России за 1 рубль под плавающий процент.
Вносит инвестиции еще на 1 рубль под такой же плавающий процент.
В бухгалтерии - вся прибыль предприятия идет на погашение задолженности предприятия и плавающий процент оказывается магическим образом равен этой самой прибыли предприятия.
Предприятие заносит 1 рубль мэру или там другому чинуше и говорит
Ну не справедливо же! Тут градообразующий завод терпит убытки! Ему нужны налоговы послабления, фед финансирование на ремонт очистных сооружений и т.п.
Давайте платите - а то мы тут и потравим вас всех нафиг и будем вынуждены закрыться отправив 10 000 рабочих штурмовать гор администрацию.
И гор администрация дает и льготы и денег, так что налоги в России все же не платятся, а остров Кипр - обзаводится очередной виллой и яхтой, ну плюс очередной домик в кенсингтоне записывается на очередную дочку студентку.
И не важно, штаб-квартира это, завод, торговая "прослойка" - короче, любое звено группы обязано быть зарегистрировано в местной ИФНС и платит местные/региональные налоги: имущество (прикинь, сколько его на производствах), земельный (аналогично), водный, экологию, НДПИ, прибыль (17% из общих 20% - это региональный налог).
Плюс федеральные.
Утекает за бугор, не спорю, но говорить категорично о том, что "Русал платит налоги не в России" нельзя.
Все что может быть в лизинг - в лизинге. Компания лизинговая зарегистрирована в соответствующих зонах и оффшорах. Везде где можно - пролоббированы договоры о двойном налогообложении и вуаля. Бедные несчастные, еще и дотаций с местного бюджета выпрашивают!
Весь пост - буря в стакане воды.
Ст. 9 Конституции РФ в действующей редакции на 2021 год:
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
ПС: 1. Часть первая комментируемой статьи призвана подчеркнуть значение природных ресурсов как достояния всего общества. К природным ресурсам традиционно относят землю, недра, леса, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир.
Т.е, автор хочет сказать, что Байден - не чмо, а наш, родной соотечественник что ли?