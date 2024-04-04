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73 тысяч рублей: Мишустин рассказал о средней зарплате в России

73 тысяч рублей: Мишустин рассказал о средней зарплате в России

Автор:
04 апреля 2024 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Мишустин   Правительство РФ   доходы россиян   жить в россии   средняя зарплата   экономика   
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Премьер-министр добавил, что оплата труда в РФ продолжает расти.

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр возразил Геннадию Зюганову, который заговорил о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей - а ведь такая еще не редкость в малых городах России. Михаил Мишустин заметил:

"20 тыс. рублей в среднем - это не так. Средняя заработная плата в стране - 73 тыс. рублей. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции - они все учтены. Поэтому средняя зарплата - 73 тыс. с копейками".

Также председатель правительства отметил, что зарплаты россиян продолжают расти: в 2023 году реальные доходы наших граждан увеличились на 5,6%, "номинал роста зарплаты вырос на 14%, а реальная зарплата - на 7,8%.



С полным докладом М.Мишустина в рамках отчёта о работе правительства можно ознакомиться на сайте.



А вы, друзья, ощутили, как растут ваши доходы?




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Метки: Мишустин   Правительство РФ   доходы россиян   жить в россии   средняя зарплата   экономика   
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12k
Гомерчик Час назад
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11k
Juli 56 секунд назад
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2k
Андерсен 2 минуты назад
Из доклада Мишустина я понял: я живу не в России, а в параллельной действительности. У них там в России все отлично. Завидую.
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0
zaokeramzit 3 минуты назад
Эти высокие цифры у правительства из банков, ипотечные отделы завышали доход по нижней планке тарифной сетки. Средняя думаю тысяч 35, просто масса самозанятых сейчас без работы, риелторов например, Мишустин убил строительный рынок и рынок недвижимости, из за эскроу квартиры выросли вчетверо, а сейчас и машины стали роскошью. Параллельный мир... Самолет думая обанкротиться, 70% новостроек тупо не продается. А потому, что цену после мишустинского эскроу рисует не застройщик а БАНК, который отобрал деньги у застройщика в 18 году по стране. Такое...
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698
Mil-ast 3 минуты назад
Нужно бы уточнить важный момент Мишустину - 73т.р. это средние зарплаты ДО или ПОСЛЕ вычетов налогов и отчислений (НДФЛ, пенсионные отчисления, ОМС и т.д)? Так-то суммарно все удержания минимум 43% и тогда мы увидим зарплату в 41т.р. Во что я как раз больше поверю.
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18k
Сергей 4 минуты назад
За последние полтора года зарплата выросла... Аж на 5 тысяч рублей.
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2k
Инквизитор РФ 5 минут назад
Мишустин Вас подчиненные обманули, нельзя быть таким доверчивым к чиновникам
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34k
Стрелец 7 минут назад
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3k
STRiX 8 минут назад
Мишустин насиживает миллионы, а тысячи работяг горбатятся на заводах и шахтах за 20.000р. Но в среднем они получают 72.000р. Как же они з.а.е.б.а.л.и. со своими средними значениями
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2k
Ksenia2 8 минут назад
Ага, в Астрахани тоже средняя зарплата составляет около 60 тысяч рублей, но есть нюанс. Ее считают с учетом зарплат работников "Астраханьгазпрома" и "Лукойла". Вот только основная масса населения, увы, к этим организациям не имеет никакого отношения, и з/п у них в 2- 2.5 раза ниже. Вот и получается, что одни зарабатывают едва 30 тыс. рублей, другие - за сотню. В среднем получается нормальная цифра. )))
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23k
Shtoppi 8 минут назад
в общем ясно. они там все посчитали, учли и по этому, то что они сказали - это и есть истина в последней инстанции. другие мнения не рассматриваются как заведомо ложные и не соответствующие действительности.
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99k
7guest 10 минут назад
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13k
butata 11 минут назад
В среднем по стране все бабы шлюхи, а все чиновники 3.14дорасы
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1k
K_II_T 22 минуты назад
Это я всем статистику порчу.
Да и вообще все ИТ.
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1k
Vladislav Полчаса назад
Вот специально для Мишустина подборка свежих вакансий с хэхэру по рандомно выпавшему из списка Краснодару. Да, конечно не 20т. но и далеко не 73 !!!
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6k
Wadim Полчаса назад
«Среднемесячная заработная плата по РФ в 2022 году составляла 65 338 рублей. Вместе с тем 77,3% жителей России имели среднедушевые денежные доходы менее 60 тыс. рублей, 36,4% менее 27 тыс. рублей в месяц, а 20,3% менее 19 тыс. рублей.

«К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тыс. рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости»
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11k
Михаил Полчаса назад
ну на 2 работах в нашем Мухосранске федерального значения где-то так и выходит
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21k
scorpick Полчаса назад
Председатель отчитывается на собрании перед колхозниками:
- В среднем надои увеличились на...
- А что такое "в среднем"?- спрашивает баба Маня.
- Ну, допустим корова Зорька даёт 15 литров молока, а Зойка 5. В среднем они дают 10 литров.
- Ага. То есть если твоя секретарша даёт токмо тебе и твоему мужу, а доярка Манька каждому механизатору, то в среднем я тоже б.л.ядь получаюсь?
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2k
smokes Полчаса назад
так у него Россия за МКАДом заканчивается... по этому и средняя 73 т.р. получается..
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8k
Alex Полчаса назад
Чую, что где-то нае**али, но не пойму где
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1k
Вик Тор Полчаса назад
Честно давно статистику не смотрел.Но скорее 73 это по Московской области. По РФ явно меньше .Скажем середняк АО ,У нас была летом что то около 45 тыр. И этот показатель обычно был близок к среднему по стране. Так что сейчас может бы 50-55 максимум но не как не 73.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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