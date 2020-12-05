"Вода должна быть бесплатной": в поселке Шушенское расстреляли новую электронную колонку

Кто расстрелял аппарат, полиции пока неизвестно. Однако теперь сельчанам приходится ходить к единственной работающей колонке, из-за чего около нее возникают очереди. А ведь еще В.И. Ленин в 37 томе полного собрания сочинений цитировал Маркса и Энгельса: "Пролетариат не может просто овладеть готовой (то есть буржуазной) государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей. Он должен сломать, разбить ее".