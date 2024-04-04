73 тысяч рублей: Мишустин рассказал о средней зарплате в России

Премьер-министр добавил, что оплата труда в РФ продолжает расти.
Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр возразил Геннадию Зюганову, который заговорил о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей - а ведь такая еще не редкость в малых городах России. Михаил Мишустин заметил:
"20 тыс. рублей в среднем - это не так. Средняя заработная плата в стране - 73 тыс. рублей. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции - они все учтены. Поэтому средняя зарплата - 73 тыс. с копейками".
Также председатель правительства отметил, что зарплаты россиян продолжают расти: в 2023 году реальные доходы наших граждан увеличились на 5,6%, "номинал роста зарплаты вырос на 14%, а реальная зарплата - на 7,8%.
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А вы, друзья, ощутили, как растут ваши доходы?
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Да и вообще все ИТ.
«К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тыс. рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости»
- В среднем надои увеличились на...
- А что такое "в среднем"?- спрашивает баба Маня.
- Ну, допустим корова Зорька даёт 15 литров молока, а Зойка 5. В среднем они дают 10 литров.
- Ага. То есть если твоя секретарша даёт токмо тебе и твоему мужу, а доярка Манька каждому механизатору, то в среднем я тоже б.л.ядь получаюсь?