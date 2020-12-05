"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку

Таким образом неизвестные вандалы выразили свое отношение к существующим реалиям. А они таковы, что жители поселка вынуждены покупать питьевую воду.
Две платные водоколонки появились в поселке Шушенское Красноярского края в конце ноября. Мера эта, как утверждали в МУП "Водоканал", вынужденная - общественными колонками пользовались все, кому не лень. Бывало, и фуры мыли, а платить за воду никто не хотел (годовой убыток составил 700 тысяч рублей).
Появление платных автоматов, понятное дело, устроило далеко не всех. Чтобы пользоваться колонкой, жителям поселка сначала нужно было заключить договор с "Водоканалом" и получить специальный чип-карту.
Очередной рывок — для жителей Шушенского, у которых нет питьевой воды, установили платные электроколонки с чипами и сняли по этому восторженный репортаж pic.twitter.com/0GbvslRF2a— Vyacheslav (@Slavsla0261) November 27, 2020
Электронные автоматы исправно работали и, казалось бы, проблема со снабжением питьевой водой жителей села была решена. Однако через пару недель неизвестные решили, что не готовы платить 46 рублей за куб воды и расстреляли одну из колонок из пневматического оружия. Теперь работающим остался один автомат из двух.
И хотя внешне колонка пострадала не слишком сильно, ее электронное табло не работает, а значит набрать воды не получится.
Среди жителей Шушенского нашлись те, кто поддерживает вандалов.
— Платная общественная колонка, позор. В какой стране мы живем. Бедные пенсионеры: сходи за водой в мороз, еще и заплати, чтобы напиться. Вот вся благодарность пожилым людям, которые вносили вклад в общественность, — считают они.
— Платная общественная колонка, позор. В какой стране мы живем. Бедные пенсионеры: сходи за водой в мороз, еще и заплати, чтобы напиться. Вот вся благодарность пожилым людям, которые вносили вклад в общественность, — считают они.
Кто расстрелял аппарат, полиции пока неизвестно. Однако теперь сельчанам приходится ходить к единственной работающей колонке, из-за чего около нее возникают очереди. А ведь еще В.И. Ленин в 37 томе полного собрания сочинений цитировал Маркса и Энгельса: "Пролетариат не может просто овладеть готовой (то есть буржуазной) государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей. Он должен сломать, разбить ее".
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В чем проблема-то? Выкопал колодец- не плати. Сделал скважину- и вода бесплатно!
Но то же надо что-то полезное делать, сломать и изгадить проще.
Сейчас на колонке стоит счетчик (ну так должно быть) (закон такой) и жители платят по фактическому расходу. Платить за себя еще куда ни шло, но за мудаков, которые доливают воду в омыватель, набирают канистру в дорогу или моют свою помойку на колесах, граждане ну точно не должны. Вот и ставят такие колонки.
Дальше. Были бесплатные колонки, их убрали. Вместо них поставили платные. Вода как из старых колонок, так и из новых одна и та же. Но теперь государственное учреждение водоканал получает деньги.
Теперь вопрос - в 90-е такое было?
Найми рабочих, ЗАПЛАТИ ИМ ДЕНЬГИ, пусть копают колодец у тебя на участке .
Обслуживай его. Трать на это время и ресурсы....
По запросу "уличная водяная КОЛОНКА" Гугл дает именно такие картинки
https://www.google.com/search?q=уличная водяная колонка&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWsb_DiLntAhURiIsKHXFEBtkQ2-cCegQIABAA&oq=уличная водяная колонка&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBhQjXxYjXxgt4ABaABwAHgAgAFliAFlkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mqfMX9b8KJGQrgTxiJnIDQ&bih=903&biw=1533&hl=ruhttps://www.google.com/search?q=уличная водяная колонка&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWsb_DiLntAhURiIsKHXFEBtkQ2-cCegQIABAA&oq=уличная водяная колонка&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBhQjXxYjXxgt4ABaABwAHgAgAFliAFlkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mqfMX9b8KJGQrgTxiJnIDQ&bih=903&biw=1533&hl=ru
Ну вот на уровне органики у них нарушена взаимосвязь....