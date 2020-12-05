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"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку

"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Шушенское   вода   жить в россии   колонка   реалии   экономика   
31305
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Таким образом неизвестные вандалы выразили свое отношение к существующим реалиям. А они таковы, что жители поселка вынуждены покупать питьевую воду.

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Метки: Шушенское   вода   жить в россии   колонка   реалии   экономика   
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249  комментариев
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278
Атомный Крот 22 часа назад
Кто-то еще не понял, что социализм закончился.
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Показать ещё 5 ответов (из 28)
329
Центаврианин Полчаса назад
Не совсем понятно в чём проблема. Колонки и вода в них оплачивается из бюджета посёлка. Скорее всего цена воды так или иначе заложена в коммунальные платежи поселян. Если нужна уж совсем бесплатная вода, выройте скважину/колодец, установите насос и получайте свою халявную питьевую воду.
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553
Nane First NameLast Час назад
Из пневматики. Из пневматики можно австероЙд насквозь прострелить
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
водоканал купил оборудование , привез его вырыл скважину или очистил старую , установил оборудование подвел в нему энергию . все это делали люди которым тоже нужно семьи кормить и платить за комуналку и налоги . водоканал платит людям нанятым на работу за обслуживание и технический ремонт аппаратов подачи воды . да водоканал имеет право брать деньги за воду . ценник правда чет высок для сельской местности . могли бы и уменьшить
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
46 рублей за куб- прям дурные деньги.
В чем проблема-то? Выкопал колодец- не плати. Сделал скважину- и вода бесплатно!
Но то же надо что-то полезное делать, сломать и изгадить проще.
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8k
uehl Дмитрий Горчилин 2 часа назад
бабушка сама себе скважину сделает?
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329
Центаврианин uehl Полчаса назад
Давайте реально. Сколько бабушка потребляет кубометров питьевой воды в месяц?
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−49
Гай Руф 3 часа назад
Дебилизм отдельных комментаторов поражает. Это не бесплатная колонка, за воду из нее платили и в СССР. Платеж включался в в стоимость ЖКХ и платили по нормативу на человека.
Сейчас на колонке стоит счетчик (ну так должно быть) (закон такой) и жители платят по фактическому расходу. Платить за себя еще куда ни шло, но за мудаков, которые доливают воду в омыватель, набирают канистру в дорогу или моют свою помойку на колесах, граждане ну точно не должны. Вот и ставят такие колонки.
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26k
Aleksandr 3 часа назад
"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку
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181k
MASK 4 часа назад
"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку
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1k
Егор 5 часов назад
21 век. Поселок городского типа. 17.000 жителей. Воды в домах нет, надо от колонки набирать. Колонок всего 2. Вот это да, победа!!!

Дальше. Были бесплатные колонки, их убрали. Вместо них поставили платные. Вода как из старых колонок, так и из новых одна и та же. Но теперь государственное учреждение водоканал получает деньги.

Теперь вопрос - в 90-е такое было?
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19k
pssst Егор 4 часа назад
В 90е селяне просто платили за воду и для себя, и для тех кто попить пришел.
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381
Z Ramsvsegda 5 часов назад
А как теперь быть тем кому не лень было из соседних сел приезжать!??
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1k
Эдуардо 5 часов назад
Бесит не то, что колонки платными сделали, а то, что для подведения водопровода в частный дом нужно платить около 50т.р. за согласование проекта. И это не считая расходов на работы и трубы и т.д. Я просто не понимаю, за что 50 штук? Чтобы какой то дядя посмотрел в проект, сказал "да" или "нет"? Да чтоб я так зарабатывал. А про газ я вообще молчу, там цены такие за подключение, что проще костер развести.
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2k
Сергей Эдуардо 3 часа назад
А кто им мешает, или мешал все эти годы, вырыть у себя на участке колодец? У нас в СНТ нет центрального водоснабжения, но у каждого есть или колодец, или скважина. Один раз потратился и вода Бесплатно на всю жизнь. Причём многие участки круглогодичны в проживании. Власть здесь не причём, своей головой надо думать и расчитывать на себя, а не на «дядю Ваню»
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17k
Will2006 Сергей 3 часа назад
Вода в колодце может быть непригодна для питья. У знакомого в воде очень много железа, для хознужд еще туда-сюда, а для готовки как-то не очень (за пару часов на свету вода желтеет и неприятно пахнет). Вдобавок воды близко к поверхности тупо может не быть - у второго знакомого рыли 7м, до грунтовых вод так и не добрались, пришлось скважину бурить, а она с оборудованием нифига недешева, дешевле было бы действительно по 46 руб за куб покупать
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444
Людмила Глонина 5 часов назад
Так пусть выроют себе коледец и не платят..
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8k
Иван Акимов 6 часов назад
Водоканал купил воду. Теперь её продаёт. Вы живёте в реальности! А бесплатная вода это фантастика.
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8
worldstreetmusic Иван Акимов 5 часов назад
В чём проблема то???)))

Найми рабочих, ЗАПЛАТИ ИМ ДЕНЬГИ, пусть копают колодец у тебя на участке .
Обслуживай его. Трать на это время и ресурсы....
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70
Denis Turov 7 часов назад
Мыли фуры из колонки, спасибо поржал.
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155
alex 6 часов назад
Над чем именно ? Вода там под давлением. Надел шланг и мой хоть фуру, хоть вагон. Смех без причины....
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751
Bambucha Andrianov Denis Turov 6 часов назад
Кабину и стекла легко помоешь, дальнобой капитально машину в дороге не моет , ну и номера еще с фонарями и фарами
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17k
Will2006 alex 3 часа назад
ХЗ как сейчас, на старых колонках для того, чтобы налить ведро, приходилось раз 20 качнуть рычаг. И тем более, никакого избыточного давления в колонке не было
ХЗ как сейчас, на старых колонках для того, чтобы налить ведро, приходилось раз 20 качнуть рычаг. И тем более, никакого избыточного давления в колонке не было
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5k
disevenvis 7 часов назад
Живу в квартире, родители в частном секторе, недалеко, 10 мин идти до дома. Все детство и часть взрослой жизни прожил в частном доме. Про воду. При социализме была скважина, но вода была плохая, использовали как техническую. Питьевую брали с колонок, общих. Летом мужики проводили летний водопровод, за воду не платили. Колонки на нашей улице не было, самая ближайшая на соседней. Уже в нулевых скидывались почти всей улицей, чтобы провести на нашу улицу воду, сделать колонку, некоторые доплатили, в том числе и мои родители, воду провели в дом. Так вот за воду в доме мы платим, по счетчику. Вода с общей колонки бесплатная.
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5k
disevenvis 7 часов назад
Причем переодически вижу как к колонке на нашей улице или к соседним, подъезжают на машинах люди с огромным количеством бутылок, бутылей и заливаются по полной. Двое мужиков даже небольшую канистру заправляют, они ее на телеге вручную всегда тащат.
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21
Barac disevenvis 6 часов назад
Не думаю что за воду Вы платите, вот за доставку воды я ещё поверю! Это как интернет - бесплатный, а все думают что за него оплачивают. По факту вы оплачиваете транспортировку к Вам и обслуживание сети и оборудования
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5k
disevenvis Barac Час назад
Если честно не знаю точно как и что там платиться. Просто я знаю, что отец сказал, за вводу которая в дом идет платят по счетчику. За доставку, вкус, цвет - не знаю. Еще знаю, что все - наш местный Водоканал на@ебывают - а как еще огород поливать - от таких объемов любой счетчик развалиться.
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1k
Скальпы Гуронов 8 часов назад
Шушенский стрелок попался на фото-ловушку...


Шушенский стрелок попался на фото-ловушку...
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4k
Pashuta 9 часов назад
Ну так то водопровод никогда бесплатным не был. Жители многоквартирных домов же платят за кубы + за канализацию. А чем частный дом отличаться должен? Та же вода, те же кубы, тем более вода питьевая. Или они все ещё живут по принципу "все вокруг колхозное, все вокруг моё"?
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10k
wilddewill 9 часов назад
А вот интересно, почему при наличии водопровода в доме никто не расстреливает смесители в ванной с криком Кавабанга? А просто платят? Если эти колонки работают от "водоканала", почему должно быть бесплатно? Тем более, вода питьевая. Может опять всё перевернули с ног на голову? Может 46 рублей стоит та самая чип карта, а недовольными оказались те самые водители фур, что мыли из этих колонок свои авто?
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1k
Сергей wilddewill 7 часов назад
Хотел бы посмотреть на водителя фуры который из ведра будет мыть свою машину.
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155
alex 7 часов назад
Надел шланг трубу, рычаг зафиксировал подручным предметом во включенном положении. И поливай фуру из шланга. Вода ведь в колонке под давлением, а не самотеком. Нормальный такой фонтан получается. Любую машину можно помыть.
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17k
Will2006 alex 3 часа назад
Не во всех колонках
Не во всех колонках
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66
Андрей Тимошенко Will2006 Час назад
Это колодезный насос.
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17k
Will2006 Андрей Тимошенко 59 минут назад
Я не работаю в Водоканале, объясняюсь по-простому

По запросу "уличная водяная КОЛОНКА" Гугл дает именно такие картинки
https://www.google.com/search?q=уличная водяная колонка&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWsb_DiLntAhURiIsKHXFEBtkQ2-cCegQIABAA&oq=уличная водяная колонка&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBhQjXxYjXxgt4ABaABwAHgAgAFliAFlkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mqfMX9b8KJGQrgTxiJnIDQ&bih=903&biw=1533&hl=ruhttps://www.google.com/search?q=уличная водяная колонка&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWsb_DiLntAhURiIsKHXFEBtkQ2-cCegQIABAA&oq=уличная водяная колонка&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBhQjXxYjXxgt4ABaABwAHgAgAFliAFlkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mqfMX9b8KJGQrgTxiJnIDQ&bih=903&biw=1533&hl=ru
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246
udok7856 11 часов назад
Колонке вообще П.О.Х.У.Ю.
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6k
Barachek_Obachek 13 часов назад
Эх позорище. 700 тыс убытку приносит в год. Раньше до прорывов (не воды) колонки стояли на каждой улице по 5 штук. Хотя себестоимость воды была на много дороже - не было современных технологий очистки воды.
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6k
Gamletof 13 часов назад
Эти дебилы не перестают удивлять. Воды в домах нет, газа нет. Хочешь попить плати ... Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей (Слова из песни Визбора)
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155
alex 7 часов назад
У кого надо ( кто готов поработать ) все в доме есть. А кто вам бесплатно все должен проводить в дом ? Пусть кто-то, а не вы все сделает, а вы готовы только пользоваться. Так чтоли ?
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8
worldstreetmusic alex 5 часов назад
Так))) Именно так)) Это идиоты которые не понимают причинно- следственных действий......

Ну вот на уровне органики у них нарушена взаимосвязь....
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