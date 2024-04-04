73 тысяч рублей: Мишустин рассказал о средней зарплате в России

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр возразил Геннадию Зюганову, который заговорил о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей - а ведь такая еще не редкость в малых городах России. Михаил Мишустин заметил:

"20 тыс. рублей в среднем - это не так. Средняя заработная плата в стране - 73 тыс. рублей. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции - они все учтены. Поэтому средняя зарплата - 73 тыс. с копейками".

Также председатель правительства отметил, что зарплаты россиян продолжают расти: в 2023 году реальные доходы наших граждан увеличились на 5,6%, "номинал роста зарплаты вырос на 14%, а реальная зарплата - на 7,8%.